Can kaybı 35 bini aştı

Avrupa; bu yaz rekor kıran sıcak hava dalgaları, kuraklık ve yangınlar nedeniyle zor günler geçiriyor. The Guardian'ın ulusal sağlık kurumlarından derlediği verilere göre, kıtayı art arda vuran dört sıcak hava dalgasında 35 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Geçici nitelikteki bu veriler, kıtanın yalnızca yarısını kapsıyor ve ağustos ayı rakamlarını içermiyor. Buna rağmen sadece Almanya, Fransa ve İspanya'daki toplam ölüm sayısı 25 bini aşmış durumda. En ağır bilanço, 6 Nisan-9 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 14 bin ölümün kaydedildiği Almanya'da görüldü. Fransa'da mayıs sonundan 22 Temmuz'a kadar 7 bin 300, İspanya'da ise mayıs ayından bu yana aşırı sıcaklarla ilişkilendirilen 4 bin 947 ölüm belirlendi.

ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Kıtadaki kayıplar bunlarla da sınırlı değil. İngiltere'deki modellemelere göre mayıs ve haziran aylarında sıcakla bağlantılı 2 bin 877 ölüm yaşanırken, Hollanda'da 22 Haziran-5 Temmuz arasında normalden en az 900 fazla kişi yaşamını yitirdi. Ağustos verileri eklendiğinde tablonun daha da ağırlaşacağı belirtiliyor. Ayrıca ülkelerin ölüm oranlarını hesaplarken farklı yöntemler kullanması da net rakama ulaşmayı zorlaştırıyor. Aşırı sıcaklar çoğu zaman doğrudan ölüm nedeni olarak kaydedilmek yerine kalp, damar ve solunum yolu hastalıklarını tetikliyor; bu da resmi kayıtlara "kalp krizi" veya "felç" olarak geçmesine yol açıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör