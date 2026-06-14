SON DAKİKA| ABD-İran barışı için geri sayım! Olası anlaşma İsrail’i endişelendirdi: ‘Tahran yönetimi güçlenecek’
Son Dakika: ABD ile İran arasında beklenen anlaşma için geri sayım sürerken Tel Aviv’de alarm zilleri çalıyor. İsrailli siyasetçiler, uzlaşının Tahran’ın elini güçlendireceğini savunurken, Netanyahu hükümetinin savaş hedeflerinden uzaklaştığı tepkileri yükseliyor. İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
Son dakika haberleri: Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek ABD-İran anlaşması için geri sayım sürerken bölgeden peş peşe kritik açıklamalar geliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın kısa süre içinde imzalanacağını duyururken İran cephesi mutabakat zaptının pazar günü imzalanacağına yönelik açıklamasının kesin bir hüküm olmadığını belirtti.
Öte yandan İsrail'de ise olası uzlaşının İran yönetimini güçlendireceği ve Tel Aviv'in aylardır sürdürdüğü askeri stratejiyi sekteye uğratacağı yönündeki endişeler giderek büyüyor.
Gözler şimdi Washington ile Tahran arasında şekillenen kritik anlaşmaya çevrilmiş durumda.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında son durum ve son gelişmeler…
İSRAİLLİ BAKANDAN LÜBNAN ÇAĞRISI
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki müzakereleri işaret ederek, Hizbullah'ın durumdan faydalanıp İsrail'in kuzeyini vurmasına izin verilmeyeceğini ileri sürdü.
İsrail'e yönelik her roket veya insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşılık Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde 10 binanın bombalanması gerektiğini savunan Smotrich, bunun hemen bu gece yapılması çağrısında bulundu.
Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bazı yerleşimlerde sirenler çaldığını bildirdi.
Açıklamada, roketlerin Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan İsrail birliklerini hedeflediği belirtilerek, olayda yaralanan olmadığı ileri sürüldü.
Ayrıca İsrail basını, sabah saatlerinde Lübnan'dan fırlatılan bir İHA'nın sınırdan sızdığını, bu nedenle İsrail'in kuzeyindeki 2 yerleşimde sirenlerin çaldığını aktarmıştı.
“ABD-İRAN ANLAŞMASIYLA İSRAİL SAVAŞ HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAK”
Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran konusunda başarısız olduğunu kaydetti.
"Şu anda şekillenen anlaşma, İsrail'in savaş hedeflerinin hiçbirini gerçekleştirmiyor." ifadesini kullanan Lapid, Tahran yönetiminin ayakta kaldığını, füze programının devam ettiğini ve İran'ın nükleer programını yeniden inşa edebileceğini aktardı.
Lapid, bunun Netanyahu'nun tam başarısızlığı olduğunu ve İsrail'i ulusal güvenliği konusunda talimatlar alan bir uydu devlet haline getirdiğini, hiçbir basın toplantısı, medya manipülasyonu veya yapay zeka videosunun bu başarısızlığı gizleyemeyeceğini ifade etti.
İSRAİL ANLAŞMA NEDENİYLE ENDİŞELİ
İsrailli siyaset ve güvenlik yetkilileri, ABD ile İran arasında imzalanmak üzere olan anlaşmanın İsrail'de endişeye yol açtığı yorumunda bulundu.
İsrail'in i24 televizyonunun haberine göre, İsrailli yetkililer, anlaşmanın Tahran yönetimini güçlendireceğini ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kısıtlayacağını kaydetti.
ABD ve İran'ın çatışmayı sonlandıracak bir anlaşmaya çok yakın olduğu aktarılıyor.
İRAN LİDERİ HAMANEY'DEN "MİLLİ BİRLİK" MESAJI
İran lideri Mücteba Hamaney'in resmi Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İran halkına "milli birlik" çağrısı yapıldı.
"Milli birlik, büyük şeytan karşısındaki galibiyetin en önemli unsurlarından birisidir." başlığını taşıyan mesajda, siyasiler başta olmak üzere herkesin, toplumsal birliğe zarar verecek girişimlerden ve siyasi çekişmelerden kaçınması gerektiği vurgulandı.
NETANYAHU KABİNEYİ TOPLAYACAK
İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daraltılmış güvenlik kabinesini yerel saatle 19.30'da toplayacak.
Söz konusu toplantı kararının duyurulmasının ardından, aralarında İsrail devlet televizyonu KAN'ın da bulunduğu ülke basınında, siyasi makamların "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki ilerleyişini durdurması" yönünde karar almasının muhtemel olduğuna işaret edildi.
Ayrıca KAN'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "İsrail ordusu, beklenen yaklaşımlar çerçevesinde Lübnan'ın güneyinde oluşturduğu güvenlik şeridinden kesinlikle çıkmayacak." ifadesine yer verildi.
Haberde, bu konunun yaklaşık bir buçuk hafta sonra ABD'de Lübnan tarafıyla görüşülmesinin beklendiği kaydedildi.
KAN'ın konuya ilişkin değerlendirmesinde, İsrail'in beklenen anlaşmaya zarar vermemek için Lübnan topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarını azaltmaya hazırlandığı ve ordunun güneydeki bölgelerde operasyonlarını daha odaklı şekilde sürdürdüğü ifade edildi.
İsrail, nisan ayında Litani Nehri'nin güneyinde Gazze'dekine benzer bir "Sarı Hat" oluşturduğunu açıklamıştı.
İsrail, sınıra kadar uzanan bu hayali hatla, Lübnan'da yerinden edilenlerin geri dönüşünü ve her türlü silahlı faaliyeti engellemeye çalıştığını belirtiyor.
Tel Aviv yönetimi, bu bölgenin muhtemel ateşkes anlaşmalarının kapsamına girmeyeceğini öne sürüyor.
MUTABAKAT ZAPTI İRAN'DA TARTIŞMALARA SEBEP OLDU
İran Meclisi'nin muhafazakar milletvekillerinden Mahmud Nebeviyan, X sosyal medya platformundaki hesabından Tahran ile Washington arasında olası mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mutabakat zaptında, Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz şekilde acil ve kısıtlama olmadan açılacağı ve uranyumun seyreltilmesine dair maddelerin yer almasına karşın, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve İran'ın 300 milyar dolarlık fondan yararlanması konusunda belirsizlikler bulunduğunu belirten Nebeviyan, "Acaba bu metin ulusal çıkarları sağlıyor mu?" dedi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran müzakere heyetinin fazla tavizkar olduğuna atıf yaparak, "Müzakere masasındaki cömertlik, düşmanın hesaplarında değişikliğe yol açarak İran'ın zayıf olduğu anlayışına neden oldu." ifadelerini kullandı.
Akşam saatlerinde başkent Tahran'daki İbni Sina meydanında toplanan bir grup İranlı, ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler aleyhine gösteri düzenledi.
Gösteride İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi aleyhine sloganlar atıldı.
MISIR İLE ABD BÖLGESEL GELİŞMELERİ GÖRÜŞTÜ
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefonda görüştü.
Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.
ABD ile İran arasında arzu edilen anlaşmaya varılması amacıyla sürdürülen temasların değerlendirildiği görüşmede, söz konusu anlaşmanın gerilimin azaltılmasına, çatışmaların sona erdirilmesine ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.
Abdulati görüşmede, Mısır'ın anlaşmaya yönelik desteğini yineleyerek, tüm tarafların kaygılarını dikkate alan nihai bir uzlaşıya ulaşılması için bölgesel ortaklarla işbirliği içinde her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını ifade etti.
Bakan Abdulati ayrıca, mevcut fırsatın değerlendirilerek çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesi gerektiğini kaydetti.
Witkoff ise bölge ülkelerinin, özellikle de Mısır'ın anlaşmaya ulaşılması yönünde yürüttüğü yoğun diplomatik çabalardan övgüyle söz ederek, olası bir anlaşmanın bölgede güvenlik ve istikrarın güçlenmesine katkı sunması temennisinde bulundu.
“İSRAİL ANLAŞMA OLSA DAHİ LÜBNAN'DAN ÇEKİLMEYECEK”
İsrail devlet televizyonunun ismini açıklamadığı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD ile İran arasında şekillenmeye başlayan anlaşma süreci kapsamında ordunun, Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatının durdurulması olasılığına hazırlandığı bildirildi.
İsrail ordusunun ayrıca Lübnan içlerine yönelik saldırıları azaltmaya hazırlandığı, ancak askeri "operasyonların" güneye yoğunlaşarak devam edeceği iddia edildi.
İsrail ordusunun, anlaşma kapsamında yer alsa bile Lübnan'ın güneyindeki emniyet şeridinden çekilmeyeceği kaydedildi.
İsrail geçen nisan ayında, Litani Nehri'nin güneyinde Gazze'dekine benzer bir Sarı Hat oluşturduğunu açıklamıştı.
Sınıra kadar uzanan bu hayali hatla İsrail, Lübnan'da yerinden edilenlerin geri dönüşünü ve her türlü silahlı faaliyeti engellemeye çalıştığını ifade ediyor.
İsrail, bu bölgenin ateşkes anlaşmaları kapsamına girmeyeceğini öne sürüyor.
İRAN: ANLAŞMA İÇİN KESİN KARAR YOK
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın mutabakat zaptının pazar günü imzalanacağına yönelik açıklamasının kesin bir hüküm olmadığı belirtildi.
Haberde, Trump'ın, İran ile ABD arasındaki savaşın sonlandırılması ve 60 günlük müzakere sürecinin başlamasına ilişkin hazırlanan mutabakat zaptının pazar günü imzalanması konusundaki ısrarının kendi doğum günü ile aynı tarihe getirme amacına hizmet ettiği ve Trump'ın bu vesileyle propaganda malzemesi elde etmeye çalıştığı vurgulandı.
Ayrıca haberde, İran müzakere heyetinin, mutabakat zaptının imzalanmasına yönelik bir tarih belirtmediği ifade edildi.
TRUMP: İRAN İLE ANLAŞMA BUGÜN İMZALANACAK
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşmanın İran'ın nükleer silaha giden yolu için "sorunsuz" olduğu yorumunu yapan Trump, şu an varılan anlaşmanın ise "nükleer silahlara karşı duvar" niteliğinde olduğunu öne sürdü.
Trump, İran'ın artık nükleer silaha sahip olmayı istemediğini belirterek, "Anlaşmanın pazar günü imzalanması planlanıyor ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı herkes için açık olacak." bilgisini verdi.
ABD'nin İran ile ilişkisinin önceki yönetimlerden "çok daha farklı ve daha iyi" olduğunu savunan Trump, İran'ın dondurulan paraları konusunda da herhangi bir "el değiştirme" olmayacağını kaydetti.
Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun da "her şey sakinleştiğinde" ve "uygun bir zamanda" İran veya ABD'de imha edileceğini belirterek, "İran ve tüm Orta Doğu ile uzun yıllar birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sürecin hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini umduğunu aktaran Trump, "Eğer ilerlemezse, umarım bir daha asla kullanılmayacak nihai bir alternatifimiz var." ifadelerini kullandı.