ABD Başkanı Donald Trump: İran çaresizce görüşmek istiyor

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KUVEYT HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA TANKERİNİN HEDEF ALINMASI ÜZERİNE İRAN’IN BÜYÜKELÇİSİ’Nİ ÇAĞIRDI

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda dün akşam bir petrol tankerinin hedef alınması üzerine İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci'yi Bakanlığa çağırdı.



Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın dün akşam Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kuveyt'e ait bir petrol tankerini hedef alması sonucu tankerin mürettebatından birkaç kişi yaralandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamed Süleyman el-Mişan, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı üzerine İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Tutunci'yi Bakanlığa çağırarak protesto notası verdi. "İran'ın 28 Şubat'tan beri Kuveyt'i hedef alan düşmanca saldırıları kapsamında söz konusu tankeri vurduğuna" işaret eden Mişan, İran'ın bu sürede ayrıca Kuveyt'e yönelik kışkırtıcı açıklamalar yaptığını savundu. Tüm bunların Kuveyt'in egemenliğinin yanı sıra toprak bütünlüğü ve çıkarlarına karşı açıkça ihlaller olduğunu vurgulayan Mişan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ve uluslararası hukuku ihlal eden İran saldırılarının aynı zamanda uluslararası deniz güvenliğini de tehdit ettiğini belirtti. İran'ın Kuveyt'e yönelik hiçbir meşruiyeti bulunmayan saldırılarının derhal durdurulmasını talep eden Mişan, Kuveyt topraklarını hedef alan saldırıların sonuçlarından İran'ı sorumlu tuttuklarını belirtti.