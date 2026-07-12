SON DAKİKA| ABD ve İran karşılıklı kritik noktaları hedef aldı! Saldırılar Umman’a kadar sıçradı

Son dakika haberleri: Orta Doğu'da gerilim her geçen gün tırmanıyor. İran, Hürmüz Boğazı'nı ikinci bir emre kadar kapattığını duyurarak küresel enerji ve deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından birini durdurdu.

Kararın ardından ABD, İran'ın askeri kapasitesini hedef alan geniş çaplı yeni bir saldırı dalgası başlatırken, Tahran da Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerine füze saldırıları düzenledi ve Hürmüz'de gemileri hedef aldı.

Çatışmaların Umman'a kadar yayılmasıyla savaşın coğrafi kapsamı daha da genişlerken, ABD ve İran karşılıklı kritik askeri noktaları vurmaya devam etti.

Son olarak Tahran yönetimi, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" açıklamasıyla Washington'a sert bir mesaj göndererek krizde yeni bir dönemin başladığına işaret etti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında son durum ve son gelişmeler…