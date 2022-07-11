Cameron Diaz’dan şoke eden itiraf! Ünlü olmadan önce...

KIYAFET TAŞIYORUM SANDIM

Yasal olmayan yollarla uyuşturucu taşıdığını ilk başta fark etmediğini belirten Diaz'a kendisine kilitli bavullarda 'kıyafetler' taşıdığı söylenmiş. Diaz, "Orada bir sene kaldım ve bir gün bile çalışamadım. Hayatımı kurtarmak için bir iş bile bulamadım. Sonra bir iş buldum ama sanırım Fas'a uyuşturucu taşıyan bir kaçakçı oldum" ifadelerini kullandı.