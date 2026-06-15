SON DAKİKA| ABD-İran anlaşmasında hangi maddeler var? Trump’tan İsrail’e sert tepki: Mutabakat Netanyahu’ya rağmen sağlandı

09:30

PAKİSTAN ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin açıklamada bulundu.

Pakistan'ın iki ülke arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildiren Dar, "Bu önemli atılım, süregelen diplomatik çabaların gücünü ve dost ülkelerin çatışma yerine diyaloğu tercih etmesindeki ortak kararlılığını yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

Dar, mutabakatın uluslararası topluma "güven verici mesaj" gönderdiğini, küresel piyasalar ile dünya ekonomisine, özellikle de bölgesel istikrarsızlıktan en çok etkilenen ülkelere güven ve istikrar sağladığını belirtti.

Ülkesinin, süreç boyunca tüm ilgili taraflarla aktif şekilde temas halinde kaldığını aktaran Dar, Pakistan'ın tüm sorunların çözümünde diyalog ile diplomasinin tek geçerli yol olduğunu vurguladığını ve itidal ile yapıcı yaklaşımı savunduğunu kaydetti.

Dar, ABD ile İran'ı Pakistan'a duydukları güven konusunda takdir ederek "Bu süreç boyunca yakın iş birliği içinde kalan ve bu önemli dönüm noktasına ulaşılmasında yardımcı olan kardeş ülkeler Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Mısır ve diğerlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler ile uluslararası ortaklarımızın destek ve samimi diplomatik çabalarına da minnettarız." ifadesini kullandı.

Hala çözülmemiş konularla ilgili müzakerelerin sürdüğünün altını çizen Dar, Pakistan'ın her türlü çabayı desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19 Haziran'da yapılacak imza törenini dört gözle beklediklerini belirten Dar, bu gelişmenin bölge ve ötesinde kalıcı barış, istikrar ve ortak refahın önünü açacağından emin olduklarını kaydetti.