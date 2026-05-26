SON DAKİKA| ABD ordusundan İran’a yoğun bombardıman: İsrail Lübnan saldırılarını şiddetlendiriyor

KATAR İRAN'A 12 MİLYAR DOLAR TEKLİF ETTİĞİ İDDİASINI YALANLADI

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Katar'ın bir anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif ettiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirten Ensari, bunun, anlaşmanın başarısız olmasını, tansiyonu düşürmeyi ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan taraflarca yayıldığını kaydetti.

Katar'ın bölgesel ortaklarla koordineli olarak yürüttüğü diplomatik çabaların iyi bilindiğini aktaran Ensari, "Bu anlatılar, Katar'ın barışın tesisinde güvenilir uluslararası bir oyuncu olarak itibarını zedelemeye yönelik umutsuz girişimlerden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.