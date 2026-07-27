Camileri yakıp, sivilleri tutukluyorlar

Gazze'de 73 bin masum Filistinliyi katleden soykırımcı İsrail ordusu ve onlardan destek alan Filistin topraklarını gaspeden Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da sistematik bir şekilde terör eylemlerini artırıyor. Siyonist Yahudi yerleşimcilerden oluşan maskeli ve silahlı guruplar, günlerdir Batı Şeria'daki Filistin köyleri basıyor, Filistinlilere ateş açıp katlediyor, evleri ve araçları ateşe veriyor. Dün ise iki camiyi yaktılar. Gaspçı Yahudiler, Tulkerim'in güneyindeki Kur köyüne baskın düzenleyerek köyün camisini ateşe verdi. Caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdılar. Nablus'un güneydoğusundaki Kusra köyünde de bir camiyi ateşe verdiler.

KUŞATMA GENİŞLİYOR

Bölgeyi kuşatan İsrail güçleri de baskınlar yapıp Filistinlileri darp ediyor ve keyfi bir şekilde aralarında yaşlıların ve kadınların da olduğu Filistinlileri tutukluyor. İsrail güçleri, dün Batı Şeria'nın Tulkerim, Nablus ve El Halil başta olmak üzere birçok bölgesine baskınlar düzenledi. Aralarında engelli bir çocuk, 75 yaşındaki bir kişi ile kadınların da bulunduğu 58 Filistinliyi gözaltına aldılar. Cenin kentinde Nisan Parkı bölgesindeki baskın sonrasında kullandıkları ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları nedeniyle yangın çıktı. Nablus kenti ve çevresindeki askeri kontrol noktalarındaki kısıtlamalar ise sağlık ekiplerini ve ambulansları engelliyor.

DÜNYAYA ACIL ÇAĞRI

Saldırılara tepkiler de sürüyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırıların durdurulması için uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu. Hamas ise camilerin yakılmasını "sistematik faşist bir suç" olarak nitelendirdi. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden soykırım ile birlikte Batı Şeria'daki yerleşimci saldırılarında da belirgin bir artış yaşandı. 2026'nın ilk altı ayında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, 2025'in ikinci yarısındaki 405 olaya kıyasla yüzde 63 artış göstererek 660'a çıktı.



NETANYAHU'DAN ALÇAK SEÇİM PLANI

EKİM ayında yapılacak seçime hazırlanan ve kazanmak için her türlü alçak yolu deneyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgedeki şiddeti yayan politikalara başvuruyor. Geçtiğimiz cuma günü Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından Netanyahu, bölgeye ilave asker gönderilmesi talimatı verdi. Güvenliği artırmak amacıyla Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı yeni Yahudi yerleşimlerine onay verileceğini açıkladı.

TEL AVİV'DE ŞİDDETE KARŞI ÇIKANLARA SERT MÜDAHALE

İSRAİL polisi Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini protesto için Tel Aviv'de sokağa inen göstericilere sert müdahalede bulundu. 9 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan İspanya, Filistinlilere yönelik saldırıları kınadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör