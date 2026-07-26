ABD-İran savaşında yeni cephe mi? Tahran'dan Ukrayna'ya rest: Cevapsız kalmayacak
Son dakika haberleri... Washington ve Tahran hattında karşılıklı operasyonların durmasıyla bölgede kısmen bir sessizlik hakim olurken, Ukrayna’nın Hazar Denizi’nde bir İran ticaret gemisini vurması savaşa yeni bir boyut kazandırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin "askeri sevkiyat" iddiasıyla üstlendiği operasyonda bir denizcisini kaybeden İran, Kiev yönetimini "Batı’nın asalağı" olarak nitelendirip sert misilleme uyarısında bulundu. İşte ABD-İran savaşında son gelişmeler...
Orta Doğu'da Washington-Tahran gerilimi karşılıklı adımlarla geçici bir sessizliğe bürünürken, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği sürpriz saldırı savaşı Hazar Havzası'na taşıdı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşerek saldırıyı kınadı. Zelenskiy yönetimini "İsrail'in oyununa gelmekle" suçlayan Erakçi, Kiev'deki eylemlerin "cevapsız kalmayacağını" belirtti.
İşte dakika dakika ABD-İran savaşına ilişkin son gelişmeler...
İRAN: UKRAYNA'NIN SALDIRISI CEVAPSIZ KALMAYACAK
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin, söz konusu eylemin cevapsız kalmayacağını ifade etti.
Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
İranlı Bakan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergev Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna tarafından hedef alınan İran gemisi hakkında konuştuğunu belirtti.
Saldırıya tepki gösteren Erakçi, şunları kaydetti:
"Zelenskiy, bir İran ticaret gemisine saldırarak bir denizciyi öldürdü. Bu, İsrail'in Avrupa'yı kendi savaşına çekmek amacıyla yaptırdığı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir. AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığım görüşmelerde, Kiev'deki 'asalak' yönetimin yaptığı bu eylemin cevapsız kalmayacağını açıkça ifade ettim."
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı "askeri sevkiyat taşıyan" gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.
İran ise saldırıya uğrayan geminin bir ticaret gemisi olduğunu ve bir denizcinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, konuyla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
İRAN'DAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, ülkesinin gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlı olduğunu ifade etti.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hatibzade, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Güneydoğu Asya Dostluk ve İşbirliği Antlaşması toplantısında konuştu.
Tahran yönetiminin gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla diplomasiye bağlı kaldığını belirten Hatibzade, ülkesinin gerçek diplomasiye, adil diyaloğa ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin barışçıl geçişinin sağlanması ilkesine bağlı olduğunu, buna karşın hiçbir koşulda ABD'nin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet kurmasına izin vermeyeceğini ifade etti.
İran'ın ulusal güvenliği konusunda taviz vermeyeceğini söyleyen Hatibzade, BM Şartı uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduklarını belirterek ülkesinin kendisine yönelik tehditlerin kaynağına karşı uluslararası hukuk çerçevesinde savunma tedbirleri alma hakkını kullanacağını dile getirdi.
ERAKÇİ LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ile Lavrov telefonda görüştü.
İki bakanın, bölgesel ve uluslararası son gelişmeler hakkında görüştükleri kaydedildi.
PEZEŞKİYAN'DAN "YENİDEN İNŞA" TALİMATI
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD saldırılarının ardından hasar gören altyapının hızla yeniden inşa edilmesi ve konuyla ilgili olarak en iyi teknolojinin kullanılması talimatını verdiği belirtildi.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran’da Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.
Kendisine, deniz, hava ve kara ulaşımı ile sınır kapıları ve gümrüklerle alakalı raporların sunulmasının ardından Pezeşkiyan, ABD saldırılarının ardından hasar gören altyapının hızla yeniden inşası ve konuyla ilgili olarak en iyi teknolojinin kullanılması talimatı verdi.
Pezeşkiyan ayrıca, zarar gören ulaşım noktaları için alternatif güzergahların devreye sokulması gerektiğini söyledi.
ABD’nin İran’ın altyapısına yönelik saldırılarını “savaş suçu” olarak niteleyen Pezeşkiyan, konunun yetkili uluslararası makamlar nezdinde takip edilmesi gerektiğini belirtti.
Pezeşkiyan, özellikle komşu ülkelerle olan ulaşım ağlarının genişletilmesi ve demir yolu ağlarının tamamlanmasıyla birlikte ülkenin stratejik konumunun daha da güçleneceğini ve jeopolitik kapasitesinin artacağını dile getirdi.
HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA PATLAMA
İran medyası, Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarpan bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi.
İran’ın Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarpan bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi. Haberde, İran yönetiminin daha önce gemilerin ilan edilen rotadan sapmaması gerektiği konusunda defalarca uyarıda bulunduğu ifade edildi.
İranlı yetkililer ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
ABD VE İRAN SALDIRILARI DURDURDU
İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu, buna bağlı olarak misillemelerinin de durduğunu söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Ekreminiya, ABD-İran savaşındaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ekreminiya, "ABD, son iki gecedir saldırılarını durdurdu. Bizim stratejimiz de misillemeye dayalı olduğu için, İran'ın karşı operasyonları da durduruldu." dedi.
ABD'nin son iki gecedir saldırı düzenlememesinin tek taraflı ateşkes anlamına gelip gelmediğine ilişkin soruya İranlı sözcü, "ABD tarafının henüz net bir strateji izlediğini söylemek mümkün değil. Ancak mevcut tablo, Washington'ın stratejik karar alma sürecinde çıkmaz yaşadığını ve yıprandığını gösteriyor." yanıtını verdi.
ABD'nin kara harekatı seçeneğini de değerlendirdiğini öne süren Ekreminiya, Irak Savaşı deneyimi, İran'ın savunma kapasitesi ve bölgenin jeopolitik koşullar nedeniyle Washington'ın böyle bir adımın ağır maliyetler doğuracağını bildiğini savundu.
Son iki gecedir saldırıların durmasının da ABD'nin stratejik hesaplarını yeniden gözden geçirmesinden kaynaklanmış olabileceğini dile getiren Ekreminiya, ABD'nin ilerleyen günler için yeni senaryolar hazırlamış olabileceğini ancak mevcut koşulların Washington açısından elverişli olmadığını iddia etti.
ABD'nin önündeki olası senaryolara da değinen Ekreminiya, Washington'ın savaştan çıkış stratejisi arayabileceğini ancak bunun İsrail Başbakanı'nın ABD ziyareti ve İsrail'in tutumundan etkilenebileceğini söyledi.
Geniş çaplı hava saldırıları ya da kara harekatının da ihtimaller arasında bulunduğunu belirten İranlı sözcü, İran Silahlı Kuvvetleri'nin tüm senaryolara hazır olduğunu ifade etti.