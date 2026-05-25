SON DAKİKA: ABD ve İran’dan peş peşe açıklamalar: Savaşı bitirecek anlaşma bugün sağlanabilir! ‘Nükleer meseleleri görüşmüyoruz”
Son Dakika: İran-ABD hattında kritik saatler yaşanıyor. Washington cephesinden “savaşı bitirecek anlaşma bugün sağlanabilir” mesajı gelirken, ABD basınında Hamaney’in gizli bir noktadan süreci yönettiği iddiaları gündeme oturdu. Ancak Tahran’dan gelen “nükleer meseleleri görüşmüyoruz” çıkışı, diplomasi masasındaki belirsizliği ve soru işaretlerini daha da büyüttü. İşte ABD/İsrail İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
Son dakika haberleri: ABD-İran hattında diplomasi trafiği hız kazanırken savaşın sona ermesine yönelik olası mutabakat iddiaları uluslararası gündemin merkezine yerleşti.
Bir yandan anlaşmaya ilişkin umut veren açıklamalar gelirken diğer yandan taraflardan gelen farklı mesajlar belirsizliği artırıyor.
İsrail-Lübnan hattında karşılıklı saldırılar sürerken, bölgesel aktörler gerilimi düşürmek için temaslarını yoğunlaştırdı.
Sahadaki sıcak gelişmeler ve diplomasi masasındaki hareketlilik, Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlayıp başlamayacağı sorusunu gündeme taşıdı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında son durum ve son gelişmeler…
İRAN'DA KALİBAF YENİDEN MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, 12'nci dönem 3'üncü yıl Meclis Başkanlığı için yapılan oylamada muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Tahran Milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf, muhafazakar milletvekili Muhammed Taki Nakdali ve Osman Salari ile yarıştı.
Mecliste gerçekleştirilen oylamada 276 oyun 235'ini alan Kalibaf, yeniden Meclis Başkanı oldu. Diğer adaylardan Nakdali 29, Salari 7 oy alırken 5 oy ise geçersiz sayıldı.
Meclis Başkan Yardımcılığına ise 143 oy alan Erdebil Milletvekili Ali Nikzad ile 100 oy alan Hemedan Milletvekili Hamid Rıza Hacıbabayi seçildi.
Milletvekili seçimlerinin 4 yılda bir yapıldığı İran'da, Meclis Başkanlığı seçimleri ise her yıl düzenleniyor.
“NÜKLEER MESELE ABD'NİN TAAHHÜTLERİNE BAĞLILIĞI KARŞILIĞINDA İNCELENECEK”
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Dışişleri Bakanlığı Meclis İşlerinden Sorumlu Genel Müdürü Hüseyin Nuşabadi, ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Nuşabadi, Tahran ile Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptı ile birlikte tarafların diğer meseleler hakkında nihai anlaşmaya varmak için 30 günlük bir süreye sahip olacağını ve bu sürenin 60 güne kadar uzatılabileceğini ifade etti.
Nuşabadi, şunları kaydetti:
"ABD'nin taahhütlerine bağlılığı ve anlaşmanın birinci aşamasında ilerleme kaydedilmesi halinde, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve ABD kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi karşılığında nükleer meseleler ve zenginleştirilmiş uranyum konusu 60 günlük müzakere sürecinde incelenecek."
Nuşabadi, İran'ın taleplerini "Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, deniz ablukasının kaldırılması ve ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi, İran'ın petrol satışlarının serbest bırakılması" şeklinde sıraladı.
Muhtemel mutabakat zaptına göre İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarını 20 yıllığına askıya alacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Nuşabadi, Hürmüz Boğazı konusunun ise İran ile Umman arasındaki bir mesele olduğunu söyledi.
“NÜKLEER MESELELERİ GÖRÜŞMÜYORUZ”
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “Savaşın sona ermesi için müzakere yapıyoruz, nükleer meseleleri görüşmüyoruz” ifadelerini kullandı.
LÜBNAN'DA HİZBULLAH SALDIRISINDA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İHA saldırısında Nehoray Leizer isimli bir askerin öldüğü, bir askerin de ağır yaralandığı belirtildi.
Yaralı askerin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
İsrail devlet televizyonu KAN, Lübnan'ın güneyindeki Bin Cubeyl bölgesinde dün yaşanan olayda İHA'nın zırhlı personel taşıyıcının üzerinde infilak ettiğini ve askerin şarapnel etkisiyle öldüğünü belirtti.
İsrail'in 2 Mart'ta saldırılarını yoğunlaştırdığı ve karadan işgale giriştiği Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 23'e yükseldi.
İSRAİL LÜBNAN'DA MOTOSİKLET İLE İKİ ARACI HEDEF ALDI: 3 ÖLÜ
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait İHA'lar sabah saatlerinden itibaren Nebatiye vilayetindeki Kefer Rumman-Carmak otoyolu ile Carmak-Hardali yolu üzerinde 3 ayrı saldırı gerçekleştirdi.
Bir motosiklet ile iki aracın hedef alındığı saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi.
“İRAN'LA SAVAŞI SONA ERDİRECEK ANLAŞMA BUGÜN SAĞLANABİLİR”
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, çalışmaların hala devam ettiğini söyledi.
"Dün gece bir gelişme olacağını düşünmüştük." diyen Rubio, ABD ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin bugün gelişme olabileceğini dile getirdi.
Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak teklifin ve nükleer müzakerelerin masada olduğuna dikkati çekerek, "Umarım bunu başarabiliriz." ifadesini kullandı.
Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın kötü bir anlaşma yapmayacağını ve ülkesinin diplomasinin başarılı olması için her türlü fırsatı değerlendireceğini söyledi.
İSRAİL LÜBNAN'DA 10 BELDE İÇİN SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNDU
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Aşağı Nebatiye, Lavziyye, Secid, Ayn Kana, Haruf, Zıbdin, Kefer Rumman, Düveyr, Adşit Şakif beldeleri ile doğudaki Batı Bekaa bölgesinde yer alan Meydun beldesini hedef alacağını bildirdi.
Adraee, söz konusu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.
İRAN'DA "TERÖR EYLEMİ" İLE SUÇLANAN BİR KİŞİ İDAM EDİLDİ
İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre, Abbas Ekberi Feyzabadi'nin idam cezası bu sabah erken saatlerde yerine getirildi.
Haberde, Feyzabadi'nin "son protestolar" sırasında İsfahan eyaletindeki şiddet olaylarına liderlik etmek, emniyet güçleri ile kamu binalarına yönelik saldırılar düzenlemekle suçlandığı ifade edildi.
İran Yargı Erki ayrıca, söz konusu saldırılara ilişkin olduğunu belirttiği bazı görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.
"HAMANEY GİZLİ BİR YERDE SAKLANIYOR”
ABD merkezli CBS yayın kuruluşu, ABD-İran müzakereleri ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD istihbarat kaynaklarına dayandırılan habere göre; İran lideri Mücteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde saklandığı ve dış dünyayla iletişimini yalnızca karmaşık bir haberci ağı üzerinden sağladığı öne sürüldü.
İranlı üst düzey yetkililerin dahi olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle Hamaney ile doğrudan iletişim kuramadığı, bunun da ABD-İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakere sürecini yavaşlattığı ileri sürüldü.
“NETANYAHU TRUMP'IN TUTUMUNU ETKİLEMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR”
İsrail Kanal 13 televizyonu, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, kapalı kapılar ardındaki kabine toplantılarında ABD ve İran arasındaki muhtemel anlaşmayla ilgili endişesini dile getirdiği ve İsrail'in "şu anda ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarını etkileyecek manevra alanına sahip olmadığını itiraf ettiği" ifade edildi.
Haberde, İsrail güvenlik kabinesinin bu akşam da toplantılarını sürdürdüğü, İsrail güvenlik teşkilatında ise olası mutabakatın İran rejimine "dokunulmazlık" vereceği korkusuyla teyakkuzda kaldığı kaydedildi.
Anlaşmayı başarısızlığa uğratabilecek tek kişinin İran lideri Mücteba Hamaney olduğu savunuldu.
Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner de dahil olmak üzere yakın çevresindeki kişilerin, ABD Başkanına anlaşmada ilerleme sağlanması için baskı yaptığı öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın önceki haberinde Netanyahu'nun Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, nükleer dosyanın "ötelenmesi" ve İran'daki ateşkesin Lübnan'la ilişkilendirilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdiği ifade edilmişti.
KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci ve gerilimin düşürülmesine yönelik arabuluculuk girişimleri değerlendirildi.
Al Sani görüşmede, tarafların yürütülen arabuluculuk girişimlerine olumlu yaklaşmasının önemine dikkati çekerek, krizin nedenlerinin diyalog ve barışçıl yollarla ele alınmasının gerekliliğini vurguladı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılmasının bölgede yeniden gerilim yaşanmasının önüne geçeceğini, bunun da bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.
TRUMP'TAN ANLAŞMA HABERLERİNE TEPKİ
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, henüz kimsenin nihai anlaşma metnini görmediğini ve bu yönde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Trump, "Bizim anlaşmamızı kimse görmedi ya da ne olduğunu bilmiyor. Henüz tam olarak müzakere bile edilmedi. O yüzden, hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir konuyu eleştiren o başarısız kişilere kulak asmayın." ifadelerini kullanarak bazı medya organlarında çıkan eleştirilere tepki gösterdi.
“İRAN'LA ANLAŞMANIN TAMAMLANMASI GÜNLER SÜREBİLİR”
ABD medyasına yansıyan haberlere göre, bir Beyaz Saray yetkilisi, bazı basın mensuplarına verdiği brifingde ABD ile İran arasındaki anlaşma sürecinde gelinen son durumu değerlendirdi.
ABD'li yetkili, söz konusu anlaşmanın bugün imzalanmasını beklemediklerini ve İran'daki onay sürecinden dolayı anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini ifade etti.
Temkinli bir iyimserlikle konuşan yetkili, "Şu an çok iyi bir noktadayız ancak anlaşmanın bozulabilmesi ihtimali halen var." değerlendirmesini yaptı.
Anlaşma metni üzerinde hala bazı detayların müzakere edildiğini aktaran yetkili, "Hala bazı ayrıntılar üzerinde görüşmeler sürüyor. Bizim için önemli olan bazı ifadeler var, onların için de önemli olan bazı ifadeler var." dedi.
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in anlaşmanın genel çerçevesini onayladığını ancak bunun nihai bir anlaşma metnine dönüşüp dönüşmeyeceğini yakında göreceklerini kaydeden yetkili, sürecin gidişatından ise ümitli olduklarını vurguladı.
“HÜRMÜZ BOĞAZI ANLAŞMASI SAĞLANDI”
New York Times (NYT) gazetesi, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ile İran'ın "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması" konusunda uzlaşmaya vardıkları iddiasını okurlarıyla paylaştı.
Aynı haberde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu elinden çıkarma konusunda da ABD ile mutabık kaldığı ancak anlaşmanın henüz nihai olarak tamamlanmadığı ifade edildi.
HİZBULLAH: İSRAİL İLE MÜZAKERELERİN LÜBNAN'A HİÇBİR YARARI YOK
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, "Direniş ve Kurtuluş Günü" münasebetiyle video mesaj yayımladı.
İsrail'in yaptıklarının uzun sürmeyeceğini ve Filistin'in yanında yer almaya devam edeceklerini kaydeden Kasım, "Direnişin (Hizbullah) insansız hava araçları (İHA) İsrail askerlerini takibe devam edecek. Bu İHA'ların çektiği görüntüler olmasaydı, İsrail verdiği kayıpları itiraf etmezdi." dedi.
Tel Aviv ile Beyrut arasındaki doğrudan müzakerelere de değinen Kasım, "Bu müzakereler kabul edilemez çünkü İsrail için tam bir kazanç ama Lübnan'a hiçbir yararı yok." diye konuştu.
Kasım, İsrail'in projesinin direnişi yok etmek ve Lübnan'ı kademeli olarak işgal etmek olduğunu söyledi.
Hükümetin, egemenliği güvence altına alamıyorsa istifa etmesi gerektiğini kaydeden Kasım, halkın hükümeti devirmek ve ABD-İsrail projesine karşı koymak için sokağa inme hakkı olduğunu dile getirdi.
Kasım, devletten ABD-İsrail projesine karşı koymasını beklemediklerini ancak bu projeyi kolaylaştıracak bir araca da dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.
Naim Kasım, son olarak, ABD'nin Lübnanlı milletvekilleri, ordu mensupları ve güvenlikten sorumlu kişilerle ilgili aldığı yaptırım kararlarının direnişin sadece kararlılığını artıracağını sözlerine ekledi.