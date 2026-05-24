SON DAKİKA| ABD ile İran arasında 60 günlük anlaşma yolda: Tahran uranyum stokundan vazgeçiyor mu?
Son Dakika: Washington-Tahran hattında diplomasi cephesinde kritik gelişmeler yaşanıyor. İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçebileceği iddia edilirken, tarafların 60 günlük mutabakat üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Öte yandan yeni müzakere turunun da çok yakında Pakistan’da yapılmasının beklendiği bildirildi. İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
ABD basınında yer alan iddialarda, tarafların savaşın tamamen sona erdirilmesine yönelik 60 günlük bir mutabakat üzerinde çalıştığı ve bu süreçte uranyum zenginleştirme faaliyetleri ile yaptırımların da masadaki başlıklar arasında yer aldığı öne sürüldü.
İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme gelirken, müzakerelerin yeni turunun çok yakında Pakistan'da yapılabileceği ifade edildi.
Öte yandan İsrail cephesinde olası geçici anlaşmaya ilişkin endişeler öne çıkarken, bölgeden karşılıklı açıklamalar ve yeni diplomatik mesajlar gelmeye devam ediyor.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 3 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait İHA'lar sabah saatlerinde Nebatiye ve çevresindeki beldelere bir dizi saldırı gerçekleştirdi.
Nebatiye-Zefta otoyolunda Nebatiye Belediyesine ait bir aracı hedef alan İHA saldırısında belediye çalışanı Muhammed el-Cevad Fadi Bitar hayatını kaybetti.
İsrail'e ait bir başka İHA ise gece saatlerinde Düveyr beldesinin güney girişine düzenlenen saldırı sonrası bölgede inceleme yapan bir grup genci hedef aldı. Saldırıda Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi yakınlarında seyreden bir motosikletin hedef alındığı İHA saldırısında da bir kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusuna ait İHA'lar Nebatiye kentindeki ticaret merkezini hedef aldı, savaş uçakları da Cebşit, Yuhmur Şakif, Kakaiyet Cisir ve Doğu Zavtar beldelerine hava saldırıları düzenledi.
“MUTABAKAT ZAPTIYLA PETROL YAPTIRIMLARI ASKIYA ALINABİLİR”
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin detayları paylaştı.
Haberde, söz konusu mutabakat zaptında İran'a yönelik petrol yaptırımlarının petrokimya ürünlerini de kapsayacak şekilde müzakere süreci boyunca geçici olarak askıya alınmasına dair bir maddenin bulunabileceği ifade edildi.
Ayrıca metinde, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesine ilişkin detayların yer aldığı ve bu kapsamda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak zorunda kalacağı belirtildi.
İran yakınlarında bulunan ABD askeri güçlerinin geri çekilmesi konusunun da mutabakat zaptının bir parçası olduğu kaydedildi.
ABD İLE İRAN ARASINDA 60 GÜNLÜK MUTABAKAT ZAPTI
Axios'a konuşan ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre Washington ve Tahran, karşılıklı uzlaşıyla uzatılabilecek 60 günlük mutabakat zaptı üzerinde çalışıyor.
Yetkililer, taslak anlaşmaya göre 60 günlük süreç boyunca Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişine açık olacağını, İran'ın boğaza döşediği mayınları temizleyeceğini ve gemilerin serbest geçişine izin vereceğini iddia etti.
Buna karşılık ABD'nin de İran limanlarına yönelik ablukayı kaldıracağını ve Tahran'ın petrol satışlarını serbestçe yapabilmesi için bazı yaptırım muafiyetleri sağlayacağını ileri süren yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadaki temel yaklaşımının "performans karşılığında rahatlama" olduğunu savundu.
Yetkililer, taslak mutabakatın, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah geliştirmeyeceğine dair taahhüt ile uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınması ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının kaldırılmasına yönelik müzakereleri de içerdiğini iddia etti.
İran'ın arabulucular üzerinden ABD'ye zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınması ve nükleer materyallerden vazgeçilmesi konusunda sözlü taahhütlerde bulunduğunu öne süren yetkililer, ABD'nin ise 60 günlük süreçte yaptırımların kaldırılması ve İran'a ait dondurulmuş fonların serbest bırakılması konularını müzakereyi kabul edeceğini savundu.
Yetkililer, ayrıca taslak anlaşmanın İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırıların sona erdirilmesini de içerdiğini öne sürdü.
“İRAN DÜŞMANIN PLANLARINI BOŞA ÇIKARACAKTIR”
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "24 Mayıs Hürremşehr Kurtuluş Günü" münasebetiyle bir bildiri yayımladı.
Bildiride, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların bir "hibrit savaş" olduğu ancak halkın desteğiyle birlikte İran Silahlı Kuvvetleri'nin "düşmanın hedeflerine ulaşmasını engellediği" ifade edildi.
İran'ın füze ve nükleer alanlardaki ilerlemesinin ABD ve İsrail'i yeniden hesap yapmaya zorladığı belirtilen bildiride, ülkenin tüm askeri unsurlarının yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğu kaydedildi.
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin ise, "Basiretli İran milleti, müzakere koşullarında da düşmanın planlarını etkisiz hale getirecek ve boşa çıkaracaktır." açıklamasında bulundu.
Bildiride ayrıca İran'a yönelik olası yeni saldırıların "bölge dışına taşacağı ve yıkıcı sonuçlar doğuracağı" ifade edildi.
“İRAN'IN URANYUM STOKUNDAN VAZGEÇMEYİ KABUL ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ”
ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlamaya yönelik çabalar sürerken, ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.
Üst düzey iki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre; İran'ın, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında, elindeki yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmeyi kabul ettiği öne sürüldü.
Tahran yönetiminin uranyumu nasıl ve ne şekilde ülkeden çıkaracağına dair henüz kesin bir yöntem belirlemediği aktarıldı.
Yetkililer, İran'ın elindeki uranyumdan vazgeçeceğine dair genel bir taahhütte bulunduğunu, sürecin teknik detaylarının ise yapılacak anlaşmanın ardından başlayacak müzakerelerde netleştirileceğini belirtti. Söz konusu iddia, İran makamları tarafından henüz doğrulanmadı.
“MÜZAKERELERİN BİR SONRAKİ TURU ÇOK YAKINDA PAKİSTAN’DA”
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten İran'la yürütülen müzakereler ve bölgesel barış çabalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ı barışı teşvik etmek için gösterdiği çabalar ve liderler ile yaptığı telefon görüşmesi için tebrik eden Şerif, "Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ülkemizi bu telefon görüşmesinde temsil etti. Tüm süreç boyunca yorulmadan gösterdiği çabalar için kendisine takdirlerimi sunuyorum" dedi.
Yapılan görüşmelerin mevcut bölgesel durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve devam eden barış çabalarını ileriye taşımak için önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Şerif, "Böylece bölgede kalıcı barışın sağlanması hedefleniyor. Pakistan, barış çabalarını en içten şekilde sürdürecek. Görüşmelerin bir sonraki turuna çok yakında ev sahipliği yapmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
İSRAİL MUHTEMEL "GEÇİCİ ANLAŞMADAN" ENDİŞELİ
Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile "sınırlı bir geçici anlaşma" imzalamasından endişe duyduğu belirtildi.
İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgili temel meseleleri ele almayan bir anlaşma olasılığından tedirgin olduğu vurgulanan haberde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun kaldırılması, uranyum zenginleştirilmesinin yasaklanması konusu ile balistik füze programının İsrail'in "temel sorunlarının" başında geldiği ifade edildi.
Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin İran'ın ABD'yi "oyaladığına" ve nükleer konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varılma şansının "düşük" olduğuna inandığı kaydedildi.
“NETANYAHU İLE TRUMP OLASI ANLAŞMAYI TELEFONDA GÖRÜŞECEK”
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile Tahran ve Washington yönetimleri arasındaki müzakerelerde üzerinde büyük ölçüde uzlaşıldığı ileri sürülen taslak anlaşmayı ele alacağı telefon konuşması gerçekleştireceği bildirildi.
Haberde, Washington ile Tahran yönetimlerinin savaşın tamamen sona erdirilmesi için 60 gün boyunca yürütülecek müzakere sürecini başlatacak bir mutabakat zaptı imzalamasının beklendiği bilgisi geçildi.
NETANYAHU ABD-İRAN MÜZAKERELERİ GÜNDEMİYLE ACİL TOPLANTI YAPACAK
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD ile İran müzakerelerindeki gelişmelerin ardından koalisyon hükümetini oluşturan parti liderleri ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil toplantı yapacağı bildirildi.
LÜBNAN'DA BİR İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde konuşlu İsrail askerlerinin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı ifade edildi.
Saldırıda bir askerin öldüğü, bir askerin ağır, bir astsubayın ise hafif yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, İHA saldırısında ölen askerin, 401'inci Tugay'dan Başçavuş Noam Hamburger olduğu bilgisi verildi.
Söz konusu saldırıdan yaklaşık 25 dakika sonra bir İHA saldırısı daha olduğu, ancak bunun ölüm ve yaralanmaya yol açmadığı ifade edildi.
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askeri sayısı 22'ye yükseldi.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail güçlerini sık sık İHA'larla hedef alıyor.
TRUMP: İRAN'LA "BÜYÜK ORANDA" BİR ANLAŞMAYA VARILDI
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran'la olası anlaşmaya ilişkin son durumu kamuoyu ile paylaştı.
Trump, İran'la anlaşmanın çok yakın olduğunu ifade ederek, "ABD, İran ve listede yer alan diğer ülkeler arasında, nihai hale getirilmek üzere büyük ölçüde bir anlaşma müzakere edildi." ifadesine yer verdi.
ABD Başkanı, anlaşmanın nihai detayları üzerinde görüşmelerin halen sürdüğüne işaret ederek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak. Anlaşmanın diğer unsurlarına ek olarak, Hürmüz Boğazı da açılacak." değerlendirmesinde bulundu.
"ABD İLE MÜZAKEREDE OLUMLU BİR İLERLEME ŞEKİLLENİYOR"
İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Amiri Moghadam, İran'da temaslarda bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi'nin Tahran ziyaretini sonlandırarak ülkesine dönmesinin ardından kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
Moghadam, İran-ABD arasındaki müzakere sürecinde ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Pakistan İçişleri Bakanı ve değerli kardeşim Sayın Naqvi, Tahran'dan dönüşünün ardından ülkemiz yetkilileriyle yürütülen müzakerelerde elde edilen kazanımlar nedeniyle beni tebrik etti" dedi.
Moghadam, "Temkinli bir iyimserlikle söyleyebiliriz ki, karşı tarafın da gerekli bağlılığı göstermesi halinde olumlu bir ilerleme şekilleniyor. Bu gelişme; İran'ın onura dayalı tutumunun, cesur silahlı kuvvetlerin kararlılığının, İran halkının direnişinin ve Pakistanlı arabulucuların girişimleri ile özverili çabalarının bir sonucudur" ifadelerini kullandı.