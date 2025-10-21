"Çang'ı 6" Ay’da nadir meteor kalıntıları buldu
Çin’in Ay’ın karanlık yüzüne gönderdiği “Çang’ı 6” keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde, Güneş Sistemi dışından geldiği tespit edilen nadir meteor kalıntıları bulundu. Keşif, uzay bilimi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
"Çang'ı 6" keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde Güneş Sistemi dışından geldiği anlaşılan meteor kalıntılarının keşfedildiği belirtildi.
Çin'in Guangcou Jeokimya Enstitüsü (GIG) bilim insanlarının yaptığı araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.
Araştırmacılar, Ay'ın karanlık yüzünden toplanan örneklerde karbon kondrit elementleri tespit etti. Bu elementler, genellikle su ve organik madde açısından zengin, Güneş Sistemi dışından gelen meteorlarda görülüyor.
AY'DA SUYUN VARLIĞINA DAİR YENİ İPUÇLARI
Araştırmaya göre karbon kondrit elementlerinin varlığı, Dünya-Ay sisteminin geçmişte tahmin edilenden daha fazla meteor çarpışmasına maruz kaldığını gösteriyor.
Uzmanlar, bu bulgunun Ay'daki suyun kökeni, dağılımı ve evrimi konusunda da yeni araştırmalara yol açabileceğini belirtti.
"ÇANG'I 6" AY'IN KARANLIK YÜZÜNDEN ÖRNEK GETİREN İLK KEŞİF ARACI OLDU
Çin, Ay'ın karanlık yüzeyinden kaya ve toprak örnekleri toplama hedefiyle "Çang'ı 6" keşif aracını 3 Mayıs 2024'te uzaya fırlatmıştı.
Araç, 2 Haziran 2024'te Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki Apollo Çanağı'na başarıyla iniş yaptı ve topladığı örneklerle 25 Haziran 2024'te Dünya'ya döndü.