SON DAKİKA| ABD ve İran karşılıklı kritik noktaları hedef aldı! Saldırılar Umman’a kadar sıçradı
Son Dakika: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla küresel ticaretin can damarı kilitlenirken, ABD İran’a geniş çaplı saldırı başlattı. Tahran’ın misilleme olarak Körfez ülkelerine füze yağdırmasıyla çatışmalar Umman’a kadar yayıldı. Son olarak Tahran’dan gelen “Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi” çıkışı bölgede tansiyonu daha da yükseltti. İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
Son dakika haberleri: Orta Doğu'da gerilim her geçen gün tırmanıyor. İran, Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir emre kadar kapattığını duyurarak küresel enerji ve deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından birini durdurdu.
Kararın ardından ABD, İran'ın askeri kapasitesini hedef alan geniş çaplı yeni bir saldırı dalgası başlatırken, Tahran da Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerine füze saldırıları düzenledi ve Hürmüz'de gemileri hedef aldı.
Çatışmaların Umman'a kadar yayılmasıyla savaşın coğrafi kapsamı daha da genişlerken, ABD ve İran karşılıklı kritik askeri noktaları vurmaya devam etti.
Son olarak Tahran yönetimi, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" açıklamasıyla Washington'a sert bir mesaj göndererek krizde yeni bir dönemin başladığına işaret etti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında son durum ve son gelişmeler…
BAHREYN'DE YİNE SİRENLER ÇALDI
Bahreyn İçişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı belirtilerek, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istendi.
Açıklamada ayrıca gelişmelere ilişkin bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulunuldu.
İRAN'DAN ATEŞLENEN 3 FÜZE ÜRDÜN’E DÜŞTÜ
Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran topraklarından ateşlenen 3 füzenin sabaha karşı ülkenin farklı bölgelerine düştüğü belirtildi.
Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar oluştuğu ifade edildi.
Kraliyet İstihkam Birliklerine bağlı ekiplerin füze parçalarının düştüğü bölgelere sevk edildiği belirtilen açıklamada, ekiplerin bölgeleri güvenlik çemberine aldığı ve füze kalıntılarıyla ilgili teknik inceleme ve güvenlik prosedürlerini yürüttüğü kaydedildi.
Ülkenin hava sahası ve topraklarının bölgesel çatışmalarda kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, devletin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden her türlü girişime kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, ordunun tüm birliklerinin olası tehditlere karşı en üst düzey hazırlık durumunda olduğu kaydedildi.
KATAR’DA DÜŞEN ŞARAPNELLER NEDENİYLE 3 KİŞİ YARALANDI
Katar İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik birimleri ile sivil savunma ekiplerinin, füze saldırılarının ardından acil müdahale planları kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Sahadan gelen ihbarlar ve ilk incelemeler doğrultusunda, önleme operasyonları sırasında düşen şarapnellerin isabet etmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların gerekli tıbbi tedaviyi aldığı ifade edildi.
Açıklamada, ulusal uyarı ve alarm sistemlerinin yalnızca kamu güvenliğini korumak amacıyla ilave acil önlemlerin gerekli görüldüğü durumlarda devreye alındığı vurgulandı.
Vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan bilgi ve gelişmeleri yalnızca resmi kaynaklardan takip etmeleri istenen açıklamada, doğrulanmamış bilgi, görüntü ve videoların paylaşılmaması çağrısında bulunuldu. Aksi durumda yasal işlem uygulanabileceği uyarısı yapıldı.
Açıklamada ayrıca, güvenlik birimlerinin 24 saat esasına göre tam hazırlık seviyesinde görev yaptığı, bunun da olaylara hızlı müdahaleyi, kamu güvenliğinin korunmasını ve kamu hizmetlerinin normal şekilde sürdürülmesini sağladığı ifade edildi.
UMMAN İHA’LARLA HEDEF ALINDI
Umman resmi haber ajansı ONA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Musandam ilindeki bazı noktalar kamikaze İHA'ların saldırısına uğradı.
Haberde, Umman'ın saldırıyı kınadığı ve ülkenin güvenliği ile vatandaşlarının emniyetini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.
Saldırının kim tarafından düzenlendiği veya İHA'ların nereden gönderildiğine ilişkin ise haberde herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
ABD ORDUSU İRAN'A AİT YAKLAŞIK 140 ASKERİ HEDEFİ VURDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bu hafta düzenlediği üçüncü saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.
Açıklamada, operasyonda kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiği belirtildi.
Hedef alınan noktalar arasında füze ve İHA mevzileri, deniz kuvvetlerine ait askeri kabiliyetler, mühimmat depoları, haberleşme ağları ve kıyı gözetleme tesislerinin bulunduğu aktarılan açıklamada, üç gece düzenlenen operasyonlarda toplam 300'den fazla hedefin vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, operasyonların, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçiş yapan ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı ifadeleri yer aldı.
Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, ABD güçlerinin mayıs başından bu yana 800'den fazla ticari gemi ile yaklaşık 400 milyon varil ham petrolün boğazdan güvenli geçişine destek sağladığı aktarıldı.
HÜRMÜZ’DE İKİNCİ BİR GEMİ VE KATAR'DA KOMUTA-KONTROL MERKEZİ VURULDU
İran Devrim Muhafızları Ordusundan (DMO) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ikinci bir geminin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, ABD'nin Katar'daki El Udeyd Üssü'ndeki savaş uçağı bakım ve onarım merkezi ile komuta ve kontrol merkezinin hedef alındığı kaydedildi.
ÜRDÜN'DE ABD'YE AİT İHA DEPOSU HEDEF ALINDI
İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre, Huzistan Eyaleti Vali Yardımcısı Veliullah Heyat, Mahşer, Hindican ve Abadan kentlerinin ABD tarafından vurulduğunu belirtti.
Mahşer, Hindican ve Abadan'ın ABD tarafından hedef alındığını bildiren Heyat, söz konusu şehirlere çeşitli sayıda füzenin isabet ettiğini kaydetti.
Heyat, saldırılarla ilgili incelemelerin devam ettiğini ve olası hasara ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağın duyurdu.
Öte yandan, İran Silahlı Kuvvetleri, Ürdün'de Prens Hasan üssündeki ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracı deposunun hedef alındığını duyurdu.
"TEK TARAFLI ANLAŞMALAR DÖNEMİ SONA ERDİ"
X sosyal medya platformundaki hesabından, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının 5. maddesinin görsel metnini paylaşan İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, açıklama olarak, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi." ifadesini kullandı.
Kalibaf ayrıca ABD'ye "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin." uyarısında bulundu.
BAE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran tarafından yapılan füze ve İHA saldırılarına karşı devreye girdiğini duyurarak, "Ülke genelinde duyulan sesler, düşman unsurlara yönelik devam eden müdahalelerden kaynaklanmaktadır" açıklamasında bulundu.
BAHREYN'DE BİR KEZ DAHA SİRENLER ÇALDI
Bahreyn İçişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırılar nedeniyle ülke genelinde bir kez daha sirenlerin çaldığı belirtildi.
Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
Bakanlık kısa bir süre önce, ülkeyi hedef alan saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığını duyurmuştu.
İRAN’DAN KATAR’A FÜZE SALDIRISI
İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırısı sonrası başta Katar olmak üzere bölge ülkelerinde sirenler çaldı.
Katar'da füze saldırısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından bölge sakinlerinin telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi.
İran'dan düzenlenen füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği Katar'da başta başkent Doha olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyuldu.
Öte yandan Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze saldırıları nedeniyle devreye girdiği ifade edildi.
KATAR'I HEDEF ALAN FÜZE SALDIRISI ENGELLENDİ
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi hedef alan füze saldırısını etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Savunma Bakanlığı, saldırının niteliği, fırlatılan füze sayısı ya da olayın meydana geldiği bölgeye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
KATAR: GÜVENLİK TEHDİDİ ORTADAN KALKTI
Katar İçişleri Bakanlığı tarafından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığı ve koşulların normale döndüğü duyuruldu.
Söz konusu güvenlik tehdidinin niteliğine veya içeriğine ilişkin detaylı bilgiye yer verilmedi.
Bakanlık açıklamasında ayrıca, halka yetkili makamlar tarafından yayımlanan talimatlara ve yönlendirmelere bağlı kalma çağrısı yapıldı.
Katar İçişleri Bakanlığı, kısa bir süre önce yaptığı ilk açıklamada ülkedeki güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğunu duyurmuştu.
Kamu güvenliğinin korunması amacıyla bakanlıkça yapılan uyarıda, "Herkesin evlerinde kalmaya özen göstermesi, dışarı çıkmaması, pencerelerden ve açık alanlardan uzak durması" istenmişti.
KUVEYT: DÜŞMAN HEDEFLERE MÜDAHALE EDİLİYOR
Kuveyt ordusunun X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, şu anda Kuveyt hava sahasında düşman hava hedeflerine karşı müdahalede bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, saldırının kaynağına ve niteliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmezken, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.
İRAN VE UMMAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI HÜRMÜZ’Ü GÖRÜŞTÜ
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Umman'ın başkenti Maskat'ta mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldiğini belirtti.
İran ve Umman dışişleri bakanlarının görüşmede, Hürmüz Boğazı meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile Tahran-Maskat arasındaki ikili ilişkileri ele aldıkları bildirildi.
Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, ülkesinin, bölgedeki gerginliğin tırmanmasını önlemek için diplomasiyi kullanma konusundaki tutumunu yineleyerek, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının tam olarak uygulanmasıyla bölgedeki güvenlik durumunda iyileşme görüleceğini umduğunu kaydetti.
ABD İRAN'A KARŞI YENİDEN SALDIRI BAŞLATTI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'a karşı başlatılan yeni saldırı dalgası duyuruldu.
Komutanlığın açıklamasında, "ABD Merkez Komuta Güçleri, bugün (ABD) doğu saatiyle 19.15'te İslam Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kıbrıs bandıralı bir konteyner gemisi olan M/V GFS Galaxy'ye pervasızca saldırmasının ardından bu hafta İran'a karşı üçüncü saldırı turunu başlattı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İran'ın saldırdığı gemide sivil bir mürettebat üyesinin kayıp olduğu, yangın çıkan geminin makine dairesinde ciddi hasar olması nedeniyle yolculuğuna devam edemediği belirtildi.
İran'a ticari gemilere yönelik daha önceki saldırıları sonrasında ABD ile yaptığı mutabakat zaptına bağlılığını göstermesi için "bir fırsat daha sunulduğu" ifade edilen açıklamada, fakat İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere saldırmaya devam ettiği vurgulandı.
CENTCOM'un açıklamasında, buna karşılık olarak ABD'nin yeni bir saldırı başlatarak İran'a "ağır bir maliyet ödettiği" ve bu saldırıların "başkomutanın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatıyla" gerçekleştirildiği kaydedildi.
ÇABAHAR VE BUŞEHR KENTLERİNDE PATLAMA SESLERİ
İran devlet televizyonunun haberine göre, güneyde Umman Körfezi kıyısındaki Çabahar kentinde 2 patlama sesi duyuldu.
Ülkenin güneybatısında daha önce patlamaların bildirildiği ve Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr kentinde de 5 yeni patlama sesi duyulduğu aktarıldı.
BENDER ABBAS VE SİRİK KENTLERİNDE PATLAMA SESLERİ
İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ta 3, Sirik kentinde ise 2 patlama sesi duyuldu.
İRAN'IN BUŞEHR VE ASELUYE KENTLERİNDE PATLAMA SESLERİ
İran devlet televizyonunun haberine göre, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyuldu.
Patlamaların tam olarak hangi noktada gerçekleştiğinin henüz belirlenemediği aktarıldı.
"İSRAİL SURİYE'NİN LÜBNAN'A MÜDAHALE ETMESİNİ İSTEMİYOR"
İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamalarda bulunan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bölgedeki son gelişmelere ve güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suriye'nin Lübnan'daki duruma müdahil olmasına hem Beyrut'un hem de Tel Aviv'in karşı olduğunu iddia eden Huckabee, "Suriye'nin Lübnan'a müdahale etmesi, Lübnanlıların veya İsraillilerin arzuladığı bir durum değil." ifadesini kullandı.
Huckabee, "krizin çözümü ve bölgede istikrarın sağlanması için en makul senaryoya" işaret ederek, "En iyi seçenek, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tamamen ele almasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'in Lübnan'daki askeri varlığına da değinen Huckabee, Tel Aviv yönetiminin Lübnan topraklarında kalıcı olmak gibi bir niyeti bulunmadığını öne sürdü.
Huckabee, buna karşın İsrail'in kuzey sınırlarında tam bir güvenliği ve sakinliği garanti altına almadan bölgeden çekilmeyeceğini dile getirdi.
Öte yandan Huckabee, İsrail makamlarının yakın dönemde Washington'ı uyardığı ve Tel Aviv'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik olası bir suikast planı hazırlığında olduğuna dair Washington'a istihbarat aktardığı iddiasını öne sürdü.
İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI’NI KAPATTI
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yabancı müdahale ve gemilerin "yetkisiz rotalarda" seyretmeye çalışmasının güvenlik sorunlarına yol açtığı öne sürüldü.
Daha önce yabancı müdahalelerin ve gemilerin rotalarının izinsiz şekilde belirlenmesine karşı uyarıda bulunulduğu belirtilerek, birkaç saat önce bazı gemilerin bu uyarıları dikkate almadığı ve "yetkisiz rotalarda" ilerlemeye çalıştığı ifade edildi.
Uyarılara rağmen rotasını değiştirmeyen ve deniz güvenliğini tehlikeye attığı öne sürülen gemilerden birinin, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından uyarı atışlarıyla durdurulduğu aktarılarak, "Bu olay sonucunda ve yasadışı yabancı müdahale nedeniyle ortaya çıkan bu istikrarsız güvenlik durumu sebebiyle, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak." denildi.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı bölgesinde Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir gemiye geçiş izni verilmeyeceği belirtilerek, "Amerikan-Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler, bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır." ifadelerine yer verildi.