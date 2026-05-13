SON DAKİKA | ABD basını Pentagon'un planını yazdı: Orta Doğu'da eller tetikte: 'Çekiç güç' geliyor
Son dakika haberi: ABD-İran arasında 2 aydan uzun süredir devam eden Orta Doğu'daki savaş bir süredir yerini saldırılardan çok karşılıklı açıklamalara bıraktı. Her iki tarafından da geri adım atmadığı savaşta olası senaryolar değerlendiriyor. ABD basını Pentagon'un olası bir yeni saldırıda operasyona yeni bir isim vereceğini açıkladı. İşte ABD-İran arasında yaşanan savaşta son gelişmeler
İşte dakika dakika bölgede yaşanan son gelişmeler...
İRAN: ABD'YE İLETİLEN ÖNERİ ‘AŞIRI TALEPLER’ DEĞİL
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye savaşın sonlandırılması için teklif edilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirdiği önerilerinin ‘aşırı talepler’ olmadığını kaydetti. İran'ın ‘net ilkeler’ üzerinde ısrar ettiğini aktaran Garbibabadi, “Gerçek barış tehdit ve zorla taviz alma yöntemleriyle inşa edilemez. İran, ABD'nin sunduğu ‘teslimiyet belgesini’ kabul etmeyecek. Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve tekrarlanmaması, zararların tazmin edilmesi, kuşatmanın kaldırılması, yasa dışı yaptırımların sona erdirilmesi ve İran'ın haklarına saygı gösterilmesi. Bunlar maksimum talepler değil, yasa dışı güç kullanımına başvurularak başlatılan bir krizi sona erdirmeyi amaçlayan ve Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun, ciddi, kalıcı ve mantıklı herhangi bir düzenlemenin asgari şartlarıdır” ifadelerini kullandı.
İRAN: "TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALACAK AHLAKİ CESARETİ BULUN"
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, uluslararası topluma seslendiği mesajında böyle zamanlarda sessizliğin, kötülükle suç ortaklığı anlamına geldiğini vurgulayarak, "Barbarlık ve tahakküm yolunu reddediyorsanız, dünya kanunsuzluk ve esaret uçurumuna sürüklenmeden önce konuşacak, harekete geçecek ve tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun. Seçim sizin. Tarih yaşananları hatırlayacak" dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik saldırılarına tepki göstererek uluslararası topluma İran’ın yanında olma çağrısında bulundu. Dini, etnik kökeni, milliyeti fark etmeksizin barış, adalet ve insan onuru gibi evrensel değerlere derinden bağlı olan tüm insanlara seslenen Bekayi, "ABD ve İsrail, İran ve ABD diplomatik müzakereler yürütürken, bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez, 28 Şubat 2026'da ülkemize karşı saldırganlık savaşını başlattı. Bu sadece toprak, kaynaklar veya jeopolitik üzerine bir savaş değildir. Bu, çağımızda ve gelecekte 'iyi' ile 'kötü’nün tanımını belirleyecek olan bir savaştır" dedi. İran’ın içine çekildiği şeyin sıradan bir savaş olmadığının altını çizen Bekayi, "Bir tarafta her türlü savaş hukukunu ve temel insanlık onurunu ihlal etmekten zevk alanlar, eğlence için cinayet işleyenler, ailelerine eziyet etmek için çocukları katledenler, sadece yıkıcı güçlerini test etmek için kadın spor salonlarına en yeni füzeleri fırlatanlar duruyor. Bu, silahsız gemileri ‘daha fazla eğlence için’ torpidolamakla övünenlerle, masum hayatları korumak için olağanüstü çaba sarf edenler arasındaki bir savaştır" hatırlatmasında bulundu.
BAE DEVLET BAŞKANI BİN ZAYİD İLE ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, ABD Başkanı Donald Trump ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştü.
BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ve ilişkileri güçlendirmeye yönelik ortak çalışmalar çeşitli yönleriyle ele alındı.
Bin Zayid ve Trump görüşmesinde ayrıca, Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı ve bu gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
PENTAGON,İRAN'A YÖNELİK "OPERASYONUN" ADINI DEĞİŞTİRİRİYOR
Amerikan NBC News kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Pentagon, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde yürütülecek "operasyona" yeni bir isim vermeyi değerlendiriyor.
Habere göre ABD savunma yetkilileri, 60 günlük Kongre'ye bildirim sürecine takılmamak için "Destansı Öfke" (Epic Fury) adıyla yürütülen operasyona "Çekiç" (Sledgehammer) adını vermeyi düşünüyor.
Söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde ABD ordusu, İran'a yönelik olası askeri "operasyonlarını" resmi olarak "Çekiç Operasyonu" olarak adlandıracak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "ateşkesin en zayıf durumunda olduğu" yönündeki açıklamasının hemen ardından gündeme gelen isim değişikliği iddiası, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılara devam etme ihtimaline hazırlandığı şeklinde yorumlandı.
Destansı Öfke Operasyonu, Trump'ın talimatıyla 28 Şubat 2026'da başlamış ve ABD yönetimi mayıs ayı başında Kongre'ye yaptığı resmi bildirimde "operasyonun sona erdiğini" bildirmişti.
ABD yasalarına göre yönetimin yabancı bir ülkeye yönelik askeri bir eyleme girişmesinden 60 gün sonra Kongre'ye bildirimde bulunması ve operasyona devam edecekse Kongre'nin onayını alması gerekiyor.
TRUMP'TAN ABD MEDYASINA "VATANA İHANET" SUÇLAMASI
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'la ilgili haberleri dolayısıyla "yalan haber medyası" olarak nitelendirdiği bazı medya kuruluşlarını hedef aldı.
Trump, açıklamasında, İran'ın savaşta askeri açıdan "başarılı" olduğu yönünde haberler yaptığını belirttiği gazete ve televizyon kanalları için ağır ifadeler kullandı.
ABD Başkanı, "Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylediğinde, bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar." ifadelerine yer verdi.
ABD'nin İran donanmasına ait 159 geminin tamamını batırdığını ileri süren Trump, "Bunların yaptığı, hiç olmaması gereken yerde İran’a boş yere umut vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir." yorumunu yaptı.
TRUMP: "YA ANLAŞMA YAPARSINIZ YA DA YOK EDİLİRSİNİZ"
ABD Başkanı Trump, Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İran'la görüşmelerin sürdüğünü ve ABD için iyi olan bir anlaşma yapacaklarını vurgulayan Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de İran halkı için iyi olacağına inandığını söyledi.
Trump, İran'ın askeri ve siyasi kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunarak, "İran'la ilgili (süreçte) tüm kontrol bizde. İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız, ya barışçıl bir şekilde ya da başka bir şekilde." değerlendirmesini yaptı.
"YA DOĞRU OLANI YAPACAKLAR YA DA BU İŞİ BİTİRECEĞİZ"
İran'ın donanmasının, kara ve hava unsurlarının ve radar sistemlerinin yok edilerek askeri açıdan yenilgiye uğradığını savunan Trump, "Ya doğru olanı yapacaklar ya da bu işi bitireceğiz." dedi.
Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayarak, istese bugün İran'ı terk edebileceğini ancak "başladığı işi tamamen bitirmek istediğini" ifade etti.