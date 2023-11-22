Çanakkale’de 99 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

"KB-20", "KB-4304" ve "KB-4510" botlarıyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 82 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-8" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan 99 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.