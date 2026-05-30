SON DAKİKA| Beyaz Saray’da kritik İran toplantısı: Trump anlaşmaya henüz onay vermedi!

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ 4. TUR GÖRÜŞME ABD'DE YAPILDI

İsrail ile Lübnan arasındaki 4. tur görüşmelerin ABD'de gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında iki ülkeden askeri heyetlerin katılımıyla gerçekleşen görüşme 9 saatten fazla sürdü.

Lübnan basınında, gece geç saatlerde sona eren toplantıya ilişkin haberler yer aldı.

Haberlerde, söz konusu toplantıda İsrail tarafının, Hizbullah ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi.

İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafının ise bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi.

Yine basında, Lübnan'ın Washington Büyükelçiliğinde askeri görüşmelerle ilgili bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacağı bilgisine yer verildi.