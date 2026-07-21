ABD Başkanı Donald Trump: İran çaresizce görüşmek istiyor
Washington ile Tahran arasındaki gerilim artarak sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, İran'ın çaresizce görüşmek istediğini iddia ederek, "Ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok.” dedi.
ABD Başkanı Trump, "İran çaresizce görüşmek istiyor. Ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok." dedi.
İşte dakika dakika son gelişmeler:
KUVEYT HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA TANKERİNİN HEDEF ALINMASI ÜZERİNE İRAN’IN BÜYÜKELÇİSİ’Nİ ÇAĞIRDI
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda dün akşam bir petrol tankerinin hedef alınması üzerine İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci'yi Bakanlığa çağırdı.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın dün akşam Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kuveyt'e ait bir petrol tankerini hedef alması sonucu tankerin mürettebatından birkaç kişi yaralandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamed Süleyman el-Mişan, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı üzerine İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Tutunci'yi Bakanlığa çağırarak protesto notası verdi. "İran'ın 28 Şubat'tan beri Kuveyt'i hedef alan düşmanca saldırıları kapsamında söz konusu tankeri vurduğuna" işaret eden Mişan, İran'ın bu sürede ayrıca Kuveyt'e yönelik kışkırtıcı açıklamalar yaptığını savundu. Tüm bunların Kuveyt'in egemenliğinin yanı sıra toprak bütünlüğü ve çıkarlarına karşı açıkça ihlaller olduğunu vurgulayan Mişan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ve uluslararası hukuku ihlal eden İran saldırılarının aynı zamanda uluslararası deniz güvenliğini de tehdit ettiğini belirtti. İran'ın Kuveyt'e yönelik hiçbir meşruiyeti bulunmayan saldırılarının derhal durdurulmasını talep eden Mişan, Kuveyt topraklarını hedef alan saldırıların sonuçlarından İran'ı sorumlu tuttuklarını belirtti.
TRUMP: İRAN ÇARESİZCE GÖRÜŞMEK İSTİYOR
ABD Başkanı Trump, “İran çaresizce görüşmek istiyor. Ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok.” dedi.
ABD, ÖLDÜRÜLEN 3’ÜNCÜ ASKERİNİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 3'üncü Amerikan askerinin kimliğini paylaştı.
Pentagon, İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden 3'üncü ABD askerinin North Carolina eyaletinden 30 yaşındaki Çavuş Michael Emmanuel Swinton olduğunu bildirdi. Swinton'ın Irak'ın Erbil vilayetinin Soran ilçesinde bulunan ABD'nin Harir Askeri Üssü'ne pazar günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği belirtilirken "ölümünün koşulları" hakkında bilgi verilmedi. Aynı saldırıda, bir ABD askeri de hafif yaralanmış ve tıbbi tedavi altına alınmıştı. Pentagon kayıtlarına göre Swinton, North Carolina'daki Fort Bragg'da bulunan 108. Hava Savunma Topçu Tugayı'na bağlı 55. Hava Savunma Topçu Alayı'nın 2. Taburu'nun D Bataryası'nda görev yapıyordu. Pentagon tarafından kimlikleri açıklanan iki ABD askeri cumartesi günü Ürdün'de hayatını kaybetmişti.
İRAN SALDIRILARI NEDENİYLE BAHREYN’DE SİRENLER ÇALDI
İran saldırıları nedeniyle Bahreyn'de sirenlerin çaldığı, Kuveyt'te ise hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede sirenlerin çaldığı duyuruldu. Açıklamada, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısı yapıldı. Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İran kaynaklı füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi. Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklanabileceği belirtilerek, halktan yetkili kurumlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları istendi. Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.
İRAN İÇİŞLERİ BAKANI, PAKİSTAN’DA BAŞBAKAN ŞERİF’LE GÖRÜŞTÜ
İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İslamabad'da iki gün sürecek resmi temaslarına başlayan Mumini, ilk olarak mevkidaşı Muhsin Nakvi'yle bir araya geldi. İki bakan görüşmede, ekonomik, ticari ve yatırım alanlarındaki işbirliğini geliştirmenin yanı sıra bölgesel barışın sağlanmasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Nakvi'yle görüşmesinin ardından Mumini, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile bir araya geldi ve daha sonra Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. İran heyetinde Sistan-Beluçistan eyaletinden üst düzey yetkililerin yanı sıra dışişleri, petrol, sanayi maden ve ticaret, ekonomi ve maliye bakanlıkları ile gümrük idaresi temsilcileri de bulunuyor.