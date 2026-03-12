Camiye çirkin saldırı! Batı Şeria’da gaspçı İsrailliler kundaklama girişiminde bulundu

KÖYLÜLER YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜ

Duma köyünde yasa dışı yerleşim birimleri karşıtı faaliyetlerde bulunan aktivist Süleyman Devabişe, saldırıya ilişkin köy sakinlerinin ve sivil savunma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının caminin içine sıçramadan kontrol altına alındığını belirtti.

Kundaklama girişimi sonucu caminin giriş bölümünde hasar oluşurken, yoğun duman nedeniyle iç duvarlarda ve zeminde kirlenme ve kısmi tahribat meydana geldi.

DUVARLARA İBRANİCE SLOGANLAR YAZDILAR

Devabişe ayrıca saldırganların caminin dış duvarlarına İbranice sloganlar yazdığını ifade etti. Bölge sakinleri, bu tür saldırıların son dönemde özellikle Ramazan ayında artış gösterdiğini belirtiyor.

"RAMAZAN'DA KUTSAL DEĞERLERE SALDIRI"

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da Ramazan ayında camilere yönelik kundaklama girişimlerinde artış yaşandığı konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, "Duma'da bir caminin kundaklanması Ramazan ayında İslam'ın kutsal değerlerini hedef alan ve onları kirletmeyi amaçlayan bir adımdır" ifadelerine yer verildi.

SİSTEMATİK BASKI PLANININ PARÇASI

Bakanlık, camilere yönelik saldırıların Batı Şeria'daki Filistin toprakları üzerinde kontrol kurmayı amaçlayan sistematik bir planın parçası olduğunu vurguladı.

Ayrıca mübarek Ramazan ayında ibadet edenler ve itikafa girenler için Mescid-i Aksa'nın kapatılmasının da bu planın bir göstergesi olduğu ifade edildi.

İSRAİL, MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞLERİ ENGELLİYOR

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'ya girişleri engelleyerek, Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesini engelliyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor, bu saldırılar bazen can kaybı ve yaralanmalarla da sonuçlanıyor.