SON DAKİKA| Beyaz Saray’da kritik İran toplantısı: Trump anlaşmaya henüz onay vermedi!
Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump’ın İran dosyasında beklenen onayı vermemesi, Washington’da savaş ve diplomasi dengesini yeniden gündeme taşıdı. Pentagon’un “gerekirse saldırılara yeniden başlarız” çıkışı, müzakerelerin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
Son dakika haberleri: Washington'da İran dosyasına ilişkin kritik temaslar sürerken, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen ve Trump'ın nihai değerlendirmesini yapmasının beklendiği toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı.
Diplomasi trafiği devam ederken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in "gerekirse saldırıları yeniden başlatmaya hazırız" açıklaması dikkat çekti.
Sahada ise İran'ın İHA düşürdüğünü duyurması, İsrail-Hizbullah hattında karşılıklı saldırıların sürmesi ve Lübnan'daki can kayıpları bölgedeki gerilimin düşmekten uzak olduğunu gösterdi.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında son durum ve son gelişmeler…
"GEREKİRSE İRAN'A SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATMAYA HAZIRIZ"
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Forumu'nda konuştu.
Orta Doğu'daki duruma değinen Hegseth, bir anlaşmaya varılamaması durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu söyledi.
Hegseth, "Gerekirse yeniden başlama kabiliyetimiz fazlasıyla mevcut" dedi.
Hegseth, Trump'ın "sabırlı" olduğunu ve İran'ın nükleer silah elde etmemesini sağlamak için "güçlü bir anlaşma" aradığını vurguladı.
"KEŞM ADASI YAKINLARINDA DÜŞMAN İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ"
İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'na hakim stratejik bir bölge olan Keşm Adası yakınlarında düşmana ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
"Düşman Amerikan-Siyonist İHA'sının" hava savunma birimleri tarafından tespit edildikten sonra başarılı bir şekilde imha edildiği aktarıldı.
Düşürülen İHA'nın enkazına ait olduğu belirtilen görüntüler yayınlanırken, ABD ordusundan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E ROKET SALDIRILARI
Hizbullah, İsrail'i çok sayıda roket saldırısı ile hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre; gece boyunca İsrail'in sınır bölgelerine Lübnan topraklarından en az 4 saldırı dalgası düzenlendi.
Birçok bölgede sirenlerin devreye girdiği açıklanırken, en az 2 roketin engellendiği bildirildi. Bir roketin Kiryat Shmona bölgesine isabet ettiği ve maddi hasara yol açtığı ancak kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.
İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ 4. TUR GÖRÜŞME ABD'DE YAPILDI
İsrail ile Lübnan arasındaki 4. tur görüşmelerin ABD'de gerçekleştirildiği belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasında iki ülkeden askeri heyetlerin katılımıyla gerçekleşen görüşme 9 saatten fazla sürdü.
Lübnan basınında, gece geç saatlerde sona eren toplantıya ilişkin haberler yer aldı.
Haberlerde, söz konusu toplantıda İsrail tarafının, Hizbullah ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği yerlerle ilgili haritalar ve istihbarat bilgileri sunduğu ve Hizbullah'ın kullandığı dronları gündeme getirdiği bilgisine yer verildi.
İsrail'in güvenlik konusunda normalleşme talep ettiği, Lübnan tarafının ise bunun askeri değil siyasi bir karar olması dolayısıyla reddettiği ifade edildi.
Yine basında, Lübnan'ın Washington Büyükelçiliğinde askeri görüşmelerle ilgili bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacağı bilgisine yer verildi.
“TRUMP ABD İÇİN İYİ OLAN BİR ANLAŞMA YAPACAKTIR”
Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorusuna yanıt veren bir Beyaz Saray yetkilisi, dün Durum Odası'nda gerçekleştirilen ve olası ABD-İran anlaşmasının masaya yatırıldığı ulusal güvenlik toplantısını değerlendirdi.
Yetkili, açıklamasında, "Durum Odası'ndaki toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Trump, yalnızca ABD için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır. İran asla nükleer silaha sahip olamaz." ifadelerini kullandı.
HİZBULLAH’TAN İSRAİL’E MİSİLLEME
Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak dün Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki beldelerde İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik 20'den fazla saldırı düzenlediğini açıkladı.
Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, Haddasa, Yahmur Şakif, Doğu Zavtar, Bayyada, Nakura ve Reşaf'taki İsrail askerleri ve askeri araçlarının füzeler, patlayıcılar ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı belirtildi.
Açıklamalarda ayrıca İsrail ordusuna ait çok sayıda Merkava tankı, D9 buldozeri ve askeri aracın vurulduğu, İsrail'in kuzeyindeki Ras Nakura'daki Demir Kubbe platformunun da İHA'yla hedef alındığı kaydedildi.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 11 KİŞİ ÖLDÜ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Sur'a bağlı Maarub beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, biri sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, Abbasiye beldesine düzenlenen hava saldırısında da 1'i Suriye vatandaşı olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Sur'a bağlı Teyr Diba beldesini hedef alan hava saldırısında ise 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında, sağlık ekiplerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, İsrail'in sağlık personelini askeri hedef haline getirdiği vurgulandı.
İSRAİL'İN GÜNEYE SALDIRILARI SÜRDÜ
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Cizzin bölgesinde yer alan Katrani ve Serire beldelerinin çevresine hava saldırıları düzenledi.
İsrail ordusu ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Dibbin beldesini 2 kez hedef alırken, Ensar beldesindeki açık bir araziye İHA saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail topçuları Bint Cubeyl ilçesine bağlı Furun ve Ganduriyye beldelerini bombalarken, savaş uçakları Mercayun ilçesindeki Bılat beldesine 4 hava saldırısı düzenledi.
İsrail uçakları ayrıca Sayda kentine bağlı Zerariye beldesinin çevresini 2 füzeyle hedef aldı.
“HERHANGİ BİR YAPTIRIM YAVAŞ BİR ŞEKİLDE KALDIRILACAK"
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu'nda ABD-İran arasındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
Bessent, İran'a yönelik yaptırımların ve İran limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılmasına ilişkin bir soruyu cevapladı. Bessent, İran'a uygulanan yaptırımların geri çekilmesinin kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini kaydetti.
Bessent, söz konusu ablukanın kaldırılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Kaldırılacak herhangi bir yaptırım yavaş bir şekilde kaldırılacak" ifadelerini kullandı.
Bessent ayrıca, ABD'nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran'a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran ile bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyulduğunu açıkladı.
“TRUMP’IN ‘NİHAİ KARAR’ TOPLANTISINDA SONUCA ULAŞILAMADI”
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin nihai kararı değerlendirmek üzere Beyaz Saray'da danışmanlarıyla bir araya geldi.
Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre toplantıda herhangi bir sonuca ulaşılmadı. ABD merkezli The New York Times gazetesinin üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda yaklaşık iki saat süren görüşmeden, İran ile üzerinde mutabakata varılması beklenen anlaşma taslağına ilişkin herhangi bir karar almadan ayrıldı.
Konuya ilişkin henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.
“TRUMP İRAN'LA İLGİLİ SON KARARINI VEREBİLİR”
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la müzakerelerin akıbetine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Açıklamasında, "İran, hiçbir zaman nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı, her iki yönde de sınırsız deniz trafiği için derhal ve herhangi bir geçiş ücreti alınmaksızın açılmalıdır." ifadelerini kullanan Trump, boğazdaki mayınların da temizlenmesi gerektiğini vurguladı.
Trump, ulusal güvenlik ekibiyle toplantıya gireceğini ve birçok başlıkta anlaşma sağladıklarını aktararak, "Şimdi, son kararı vermek üzere Durum Odası'nda bir toplantıya gireceğim." dedi.
ABD Başkanı, anlaşma sağlanması halinde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını ve İran'daki nükleer tozun da ABD'ye teslim edileceğini kaydetti.