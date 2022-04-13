Camlara çıkıp çığlıklar atmışlardı! Çin’in Shangay kentinde halkı sevindiren karar

Çin en büyük kenti Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan kapanma tedbirlerinin kademeli olarak gevşetileceği bildirildi. Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, iki hafta süren kapanmanın ardından vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasakları kaldırılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK

Şehrin 9 merkez ilçesi, vaka sayılarına göre düşük, orta ve yüksek riskli bölgelere ayrılırken, karantina kısıtlamaları kademeli uygulanacak. Buna göre, son 7 günde pozitif vakaların tespit edildiği yerleşimler "yakın kontrol bölgesi" olarak adlandırılacak ve buralarda vakalar bitene kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.