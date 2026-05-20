Cami katliamına terör demediler

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen alçakça saldırı, İslam karşıtlığının ne boyuta geldiğini gözler önüne serdi. Terör saldırısında, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. 17 ve 18 yaşında olan iki saldırganın intihar ettiği açıklandı. ABD'li yetkililer 17 yaşındaki lise öğrencisi olan saldırgan Cain Clark ile 18 yaşındaki diğer saldırgan Caleb Velasquez'in motivasyonu hakkında henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak ABD medyasına yansıyan haberlere göre katillerin silahlarında ve bıraktıkları intihar notunda 'İslam karşıtı sözleri' vardı ve katliam 'nefret suçu' olarak soruşturuluyor.

Saldırganın direkt olarak Müslümanları hedef almasına rağmen ne ABD'li yetkililer ne de ülke basını menfur eylemi 'terör saldırısı' olarak anmadı. Batı'da Müslümanlara yönelik ne zaman kanlı bir saldırı gerçekleştirilse yetkililer 'terör saldırısı' demekten çekiniyor ve en fazla 'nefret suçu' tanımını kullanıyor. Ancak herhangi bir saldırganın Müslüman çıkması halinde ise hep bir ağızdan 'İslami terör' tanımını kullanıyorlar.

Teröristlerden Cain Clark'ın annesinin saldırıdan 3 saat önce polisi arayarak oğlunun araba ve evdeki silahlarla birlikte gittiğini ihbar ettiği de ortaya çıktı. San Diego sakinleri de camide yeterli şekilde güvenlik önlemi alınmamasına tepki gösterdi. San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria'nın konuşması sırasında ise bir kadının "Sen sıkı bir İsrail destekçisisin. Konuşmalarında sürekli İslam karşıtlığını körükledin" şeklinde tepki göstermesi dikkat çekti.