"Çang'ı 6" Ay’da nadir meteor kalıntıları buldu

"Çang'ı 6" keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde Güneş Sistemi dışından geldiği anlaşılan meteor kalıntılarının keşfedildiği belirtildi.

Çin'in Guangcou Jeokimya Enstitüsü (GIG) bilim insanlarının yaptığı araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, Ay'ın karanlık yüzünden toplanan örneklerde karbon kondrit elementleri tespit etti. Bu elementler, genellikle su ve organik madde açısından zengin, Güneş Sistemi dışından gelen meteorlarda görülüyor.