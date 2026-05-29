SON DAKİKA| ABD-İran müzakerelerinde kritik dönemeç: Anlaşmaya çok yakınız! ‘Ufak pürüzler kaldı’
Son Dakika: Washington ile Tahran arasındaki pazarlıklarda sona yaklaşıldı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, anlaşma için yalnızca birkaç kritik başlığın çözülmesinin kaldığını belirtirken, gözler Trump’ın vereceği nihai karara çevrildi. İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
Son dakika haberleri: Orta Doğu'da hem diplomasi hem de çatışma trafiği hız kesmeden sürüyor.
ABD ve İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerde anlaşmaya yaklaşıldığı yönünde açıklamalar gelirken, Washington yönetimi Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.
İran'ın ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğü iddiası gündem yaratırken, CENTCOM bu iddiayı yalanladı.
Bölgede gerilim yüksek seyrini korurken, gözler bir yandan cephedeki gelişmelere diğer yandan Washington-Tahran hattındaki kritik temaslara çevrilmiş durumda.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında son durum ve son gelişmeler…
İSRAİL LÜBNAN'DAKİ BİR SAĞLIK MERKEZİNE SALDIRI DÜZENLEDİ
İsrail ordusu, bugün ABD'de İsrail ve Lübnan askeri heyetleri arasında gerçekleştirilecek güvenlik görüşmeleri öncesinde Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Sur kentine bağlı Marub beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi.
İsrail'in ayrıca Sur'a bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesinde bulunan bir sağlık merkezini de hava saldırısıyla hedef aldığı kaydedildi.
“İRAN İLE ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ”
The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'nda İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
Vance, ABD ve İran müzakerelerinde İran'ın nükleer programına ilişkin bazı "pürüzlerin" devam ettiğini ancak tarafların anlaşmaya "çok yakın" olduğunu söyledi.
Müzakerelerde İran'ın nükleer kapasitesi dahil bazı konularda "fikir alışverişinde bulunulduğunu" aktaran Vance, "Nükleer konuyla ilgili birkaç mesele var: yüksek oranda zenginleştirilmiş stoklar ve zenginleştirme sorunu. En azından şu ana kadar iyi niyetle müzakere ettiklerini düşünüyoruz ve bazı ilerlemeler kaydediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkan Yardımcısı, müzakerelerde ilerleme sağlamayı umduklarını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı onaylayacak noktaya gelmesinin mümkün olduğunu ancak bunun henüz netleşmediğini ifade etti.
İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin sorulara doğrudan yanıt vermeyen Vance, bu konuda bazı ayrıntıların çözülmesi gerektiğini ve bunun zaman alacağına vurgu yaptı.
Vance, yakın zamanda bir anlaşmaya varılıp varılamayacağına ilişkin "Bu sorunları masaya yatırıp çözüme kavuşturabileceğimiz bir noktaya yaklaşıyoruz, ancak bunun için biraz daha ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bunu başaracağımızı garanti edemem, ama şu anda bu konuda oldukça iyimserim." görüşünü paylaştı.
ABD VE İRAN’IN ANLAŞMAYA VARDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ
Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve isimleri açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardıkları iddia edilmişti.
Mutabakat için Trump'ın onayının beklendiği bildirilmişti.
Haberde, söz konusu mutabakat metninde, ilk aşamada Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir kısıtlama olmaksızın ticari gemilerin geçişine açılacağı ve buna karşılık ABD'nin de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracağı bilgisi verilmişti.
IRAK KUVEYT'E YÖNELİK SALDIRILARI KINADI
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak Dışişleri Bakanlığı olarak, kardeş Kuveyt'in füze ve İHA saldırılarına maruz kalmasını kınıyor ve bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını tehdit edebilecek tüm eylemleri reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, gerilimin azaltılması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi için itidal çağrısında bulunularak, tırmanmadan kaçınılmasının önemine dikkat çekildi.
Krizlerin çözümünde diyalog ve diplomatik yolların esas alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, Irak'ın şiddetin yayılmasını önlemeye yönelik tüm bölgesel ve uluslararası girişimleri desteklediğini aktarıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirmişti.
ABD: İRAN'IN HAVA ARACIMIZI DÜŞÜRDÜĞÜ İDDİASI DOĞRU DEĞİL
İran ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Buşehr kenti yakınlarında ABD'ye ait bir İHA'ya müdahalede bulunduğu yönündeki haberlere ABD'den yanıt geldi.
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran'ın ABD'ye ait bir hava aracını düşürdüğünü iddia ettiği belirtilerek, "Hiçbir ABD hava aracı düşürülmemiştir. ABD'ye ait tüm hava araçlarının yeri bellidir" ifadeleri kullanıldı.
LÜBNAN'DA BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE 28 KİŞİ ÖLDÜ
Lübnan resmi haber ajansı NNA haberlerine göre, İsrail'in şu ana kadar Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 99 hava saldırısı ile 9 topçu saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırılarda aralarında kadın, çocuk ve askerlerin bulunduğu 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail'in saldırıları, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürerken, bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı.
Saldırılardan biri Nebatiye kentindeki bir camiyi hedef aldı.
İsrail ordusu ayrıca Sur kentindeki bazı mahalleler için iki ayrı tahliye uyarısı yayımladı.
Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla bilinen kentte birçok bölgenin ağır hasar aldığı aktarıldı.
LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE YOĞUN BOMBARDIMAN
Saldırıların büyük bölümü Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sur, Bint Cubeyl, Merciiyyun ve Sayda bölgelerinde gerçekleşti.
Nebatiye kent merkezi ve çevresine düzenlenen en az 57 hava saldırısında çok sayıda konut ve ticari bina yıkıldı.
Zifta-Deyr ez-Zehrani yolunda motosikleti hedef alan saldırıda 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.
Cibşit beldesinde bir aracı hedef alan saldırıda Bangladeşli bir işçi, eşi ve çocukları yaşamını yitirirken, Sur kentindeki çeşitli saldırılarda da sivillerin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
Sayda'ya bağlı Adlun otoyolunda yerinden edilmeye çalışılan bir aileyi hedef alan saldırıda anne, baba ve iki çocuk dahil 6 kişi öldü.
Sayda kentindeki çok katlı bir binaya düzenlenen saldırıda ise aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
BEYRUT YAKINLARINDA KONUT HEDEF ALINDI
Lübnan'ın orta kesiminde yer alan Aley ilçesine bağlı Şuveyfat kentindeki bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda bir kadın, bebeği ve Suriyeli bir çocuk olmak üzere 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Doğu Lübnan'daki Batı Bekaa bölgesinde bulunan Sahmar beldesi de hava saldırılarının hedefi oldu.
ABD İRAN’A YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLAR AÇIKLADI
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın askeri petrol satışlarına karşı ek adımlar attığı bildirildi.
Bu satışların, İran'ın silahlı kuvvetlerinin yeniden inşasını finanse etmesine ve ABD ile bölgedeki ortaklarına yönelik tehditlerini sürdürmesine imkan verdiği belirtilen açıklamada, İran ordusunun bir dizi paravan şirket aracılığıyla İran ham petrolünü satarak gelir sağladığı ifade edildi.
Açıklamada, İran Genelkurmay Başkanlığının petrol satış kolu olan Sepehr Energy Jahan firmasının petrol ihracatını gerçekleştirebilmek için büyük ölçüde gölge filo gemilerine ve paravan şirketlere bağımlı olduğu belirtilerek, bu kapsamda çeşitli şirketlerin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:
"Hazine Bakanlığı, İran ve ordusunu ABD müttefikleri ile Orta Doğu'daki ortaklarını tehdit etmek için ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklardan mahrum bırakmak amacıyla İran'ın petrol satışları üzerindeki baskıyı artırmaya devam edecektir. İran hükümetinin silahlı kuvvetlerini ve askeri yeteneklerini yeniden inşa etmek amacıyla petrol gelirlerini artırmasına izin vermeyeceğiz."
“BASRA KÖRFEZİ’NDE ABD İHA’SI DÜŞÜRÜLDÜ”
İran devlet televizyonu, bir saat önce, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinin Cem kentinde bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Patlama sesinin hava savunma sistemlerinin düşman hava araçlarına müdahalesinden kaynaklandığı aktarıldı.
Konuya ilişkin devlet televizyonuna konuşan Cem Kaymakamı Mesud Tengistani, "Cem semalarında Silahlı Kuvvetler tarafından bir hava aracı düşürüldü." dedi.
Tengistani, şu anda kentte durumun sakin olduğunu söyledi.
Fars Haber Ajansı da bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hava savunma sistemlerinin Basra Körfezi üzerinde bir hava aracını vurduğunu ve aracın Basra Körfezine düştüğünü bildirdi.
MACRON'DAN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Fransa'nın başkenti Paris'te Elysee Sarayı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.
İki lider, görüşme kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.
Macron, burada yaptığı konuşmada, Fransa ve Endonezya'nın Lübnan'ın istikrarı ve egemenliği için seferber olduğunu söyledi.
İki ülkenin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki birliklerinin ortak bir şekilde hareket ettiğini belirten Macron, UNIFIL'de görev alırken öldürülen Fransız ve Endonezyalı askerleri kastederek, "İki ulusumuz da Lübnan'ı ve uluslararası toplumu savunurken çocuklarını kaybetme deneyimini ortaklaşa yaşadı." şeklinde konuştu.
Macron, iki ülkenin barış için seferber olmaya devam etmek istediğini kaydederek, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarının ayrım gözetmeksizin devam ettiğine işaret etti.
Bu saldırıları haklı çıkaracak bir gerekçenin olmadığını vurgulayan Macron, bölgedeki bu durumun dayanılmaz ve kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
"Bir kez daha bu saldırıların durdurulması, barışın yeniden sağlanması, görüşmelerin yeniden başlaması ve kalıcı bir çözümün inşa edilmesi çağrısında bulunuyoruz." diyen Macron, Lübnan'da 3 binden fazla kişinin öldürüldüğünü ve 1 milyon kişinin yerinden edildiğini hatırlattı.
“İRAN’DAN BELİRLİ HEDEFLERE FÜZE SALDIRISI”
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Birkaç dakika önce, İran Silahlı Kuvvetleri ülkenin güney bölgelerinden belirli hedeflere füze atışı yaptı. Bu füzelerin tam hedefi henüz bilinmiyor ancak bazı kaynaklar Fars Körfezi sularında bir çatışma olasılığından bahsediyor." ifadelerine yer verildi.
Haberde, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyulduğuna dair haberlerin ise doğrulanmadığı aktarıldı.
Diğer yandan İran Ordusu Hava Savunma Komutanlığı Kontrol Merkezi de konuya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, Bender Abbas kentinde patlama meydana geldiğine dair haberlerin doğru olmadığını bildirerek, "Şu ana kadar Bender Abbas'ta herhangi bir patlama meydana gelmemiştir." ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, patlamaların kaynağının denizden geldiği ve donanma ile koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere uyarı atışı yapıldığı aktarıldı.
İSRAİL ABD-İRAN ANLAŞMASINDAN ENDİŞE EDİYOR
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington ile Tahran arasında uzlaşıldığı öne sürülen mutabakat metni İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan'da kalıcı bir ateşkesi içerebileceği endişelerine yol açtı.
KAN'a konuşan İsrailli üst düzey bir askeri yetkili, iki ülke arasında üzerinde uzlaşıldığı iddia edilen mutabakat metni çerçevesinde, Beyaz Saray'ın İsrail'den Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sonlandırmasını ve ülkenin güneyinde işgal ettiği alanlardan çekilmesini talep edebileceğini belirtti.
İsrailli askeri yetkili, insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirdiği saldırılara rağmen zayıf durumda olduğunu ileri sürdüğü Hizbullah'ın Tahran yönetiminden ABD ile olası bir anlaşmanın Lübnan'da kalıcı ateşkesi de kapsamasına ilişkin yoğun baskı yaptığını söyledi.
Öte yandan KAN'ın haberinde, ABD ve İran müzakere heyetlerinin Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe açılması ve 60 gün sürecek bir ateşkesi de içeren metin üzerinde anlaştığı haberlerinin ardından Tel Aviv yönetiminin sessizliğini koruduğuna işaret edildi.
LÜBNAN’DA CAN KAYBI ARTIYOR
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verilerini paylaştı.
Buna göre, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 3 bin 324'e yükseldi, bu süreçte 10 bin 27 kişi de yaralandı.