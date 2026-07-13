SON DAKİKA| ABD’nin Körfez üslerine füze yağdı: Kuveyt’te stratejik radar sistemi ‘imha edildi’
Son Dakika: ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırılarının ardından Körfez savaş alanına döndü. İran; Ürdün’deki Prens Hasan, Bahreyn’deki Şeyh İsa ile Kuveyt’teki Ali El-Salem ve Ahmed El-Caber üslerini hedef aldığını açıklarken, Hürmüz Boğazı’nda iki gemiye de müdahale etti. İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
Son dakika haberleri: ABD'nin İran'a yönelik son saldırı dalgası, Orta Doğu'da gerilimi yine tırmandırdı.
Washington, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik tehditleri gerekçe göstererek İran'daki çok sayıda askeri hedefi vurduğunu açıklarken, Tahran yönetimi misilleme olarak Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü, Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü ile Kuveyt'teki Ali El-Salem ve Ahmed El-Caber üslerinin hedef alındığını duyurdu.
İran ayrıca Patriot hava savunma sistemleri, stratejik radar unsurları, helikopter bakım tesisleri ve İHA komuta-kontrol merkezlerinin vurulduğunu öne sürerken, Hürmüz Boğazı'nda rotası dışında ilerlediği belirtilen iki gemiye müdahale edildiğini açıkladı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında son durum…
BAHREYN’DE YİNE SİRENLER ÇALIYOR
Bahreyn, İran'dan yeni saldırı nedeniyle sirenlerin çaldığını ve halka güvenli yerlere gitmeleri uyarısı yapıldığını açıkladı.
İRAN KÖRFEZ’DEKİ KRİTİK ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) ABD'nin son saldırılarına misilleme geldi.
DMO'dan yapılan açıklamada, Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerinin çok sayıda İran saldırısı ile hedef alındığı bildirildi.
Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'ne füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ve saldırı sonucunda çok sayıda yakıt ve mühimmat deposunda yangın çıktığı belirtildi.
Bahreyn'de Şeyh İsa Hava Üssü'nün hedef alındığı aktarılırken, bu saldırılarda helikopter bakım tesisleri, 1 adet P-8 uçağına ev sahipliği yapan bir hangar ve ABD'ye ait bir İHA komuta-kontrol merkezinin vurulduğu ifade edildi.
Kuveyt'te ise Ali El-Salem Hava Üssü'ndeki yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemlerinin yanı sıra Ahmed El-Caber Hava Üssü'ndeki stratejik bir radar sisteminin "tamamen imha edildiği" kaydedildi.
ABD'ye İran'a yönelik saldırılarına son verme uyarısı yapılan açıklamada, "İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik yabancı askeri müdahalenin sürmesine izin vermeyeceği" vurgulandı.
İRAN’DAN KUVEYT’E SALDIRI
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ordunun Kuveyt hava sahasındaki "düşman" hava hedeflerine karşı koyduğu bildirildi.
Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilerek, halka ilgili makamların güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
ÜRDÜN İRAN'DAN ATEŞLENEN 4 FÜZEYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran topraklarından atılan 4 füzenin hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi.
ABD: İRAN'A YÖNELİK SON SALDIRI DALGASI TAMAMLANDI
ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen uluslararası nakliye gemilerini hedef alma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla ülkeye karşı başlatılan son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, bu kapsamında birden fazla konumdaki onlarca hedefin hassas güdümlü mühimmatlarla vurulduğu aktarılarak, "CENTCOM kuvvetleri; ABD savaş uçakları, savaş gemileri ve ilk kez kullanılan tek yönlü insansız hava araçları (İHA) ve tek yönlü insansız deniz araçları (İDA) ile İran'ın askeri hava savunma sistemlerini, kıyı radar sahalarını, füze ve insansız hava aracı unsurlarını ve küçük tekneleri hedef aldı" ifadelerine yer verildi.
"İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KONTROL ETMEMEKTEDİR"
Hürmüz Boğazı'nın "küresel ticaret için hayati öneme sahip bir deniz koridoru" olduğu hatırlatılan açıklamada, "İran burayı kontrol etmemektedir" denildi. Açıklamada, "ABD kuvvetleri; İran'ın süregelen haksız saldırganlığına, tacizlerine, tehditlerine ve keyfi kararlarına rağmen ticari taşımacılıkta seyrüsefer serbestisinin korunmasını sağlamak için hazır durumda ve tetiktedir" ifadeleri kullanıldı.
"ABD'NİN SON SALDIRILARINDA EN AZ 1 KİŞİ ÖLDÜ"
ABD'nin İran'a karşı başlattığı son saldırı dalgasının bilançosu netleşmeye başladı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın Huzistan eyaletinin Güvenlik ve Kolluk Kuvvetlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı Valiullah Hayati'ye dayandırdığı habere göre; Mahşehr şehrindeki bir tarımsal su pompalama istasyonuna isabet eden ABD mühimmatı en az 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin ise yaralanmasına yol açtı.
Saldırıda hayatını kaybeden kişinin tesiste çalışan bir güvenlik görevlisi olduğu bildirildi.
İran'a yönelik saldırıların bazıları amatör kameralara yansırken, aralarında havalimanı ve otoyolların da bulunduğu iddia edilen yapılardan alev ve dumanların yükseldiği görüldü.
HÜRMÜZ'DEN GEÇMEYE ÇALIŞAN 2 GEMİYE MÜDAHALE
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye müdahale edildi.
Söz konusu gemilerin sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun her iki gemiyi de durdurduğu belirtildi.
Yaşanan bu gelişme üzerine ABD ordusunun İran'ın güney kıyılarına saldırı düzenlediği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme olarak Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan füze ve yakıt depolarını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı kaydedildi.
İRAN "DÜŞMAN ÜSLERİNE" GENİŞ ÇAPLI SALDIRILAR BAŞLATTI
İran basınına göre, İran ordusu, bölgedeki "düşman üslerine" füze ve İHA'larla geniş çaplı misilleme saldırıları gerçekleştirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait helikopter bakım ve onarım merkezleri, P-8 elektronik harp uçağının hangarı ve insansız hava araçları komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan büyük füze depoları ve yakıt tesisleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Kuveyt'in Ali Al-Salem kentindeki ABD üssünde bulunan yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemi ile Ahmed el-Ceber Üssü'ndeki stratejik FPS radar sistemi de misilleme saldırılarının hedefi oldu."
Devrim Muhafızları, karşı saldırıların devam edeceği ve Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu uyarısında bulundu.
ÜRDÜN’DE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Ürdün basını, İran'ın füze saldırısı nedeniyle başkent Amman'da uçuşların askıya alındığını bildirdi.
İRAN’DAN BAHREYN’E SALDIRI
ABD'nin İran'a karşı başlattığı son saldırıların ardından, Körfez ülkelerinden Bahreyn bir kez daha misillemeye hedef oldu.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtilerek, "Vatandaşlardan ve diğer sakinlerden en yakın güvenli alanlara sığınmalarını rica ediyoruz" denildi.
İlgili gelişmelerin resmi kanallardan takip edilmesinin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, saldırıların önlenip önlenemediği ya da herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
"ABD SALDIRILARI TÜM ÇABALARI BOŞA ÇIKARDI"
ABD ordusunun İran'a yönelik son saldırılarına Tahran yönetiminden tepki gecikmedi.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin saldırıları kınanarak, "Bu barbarca saldırılar sadece Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin temel ilkelerinin açık bir ihlali olmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" denildi.
Açıklamada, ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarının "Batı Asya bölgesinde gerilimi azaltmak ve barışı tesis etmek için son birkaç aydır sarf edilen tüm çabaların boşa çıkmasına neden olduğu" vurgulandı.
Uluslararası deniz taşımacılığında yaşanan aksamalardan Washington yönetiminin sorumlu olduğu belirtilerek, "ABD rejimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gerekli düzenlemeleri yapma sürecine açıkça müdahale ederek, Hürmüz Boğazı'na güvensizliğin geri dönmesine ve uluslararası ticari taşımacılığın aksamasına neden olmuştur" ifadelerine yer verildi.
E3 ÜLKELERİ İRAN’I KINADI
İngiltere, Almanya ve Fransa'nın oluşturduğu E3 ülkelerinin ortak açıklamasında, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret gemilerine ve aralarında Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Ürdün'ün bulunduğu bölge ülkelerine yönelik pervasız saldırılarını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.
Ülkelerin denizlerdeki egemenlikleri ve seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukukun temel prensiplerinden olduğu hatırlatılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı üzerinden uluslararası deniz taşımacılığının hızlı şekilde tamamen yeniden başlamasına yönelik desteğimizi yineliyor, Körfez ülkeleri ve bölgedeki müttefiklerimizle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz." denildi.
E3 ülkeleri, ateşkes ve müzakerelerin yeniden tesis edilmesi çağrısında da bulundu.
ABD DÜN DE İRAN’I VURMUŞTU
ABD dün gece İran'ın çeşitli kentlerine saldırı başlatmış; Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın füze ve kamikaze İHA'larla topraklarına saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
İran'ın son misilleme saldırısında ise Kuveyt kara sularında Kuveyt Petrol Şirketine (KOC) ait bir deniz sondaj platformuna İHA saldırısı yapılmış, saldırıda maddi hasar meydana gelirken platform çalışanlarından bir işçi yaralanmıştı.
“İRAN'A KENDİSİNİ SAVUNDUĞU İÇİN SUÇLAMAK SORUMSUZCA”
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya platformundaki hesabından, BM'nin internet sayfasında yer alan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak, BM'ye tepki gösterdi.
Bekayi, "İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca ve haksızdır. Bu durum bir askeri çatışma değil, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı askeri saldırganlığın devamıdır." dedi.
Ülkesinin hiçbir yere saldırı düzenlemediğini ileri süren Bekayi, İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki ABD üslerine yönelik saldırılarının meşru müdafaa kapsamında olduğunu ve uluslararası hukuka da aykırılık teşkil etmediğini savundu.
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden başlayan "saldırıların tamamının" durdurulması gerektiğini ifade etmişti.
Söz konusu son gelişmeden rahatsız olduğunu aktaran Guterres, "Körfez'deki ciddi tırmanış ve yeniden başlayan askeri çatışmalardan, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarından, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından ve İran'ın komşu ülkelerdeki hedeflere yönelik saldırılarından derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
BENDER ABBAS, SİRİK VE CASK KENTLERİNDE PATLAMA
İran basınına yansıyan haberlere göre, ABD'nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda patlama sesleri işitildi.
Sirik ve Bender Abbas'ta 10 patlamanın meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Buşehr eyaletinde de patlamaların duyulduğunu açıkladı.
Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.
ABD İRAN'A YENİ SALDIRI BAŞLATTI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni başlatılan saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamada," CENTCOM kuvvetleri, bugün (ABD) doğu yakası yerel saatiyle 17.00'de, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla, İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı." ifadelerine yer verildi.
CENTCOM'un açıklamasında, bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının, İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı.