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Giriş Tarihi: 22.11.2023 17:42

Çanakkale'de 99 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen 3 operasyonda 99 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA
Çanakkale’de 99 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

"KB-20", "KB-4304" ve "KB-4510" botlarıyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 82 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-8" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan 99 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 99 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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