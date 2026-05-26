SON DAKİKA| ABD ordusundan İran’a yoğun bombardıman: İsrail Lübnan saldırılarını şiddetlendiriyor
Son Dakika: İran’a yönelik yeni bombardımanlar, Lübnan cephesindeki askeri hareketlilik ve peş peşe gelen kritik açıklamalar Orta Doğu’da alarm seviyesini yükseltti. ABD sahadaki askeri adımlarını artırırken, İsrail de kuzey cephesinde yeni hamlelere hazırlanıyor. Ateşkes ve müzakere umutları sürse de bölgede savaşın yeniden büyüme ihtimali giderek güçleniyor. İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
Son dakika haberleri: Orta Doğu'da peş peşe yaşanan askeri ve diplomatik gelişmeler bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. ABD'nin İran'daki bazı hedeflere yönelik yeni saldırılar düzenlediği ve bunu "meşru müdafaa" gerekçesiyle savunduğu süreçte, İran'ın güneyindeki çeşitli noktalardan patlama haberleri geldi.
İsrail'in Lübnan cephesinde saldırılarını genişletme kararı alması dikkat çekerken, ABD-İran hattında müzakereler, dondurulmuş varlıklar ve nükleer uranyum başlıkları üzerinden kritik temasların sürdüğü belirtiliyor.
Bölgede bir yandan diplomatik trafik hız kazanırken diğer yandan yeni bir gerilim dalgasına ilişkin endişeler büyüyor.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında son durum ve son gelişmeler…
ABD ORDUSUNDAN “MEŞRU MÜDAFAA” SAVUNMASI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın güneyindeki bazı hedeflere yeni saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.
Hawkins, saldırıların "meşru müdafaa" amacıyla yapıldığını ve "ABD askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını" savundu.
Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanları ile mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğunu aktaran Hawkins, ABD'nin "devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacağını" kaydetti.
İSRAİL’DEN LÜBNAN’A YÖNELİK SALDIRILARI ARTIRMA KARARI
İsrail yönetiminin ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlenen saldırıların şiddetlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi kararı aldığı bildirildi.
İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kararın Hizbullah'ın İHA ile düzenlediği saldırılar karşısında etkisiz kalınması neticesinde alındığı aktarıldı.
Walla'ya konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ordunun Lübnan'a yönelik saldırılarının kapsamının genişletileceğini ve Hizbullah'a karşı sahada farklı askeri yöntemleri devreye sokacağını ifade etti.
Haberde, ordu komuta kademesinin kabineye ilettiği raporlarda ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçlarını bekleme stratejisinin Lübnan sahasında elde edilen "başarıları baltaladığı" ve Hizbullah'a karşı askeri caydırıcılığı zayıflattığı uyarısında bulunduğu aktarıldı.
İSRAİL ORDUSU KUZEYDEKİ YERLEŞİMLERE KISITLAMALAR GETİRDİ
İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıların artırılması kararı çerçevesinde ülkenin kuzeyindeki yerleşimler için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.
İsrail'in kuzeyinde açık ve kapalı alanlardaki toplu etkinliklere kısıtlamalar getirildi. Kapalı alanlarda en fazla 200 kişinin toplanmasına izin verilirken açık alanlarda bu sayı 50 ile sınırlandırıldı.
Lübnan sınır hattındaki 43 İsrail yerleşiminde eğitim faaliyetlerinin yalnızca yakınlarında sığınak olan okullarda sürdürülmesi kararlaştırıldı.
KATAR İRAN'A 12 MİLYAR DOLAR TEKLİF ETTİĞİ İDDİASINI YALANLADI
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Katar'ın bir anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif ettiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirten Ensari, bunun, anlaşmanın başarısız olmasını, tansiyonu düşürmeyi ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan taraflarca yayıldığını kaydetti.
Katar'ın bölgesel ortaklarla koordineli olarak yürüttüğü diplomatik çabaların iyi bilindiğini aktaran Ensari, "Bu anlatılar, Katar'ın barışın tesisinde güvenilir uluslararası bir oyuncu olarak itibarını zedelemeye yönelik umutsuz girişimlerden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.
TRUMP: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM İMHA EDİLMELİ
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zenginleştirilmiş uranyum (nükleer toz) ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın iş birliği ve koordinasyonu içinde Atom Enerjisi Komisyonu veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde, yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir." ifadelerini kullandı.
Ateşkes sürecinde bulunan ABD/İsrail ve İran Savaşı'nı sonlandırmak için taraflar arasında müzakereler devam ederken, İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumu görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor.
ABD-İSRAİL SALDIRISINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ
İran basınından SNN'nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, "Dün şafak vakti Amerikan-Siyonist savaş uçakları Lark Adası'nın güneyindeki birkaç İran gemisini hedef aldı." ifadelerine yer verildi.
Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin kimlik tespiti yapıldığı ve can kaybının artabileceği bildirildi.
İRAN’IN SİRİK VE CASK BÖLGESİNDE PATLAMA SESLERİ
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu.
Patlama seslerinin ülkenin güneyinde bulunan liman kentlerinden Sirik ve Cask bölgesinde meydana geldiği belirtildi.
Patlama seslerinin nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
BENDER ABBAS KENTİNDE PATLAMA SESLERİ
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyuldu.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
MISIR VE BAE DIŞİŞLERİ BAKANLARI MÜZAKERELERİ GÖRÜŞTÜ
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Abdulati ve Al Nahyan, ikili ülke arasındaki derin kardeşlik bağlarını ve ikili ilişkilerden övgüyle söz etti.
Bakanlar, bölgedeki hızla değişen zorlukların üstesinden gelmek için yakın koordinasyon ve istişarenin devam etmesinin önemini vurguladı.
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin seyrini değerlendirirken, çözüm bekleyen meselelerin ele alınması ve bölgenin çatışmanın genişleme riskinden korunması için "diplomatik yolun öncelenmesinin" tek seçenek olduğunu belirtti.
Diplomatik çabaların, "savaşın sona ermesini garanti altına alacak, bölgesel güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasının önünü açacak bir anlaşmayla sonuçlanmasını" umut ettiğini aktaran Mısırlı Bakan, Arap ulusal güvenliğinin korunmasını sağlamak için gelecekteki herhangi bir anlaşmanın Körfez ülkelerinin güvenlik endişelerini dikkate almasının gerekliliğini vurguladı.
“ABD VE İRAN DONDURULMUŞ VARLIKLARI KONUSUNDA ANLAŞTI”
Katar merkezli Al Jazeera'nın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, ABD ve İran'ın Katar arabuluculuğunda İran'ın dondurulmuş varlıkları konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.
Haberde, İran tarafı için büyük önem taşıyan bu konudaki anlaşma sayesinde yarın ABD ile İran arasında bir anlaşmanın açıklanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
İRAN’DA İNTERNET KISITLAMALARI KALDIRILIYOR
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladığı bildirildi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı konuyla ilgili habere yer verdi.
Buna göre Pezeşkiyan, Cumburbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif başkanlığında toplanan "Sanal Alanı Düzenleme Kurulu'nda" kabul edilen, "Uluslararası internet bağlantısının sağlanması" yönündeki kararı onaylayarak, uygulanmak üzere İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığına gönderdi.