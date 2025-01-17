Can Azerbaycan’a önemli ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Azerbaycan'a bir çalışma ziyaretinde bulunacak. Fidan'ın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ziyaret vesilesiyle gerçekleştirecekleri görüşmelerde ikili siyasi, askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji konularının ele alınması öngörülüyor. Fidan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edilecek. İki ülke arasındaki 15 milyar dolarlık toplam ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılabilecek adımlar ile kültür, turizm, sağlık, eğitim ve tarım alanları başta olmak üzere, tüm alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla yürütülecek çalışmaların ele alınması planlanıyor. Fidan'ın ayrıca mevkidaşı Bayramov'la Azerbaycan-Ermenistan barış süreci başta olmak üzere, Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler gibi yakın bölgedeki meseleler ve küresel konularda da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.