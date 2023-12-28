Canilerin bir günü

Sosyal medyaya her gün işgalci İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde başvurdukları insanlık dışı vahşetlerine dair yeni bir görüntüsü düşüyor. İşte savaş suçlarına ait son günlerde katil İsrail askerlerinin paylaştığı bazı görüntüler:Katil İsrail askerleri, Noel Baba kıyafetleri giyip sivillere ateş ederek bombalar yağdırdı.Sosyal medyada yayılan bir videoda, İsrail askerlerinin, Gazze'de bir stadyumda 2 çocuk dahil birçok Filistinliyi çırılçıplak soyarak gözaltına aldığı görüldü.Bir diğer görüntüde İsrail askeri, Filistinli bir kızı öldürdüğünü belirterek güldü. Katil, "Bebek arıyoruz ama bebek kalmadı. Bir kızı öldürdüm 12 yaşındaydı ama ben bir bebek arıyorum" dediği anlar da görüntülere yansıdı.Bir diğer karede küçük bir kızın gözlerinin bağlanıp ellerinin bağlandığı görüldü.Dün paylaşılan bir görüntüde de İsrail askerleri ambulansı vurdu.İsrailli Yahudi yerleşimci teröristler de boş durmuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinli bir bedevi ailenin kaldığı çadıra insansız hava aracı ile kezzap dökerek saldırdılar.Fanatik Yahudilerden Müslüman mezarlığına kesik eşek başı astı.