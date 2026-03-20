SON DAKİKA | ABD/İsrail-İran savaşında 21. gün! Orta Doğu'da karşılıklı misillemeler: "Bu ateşin alevi birçoklarını da yakacak"
Son dakika haberleri: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda 21'inci güne girildi. İran, İsrail'in kalbi Tel Aviv'e yönelik yeni bir saldırı başlattı. Ülke genelinde yaklaşık bir saatte 5 dalga halinde sirenler çalarken, İran medyası Tahran'da patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a saldırıları ve ülke lideri Ali Hamaney'in hedef alınmasının küresel hukuk düzenini yıkacak yeni bir süreç olduğunu, bunun önü alınmazsa birçoklarına zarar verebileceğini belirtti.
Saldırının ardından İsrail'de ülke genelinde yaklaşık bir saatte 5 dalga halinde sirenler çaldı. İran medyası ise ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran'da patlama sesleri duyulduğunu belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise X platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail rejiminin doğasının devlet terörizmine dayandığını" ifade ederek "Dünya bu krize karşı kararlı bir şekilde durmazsa, bu ateşin alevi birçoklarını da yakacaktır." dedi.
İŞGALCİ İSRAİL MESCİD-İ AKSA'YI KAPATTI
İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından kısıtlamaları bahane ederek kapattığı Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınmadı. Müslümanlar, siyonist işgal güçlerinin kurduğu barikatların önünde bayram namazını kıldı.
KUVET: FÜZE VE İHA SALDIRILARINA MÜDAHALE EDİLDİ
Kuveyt, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı müdahalede bulunduğunu açıkladı.
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.
"İRAN'DAN SALDIRISINDA DÜŞEN ŞARAPNEL YANGINA YOL AÇTI"
Bahreyn'de, İran saldırısı sırasında düşen şarapnel parçalarının bir şirkete ait depoda yangına yol açtığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran saldırısı sırasında düşen şarapnel parçalarının bir şirkete ait depoda yangına neden olduğu, sivil savunma ekiplerinin yangını kısa sürede kontrol altına aldığı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
Bakanlık daha önce sirenlerin çaldığını duyurmuş, vatandaşlarına ve ülkede yaşayanlara sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulunmuştu.
BAE: İRAN'DA NGELEN FÜZE VE İHA'LAR ENGELLENDİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini açıkladı.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hâle getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada, hava savunma birimlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı etkin şekilde hazır ve teyakkuzda olduğu ifade edildi.
"TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU"
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi.
İran'dan yayın yapan Jamaran haber sitesine göre, Tahran'da patlama sesleri duyuldu.
Patlamaların kentin hangi bölgelerinde meydana geldiği belirtilmezken, hava savunma sisteminin devreye girdiği kaydedildi.
"AMERİKALILARLA ŞU AN HİÇBİR GÖRÜŞME YAPMIYORUZ"
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, Hark Adası’nda güvenliğin sağlandığını ve Amerikalılarla şu an hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rezayi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun İran Genelkurmayı ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamada bulundu.
İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD ve İsrail'e karşı sahadaki durumu ve operasyonlarının ele alındığı toplantıya ilişkin bilgi veren Rezayi, "Herhangi bir devletin topraklarını veya üslerini herhangi bir şekilde düşmana açması durumunda kesinlikle düşman olarak muamele görecektir." ifadesini kullandı.
Hark Adası’nda güvenliğin sağlandığını ve petrol ihracatının devam ettiğini dile getiren Rezayi, "Şu anda Amerikalılarla hiçbir görüşme yapmıyoruz." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" ve adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" belirtmişti.
"İRAN SAVAŞI İSRAİL ORDUSUNA 6.4 MİLYAR DOLARA MAL OLDU"
İsrail basını, İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın ilk 20 günü, ordu bütçesinde yaklaşık 6,4 milyar dolarlık harcama oluşturdu.
Gazete, ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, savaşın ilk 20 gününde günlük ortalama 1 milyar şekel (yaklaşık 320 milyon dolar) harcama yapıldığını aktardı.
Savaşın yönetimi için ayrılan toplam bütçenin yaklaşık 39 milyar şekel (12,5 milyar dolar) olduğunu ifade eden kaynaklar, mevcut harcama temposu devam ederse savaşın süresine dair tahminler yapılabileceğini ifade etti.
Haberde, söz konusu verilerin savaşın İsrail üzerindeki ekonomik yükünü ortaya koyduğu ve ordunun saldırıların devamı için ek bütçe talebinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.
"TEBRİZ'E DÜZENLENEN SALDIRIDA 13 KİŞİ ÖLDÜ"
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında dün Tebriz'de bir kontrol noktasına atılan bomba sonucu, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis gücünden (Besic) 13 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na göre, Doğu Azerbaycan (Tebriz) Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Atılan patlayıcının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan, yine dün Doğu Azerbaycan Eyaleti'ne bağlı Melekan ilçesi girişinde insansız hava aracının (İHA) bir askeri araca isabet etmesi ve bir sivil araca şarapnel parçasının çarpması sonucu, 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında son günlerde emniyet güçlerinin bulunduğu kontrol noktalarına yönelik İHA saldırılarının arttığı belirtiliyor.
İSRAİL: İRAN'DA 24 SAATTE 130 HEDEFİ VURDUK
İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarda 24 saatte 130'dan fazla hedefe saldırı düzenlendiğini ileri sürüldü.
Ordudan yapılan açıklamada, saldırıların balistik füze ve savunma sistemlerine yönelik düzenlendiği kaydedildi.
İran'ın batı ve orta kesimlerinde 130'dan fazla hedefin vurulduğu öne sürülen açıklamada, hedefler arasında füze rampaları ve hava savunma sistemlerinin yanı sıra insansız hava araçlarının (İHA) da yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in İran hava sahasındaki hareket kabiliyetini genişletmek amacıyla ülkenin batı ve orta kesimlerinde saldırılarını sürdüreceği iddia edildi.
"HİZBULLAH VE İRAN BAĞLANTILI BİR HÜCRE ÇÖKERTİLDİ"
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke içinde faaliyet gösteren, "Hizbullah ile İran bağlantılı bir terör hücresinin" çökertildiğini açıkladı.
BAE resmi haber ajansı WAM’ın haberine göre, Devlet Güvenlik Kurumu, Hizbullah ve İran bağlantılı bir terör hücresini çökerttiğini ve üyelerini tutukladığını açıkladı.
Tutuklanan örgüt üyelerinin sahte ticari örtüler altında çalıştığı aktarıldı.
Devlet Güvenlik Kurumu, hücrenin dış aktörlerle iş birliği içinde stratejik bir plan doğrultusunda ulusal ekonomiyi hedef aldığını, terör finansmanı, para aklama ve ülke güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunduğunu duyurdu.
Kurum ayrıca, ülke güvenliğini veya istikrarını tehdit eden herhangi bir girişime karşı kararlı bir tutum izleyeceklerini ve dış müdahalelere izin vermeyeceklerini vurguladı.
İSRAİL'DE 5 KEZ SİRENLER ÇALDI
İran’ın İsrail’e yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından, ülke genelinde yaklaşık bir saatte 5 dalga halinde sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemek için devreye girdiği bildirildi.
Açıklamada, yaklaşık bir saatte 5 ayrı füze dalgasının kaydedildiği ifade edildi.
Bölgedeki AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te sirenlerin çaldığı ilk 4 saldırıda, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucu güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.
İran’ın saldırılarının özellikle Kudüs ve çevresine yoğunlaştığı belirtilirken, İsrail basınında yer alan haberlerde bazı füzelerin çoklu başlıklı olduğu öne sürüldü.
Öte yandan İsrail’in Kanal 12 televizyonu, ülkenin kuzeyinde Hayfa Körfezi ve Şefa Amr beldesinde şarapnel ya da patlayıcı başlık parçalarının düştüğünü bildirdi.
Bazı haberlerde kuzey ve orta kesimlerde farklı noktalara da füze parçalarının isabet ettiği belirtildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ise şu ana kadar herhangi bir yaralanma ihbarı almadıklarını, gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.
Saldırılar, İran basınının İsrail’e yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmasının ardından gerçekleşti.
"BU ATEŞİN ALEVİ BİRÇOKLARINI DA YAKACAK"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a saldırıları ve ülke lideri Ali Hamaney'in hedef alınmasının küresel hukuk düzenini yıkacak yeni bir süreç olduğunu, bunun önü alınmazsa birçoklarına zarar verebileceğini belirtti.
Pezeşkiyan, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.
"İsrail rejiminin doğasının devlet terörizmine dayandığını" ifade eden Pezeşkiyan, ABD'nin İran’a yönelik saldırganlığı ve ülke lideri Ali Hamaney'in suikasta uğramasının uluslararası anlaşmazlıklarda küresel hukuk düzenini yıkacak yeni bir süreç olduğunu vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Dünya bu krize karşı kararlı bir şekilde durmazsa, bu ateşin alevi birçoklarını da yakacaktır." ifadelerini kullandı.