SON DAKİKA I İsrail'de gündem seçim: Oy verme işlemleri sona erdi! Sayım işlemi gerçekleştiriliyor
Son Dakika Haberleri... İsrail’de kritik oy verme işlemleri sona erdi. Sandıkların kapandığı aktarılırken, ilk gelen bilgilere göre muhalif blok Netanyahu koalisyonunu geride bıraktı. İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...
Son Dakika Haberleri... İsrail'de 1973'ten bu yana en yüksek katılımın gerçekleştiği seçimde oy verme işlemleri sona erdi. İlk gelen bilgilere göre muhalif blokun, Netanyahu koalisyonunu geride bıraktığı aktarıldı. Öte yandan Netanyahu'nun partisinin geçtiğimiz saatlerde oy verme işlemlerinin süresinin uzatılması talebi İsrail Merkez Seçim Komitesi tarafından reddedilmişti. İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...
İKİ ARAP LİSTESİ MECLİS'E 17 MİLLETVEKİLİ GÖNDERDİ
İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesi Meclis'e toplam 17 milletvekili gönderdi.
HÜKÜMET ÇOĞUNLUĞUNA ULAŞILAMADI
İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok 53 sandalyeye ulaşarak, 50 milletvekili çıkaran mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğunu geride bıraktı.
Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ!
İsrail'de oy verme işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre muhalif blok Netanyahu koalisyonunu geride bıraktı.
OY VERME SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ
Komiteden yapılan açıklamada, konunun üyeler tarafından tartışıldığı ve sürenin uzatılması için herhangi bir gerekçe olmadığına karar verildiği aktarılmıştı. Açıklamada, "Tüm kesimlerde görülen yüksek seçmen katılımı, halkın demokratik sürece yüksek düzeyde dahil olduğunu göstermektedir ve bu koşullar altında oy kullanma saatlerinin uzatılmasına gerek yoktur." ifadelerine yer verilmişti.Komite, sandıkların kapanış saatine kadar oy kullanma merkezine gelen her seçmenin oy kullanabileceğini belirtmiş, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü, yüksek katılımla devam eden genel seçimlerde yerel saatle 22.00'ye kadar sürecek oy verme süresinin uzatılması için başvuruda bulunmuş, Merkez Seçim Komitesi başvurunun değerlendirileceğini duyurmuştu. Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi'nden yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun sabahtan beri yaydığı yalanların bir devamı olarak, seçimlerin adil ilerlemediği iddialarına zemin hazırlamayı amaçlayan bu talebin onaylanmasını haklı çıkaracak olağan dışı hiçbir olay yaşanmamıştır." ifadelerine yer verilmişti.