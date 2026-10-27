SON DAKİKA I İsrail’de gündem seçim: Oy verme işlemleri sona erdi! Sayım işlemi gerçekleştiriliyor

21:45

OY VERME SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Komiteden yapılan açıklamada, konunun üyeler tarafından tartışıldığı ve sürenin uzatılması için herhangi bir gerekçe olmadığına karar verildiği aktarılmıştı. Açıklamada, "Tüm kesimlerde görülen yüksek seçmen katılımı, halkın demokratik sürece yüksek düzeyde dahil olduğunu göstermektedir ve bu koşullar altında oy kullanma saatlerinin uzatılmasına gerek yoktur." ifadelerine yer verilmişti.Komite, sandıkların kapanış saatine kadar oy kullanma merkezine gelen her seçmenin oy kullanabileceğini belirtmiş, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü, yüksek katılımla devam eden genel seçimlerde yerel saatle 22.00'ye kadar sürecek oy verme süresinin uzatılması için başvuruda bulunmuş, Merkez Seçim Komitesi başvurunun değerlendirileceğini duyurmuştu. Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi'nden yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun sabahtan beri yaydığı yalanların bir devamı olarak, seçimlerin adil ilerlemediği iddialarına zemin hazırlamayı amaçlayan bu talebin onaylanmasını haklı çıkaracak olağan dışı hiçbir olay yaşanmamıştır." ifadelerine yer verilmişti.