Cameron Diaz’dan şoke eden itiraf! Ünlü olmadan önce...

Oyunculuk kariyerine geri dönmeye hazırlanan Hollywood ikonu Cameron Diaz'dan şoke eden itiraflar geldi. 20'li yaşlarındayken model olmak için Paris'e gittiğini dile getiren Diaz, hayatta kalmaya çalışırken yaptığı işleri anlattı.
Genç yaşlarında modellik yaptığını ve bir şekilde hayatta kalmaya çalıştığını belirten 49 yaşındaki oyuncu, Fas'a uyuşturucu taşıdığını söyledi. Diaz, başrollerini Jim Carrey ile paylaştığı 'The Mask' (1994) filmi ile kariyerinde yükselişe geçmeden önce Paris ve Fas arasında kilitli bavullarda madde taşıdığını paylaştı.
KIYAFET TAŞIYORUM SANDIM
Yasal olmayan yollarla uyuşturucu taşıdığını ilk başta fark etmediğini belirten Diaz'a kendisine kilitli bavullarda 'kıyafetler' taşıdığı söylenmiş. Diaz, "Orada bir sene kaldım ve bir gün bile çalışamadım. Hayatımı kurtarmak için bir iş bile bulamadım. Sonra bir iş buldum ama sanırım Fas'a uyuşturucu taşıyan bir kaçakçı oldum" ifadelerini kullandı.
Elindeki bavullarla Paris'ten Fas'a giden ve orada yakalanan oyuncu, "Fas'ta gezinen mavi gözlü sarışın bir kızdım. Yırtık pantolon, platform botlar giyiyordum. Hiç güvenli değildi. Onlara 'Bilmiyorum, bunlar benim değil, kimin olduğunu bilmiyorum' dedim. Bu benim, Paris'te bulabildiğim tek işti" ifadelerini kullandı.
10 yıllık hapis cezasından kurtulmayı başaran ve bavulları yetkililere bırakan Diaz'ın şansı Los Angeles'tan aldığı bir telefonla değişti. 'Maske' filminde Jim Carrey ile beraber oynayan Diaz, modellikten oyunculuğa ilk adımını atmış oldu.