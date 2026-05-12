SON DAKİKA| Haşdi Şabi dört koldan harekete geçti: Çölde dikkat çeken operasyon! İsrail’in Irak’ta gizli üssü ortaya çıkmıştı
Son Dakika: İsrail’in Irak çöllerinde gizli üs kurduğu iddiaları sonrası Haşdi Şabi düğmeye bastı. Dört eksende başlatılan operasyon kapsamında kritik sınır hattında geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.
Son dakika haberleri: Irak'ta tansiyonu yükselten hamle geldi. Haşdi Şabi güçleri, İsrail'e ait olduğu öne sürülen gizli askeri tesis iddialarının ardından Necef ve Kerbela çöllerinde geniş çaplı operasyon başlattı. İran destekli Iraklı grubun 70 kilometre derinliğe kadar arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü açıklandı.
AVUSTRALYA İRAN BAĞLANTILI KURULUŞLARA YAPTIRIM UYGULADI
Avustralya Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki paylaşıma göre, Bakan Penny Wong, mali yaptırım ve seyahat yasağının, İran'ın güvenlik ve finans ağlarıyla bağlantılı 7 kişi ile 4 kuruluşu hedef aldığını bildirdi.
Yaptırımların hedefindeki kişi ve kuruluşların, "insan hakları ihlalleri ve bölgeyi istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu" savunan Wong, yaptırımların, İran'ın balistik füze programına finansman sağladığı öne sürülen gölge bankacılık ağını da kapsadığını ifade etti.
Bakan Wong, Canberra hükümetinin şimdiye kadar İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik 230'dan fazla yaptırım uyguladığını vurguladı.
İRAN SAVAŞI ABD'LİLERE EK ENERJİ MALİYETİ GETİRDİ
ABD'deki Brown Üniversitesi bünyesindeki Watson School of International and Public Affairs tarafından oluşturulan "İran Savaşı Enerji Maliyeti Takipçisi", 28 Şubat'ta başlayan savaşın ABD'li tüketicilere günlük maliyeti artırdığını buldu.
Gerçek zamanlı takip edilen verilere göre, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ABD halkına 37,6 milyar doları aşkın ek maliyete yol açtı.
Ek maliyetlerin büyük kısmını yaklaşık 20,5 milyar dolarla petrol fiyatlarındaki artış oluştururken, dizel yakıt kaynaklı ek maliyetler ise yaklaşık 17 milyar dolara ulaştı.
ABD'de ortalama bir hane, benzin ve dizel fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle aylık yaklaşık 286 dolar fazla ödeme yaptı.
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına başlamasından bu yana petrol fiyatlarındaki yükselişle ABD'de benzin fiyatları da artmıştı.
Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de 11 Mayıs itibarıyla normal benzinin ulusal ortalama fiyatı galon başına 4,52 dolar olarak ölçüldü. Bu rakam, bir yıl önce 3,14 dolar seviyesindeydi.
İRAN'DA "ENSARU'L FURKAN" ÖRGÜTÜ MENSUBU BİR KİŞİ İDAM EDİLDİ
İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansında yer alan haberde, "Ensaru'l Furkan" örgütü mensubu olduğu iddia edilen Abdulcelil Şahbehş hakkında "silahlı saldırı ve isyan çıkarma" suçlamasıyla idam kararı verildiği belirtildi.
Şahbehş'in idam cezasının bu sabah infaz edildiği kaydedildi.
Haberde, Şahbehş'in 2022 yılında Mahsa Emini'nin ölümü sonrası düzenlenen protestolarda aktif rol aldığı ve bazı emniyet noktalarına yönelik saldırılara katıldığı iddialarına yer verildi.
İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde "Ensaru'l Furkan" isimli örgüt ile emniyet güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.
PAKİSTAN: İRAN NUR HAN HAVA ÜSSÜ’NE UÇAK SEVK ETMEDİ
Pakistan Dışişleri Bakanlığından, İran'a ait uçakların ülkedeki Nur Han Hava Üssü'ne ulaştığı iddiasını içeren CBS News kanalının haberine ilişkin açıklama yapıldı.
İran ile ABD arasında ilan edilen geçici ateşkesin ardından Tahran yönetiminin, Nur Han Hava Üssü'ne çok sayıda uçak sevk ettiğine dair haberin "yanıltıcı ve sansasyonel" olduğu ve kesin bir dille reddedildiği açıklamada, "Bu tür spekülatif söylemler, bölgesel istikrar ve barışa yönelik devam eden çabaları baltalamayı amaçlıyor gibi görünüyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, taraflar arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan birinci tur müzakere sürecinde diplomatik ve idari personel ile güvenlik ekiplerinin hareketini kolaylaştırmak amacıyla İran ve ABD'den bir dizi uçağın Pakistan'a iniş yaptığı belirtilerek, bazı uçaklar ile destek personelinin bir sonraki müzakere turlarına hazırlık kapsamında geçici süreyle Pakistan'da kaldığı aktarıldı.
Resmi müzakereler henüz yeniden başlamamış olsa da üst düzey diplomatik temasların devam ettiği kaydedilen açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İslamabad'da yaptığı ziyaretlerin, mevcut lojistik ve idari düzenlemeler sayesinde mümkün olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu anda Pakistan'da park halinde bulunan İran uçağının, ateşkes döneminde ülkeye vardığı ve herhangi bir askeri acil durum veya muhafaza amaçlı bir durumla ilgisinin bulunmadığına işaret edilerek, "Aksini ima eden iddialar spekülatif, yanıltıcı ve gerçeklerden tamamen kopuktur." ifadesi kullanıldı.
Pakistan'ın, diyalog ve gerginliğin azaltılması çabaları kapsamında her zaman tarafsız, yapıcı ve sorumlu bir arabulucu olarak hareket ettiği vurgulanan açıklamada, bu rol doğrultusunda İslamabad'ın, gerektiğinde rutin lojistik ve idari destek sağladığı, tüm ilgili taraflarla şeffaflığı ve iletişimi sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Pakistan, diyaloğu teşvik etmeyi, gerilimi azaltmayı, bölgesel ve küresel barış ile istikrar ve güvenliği ilerletmeyi amaçlayan tüm samimi çabaları destekleme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
HAŞDİ ŞABİ IRAK ÇÖLLERİNDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATTI
Irak'taki Haşdi Şabi güçleri, "Egemenliği Sağlama" adıyla Necef ve Kerbela çöllerinde askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.
Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Haşdi Şabi Orta Fırat Operasyonları Komutanı Tümgeneral Ali el-Hamdani, operasyonun Necef ve Kerbela çöllerinde dört eksen boyunca yürütüldüğünü belirtti.
Hamdani, operasyonun Kerbela ile Nuhayib bölgesini birbirine bağlayan yolun güvenliğini sağlamayı amaçladığını ifade etti.
Operasyonun, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatları ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdülemir Yarallah'ın direktifiyle başlatıldığını belirten Hamdani, faaliyetlere Haşdi Şabi Orta Fırat Operasyon Komutanlığı, Kerbela Operasyon Komutanlığı, Anbar Operasyon Komutanlığı ile Haşdi Şabi'nin 2. Tugayı'nın katıldığını kaydetti.
Hamdani, operasyona katılan güçlerin, önceden belirlenen askeri planlar doğrultusunda ve "yüksek profesyonellik seviyesinde" 70 kilometre derinliğe kadar arama tarama faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.
Söz konusu güvenlik önlemlerinin, İran savaşı sırasında kullanıldığı öne sürülen Nuhayib çölünde İsrail'in gizli askeri veya lojistik tesislerinin bulunduğuna ilişkin medyada yer alan haberlerin ardından gündeme geldiği belirtiliyor.
Irak kamuoyunda geniş tartışmalara yol açan iddiaların ardından, Suudi Arabistan sınırına yakın çöl bölgelerindeki askeri faaliyetlerin ortaya çıkarılması çağrıları yapılmıştı.
HAŞDİ ŞABİ NEDİR?
Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadele için İran destekli silahlı gruplar "Haşdi Şabi" isimli yapının çatısı altında toplanmış, 2016'da Irak devleti tarafından kendilerine resmi statü tanınmıştı.
Haşdi Şabi, Irak devletine bağlı olmasına rağmen içindeki İran'a yakın silahlı gruplar özerk hareket etmesiyle tanınıyor.
“BAE İRAN'A GİZLİCE SALDIRDI”
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran'a doğrudan gizli askeri saldırılar düzenlediği öne sürüldü.
BAE'nin nisan ayında ateşkes sırasında İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lavan Adası'nda bulunan bir rafineriyi hedef aldığı iddiasına yer verilen haberde, söz konusu saldırının büyük bir yangına yol açarak rafinerinin kapasitesinin büyük bölümünü aylarca devre dışı bıraktığı belirtildi.
Habere göre, kaynaklar o tarihte ateşkes henüz tam olarak yürürlüğe girmediği için ABD'nin saldırıya tepki göstermediğini ve BAE dahil savaşa katılmak isteyen diğer Körfez ülkelerinin katılımını memnuniyetle karşıladığını aktardı.
BAE'nin İran'ın misilleme saldırılarından sonra Körfez bölgesinde "çatışmacı tutum sergilediğine" işaret eden kaynaklar, savaş boyunca ABD ile BAE'nin güçlü askeri iş birliği sürdürdüğü iddiasında bulundu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve BAE Dışişleri Bakanlığı saldırılar hakkında herhangi bir yorum yapmadı.
Beyaz Saray ise savaş sırasında BAE'nin rolüne ilişkin sorulara yanıt vermedi ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde tüm seçeneklerin bulunduğunu ve ABD'nin İran üzerinde azami baskı gücüne sahip olduğunu savundu.
İSRAİL LÜBNAN'DA BİR EVİ HEDEF ALDI: 6 ÖLÜ
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Kefer Dunin beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Sarife beldesine de iki hava saldırısı düzenledi.
Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları, Litani Nehri çevresinde yoğun uçuş yaptı.
İsrail güçleri gece saatlerinde Mercayun ilçesine bağlı Deyr Mimas beldesindeki Hura-Ras el-Halle bölgesine sızma gerçekleştirdi.
Güneş enerjisiyle çalışan ve beldenin tamamına içme suyu sağlayan su pompa istasyonuna patlayıcı yerleştiren İsrail güçleri, istasyonu sabaha karşı havaya uçurdu.
"İRAN HALKININ HAKLARINI KABUL ETMEKTEN BAŞKA YOL YOK"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X sosyal medya platformundaki hesabından, İran ile ABD arasında müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı.
"14 maddede belirtildiği üzere, İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok." ifadelerini kullanan Kalibaf, "Diğer tüm yaklaşımlar tamamen sonuçsuz kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Kalibaf ayrıca, "Ne kadar gecikirlerse ABD'li vergi mükellefleri kendi ceplerinden o kadar fazla masraf yapacak." yorumunu yaptı.
ABD'DEN İRAN BAĞLANTILI KURULUŞLARA YAPTIRIM
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ekonomik Öfke" kapsamında Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran petrolünü Çin'e satmasına ve sevk etmesine imkan veren 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldığı bildirildi.
Devrim Muhafızları Ordusu'nun, petrol satışlarındaki rolünü gizlemek ve elde edilen geliri İran'a aktarmak amacıyla, ekonomik açıdan esnek düzenlemelere sahip bölgelerdeki paravan şirketlere güvendiği öne sürülen açıklamada, bu gelirlerin İran halkını desteklemek yerine, silah geliştirme, terörist güçleri destekleme ve güvenlik güçlerini finanse etmeye yönlendirildiği iddia edildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "İran ordusu yeniden toparlanmaya çalışırken, 'Ekonomik Öfke', rejimin silah programları, terör vekilleri ve nükleer hedefleri için kullandığı finansmanı kesmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
Bessent, ABD Hazine Bakanlığının, İran'ı "terör eylemleri gerçekleştirmek ve küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırmak" için kullandığı finansal ağlardan izole etmeyi sürdüreceğini kaydetti.
BM’DEN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.
Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın uzun süredir kapalı kalmasının dünya ticareti üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerle ilgili ifadelerine yer verdi.
Haq, "Genel Sekreter (Guterres), gazetecilere hitaben yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda devam eden durumdan özellikle de enerji ve gübre fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle, Afrika'daki pek çok ülkenin ne denli ağır ve olumsuz bir şekilde etkilendiğini detaylandırdı." dedi.
Guterres'in, BM'nin Nairobi'deki ofis yerleşkesinde inşa edilecek yeni bir konferans salonunun temel atma törenine katıldığını ve burada gazetecilere konuştuğunu belirten Haq, Genel Sekreter'in bir kez daha, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestliğinin tam anlamıyla yeniden tesis edilmesi" çağrısında bulunduğunu kaydetti.
ENDONEZYA LÜBNAN'A 742 SİLAHLI KUVVETLER PERSONELİ GÖNDERECEK
Antara ajansının haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Dudung Abdurrachman, Batı Java eyaletindeki Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) Barış Gücü Misyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Dudung, Lübnan'da görev yapan Endonezyalı barış gücü askerlerinin rotasyonunu sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) 742 TNI personelinin gönderileceğini belirtti.
Birliklerin hazır olduğunu belirten Dudung, askerlerin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.
Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono da burada yaptığı konuşmada Lübnan'da durumun ciddiyetini vurgulayarak güvenliğin öncelikli olduğunu ifade etti.
UNIFIL'E YÖNELİK SALDIRILARDA 6 ASKER ÖLMÜŞTÜ
Lübnan'ın güneyinde 29 ve 30 Mart'ta yapılan iki ayrı saldırıda UNIFIL mensubu 4 Endonezyalı asker ölmüştü.
UNIFIL, 18 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlendiği değerlendirilen bir saldırıda ise 2 Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Böylece Lübnan'da UNIFIL'e yönelik saldırılarda hayatını kaybeden UNIFIL askerlerinin sayısı 6'ya çıkmıştı.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A HAFTA SONU SALDIRILARINDA 87 KİŞİ ÖLDÜ
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.
Hafta sonu Lübnan'da yoğun askeri faaliyetlerin sürdüğünü belirten Haq, İsrail'in saldırıları sonucu ülkedeki insani durumun "kötüleşmeye devam ettiğini" söyledi.
Haq, "Sadece son 24 saatte 100'den fazla saldırı rapor edilirken, hafta sonu 87 kişi hayatını kaybetti." dedi.
Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığının raporlarını aktaran Haq, Lübnan'da çatışmaların tırmanmasından bu yana en az 2 bin 846 kişinin öldüğünü ve 8 bin 693 kişinin yaralandığını kaydetti.
Haq, "Bugün Halk Sağlığı Bakanlığı, bölgedeki sağlık tesislerini hedef alan hava saldırılarında, İslami Sağlık Komitesine bağlı 2 sağlık görevlisinin öldüğünü ve diğerlerinin yaralandığını bildirmiştir." ifadesini kullanarak, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana, İsrail tarafından sağlık hizmetlerine yönelik 108 ölüm ve 249 yaralanmayla sonuçlanan 158 saldırı rapor ettiğine işaret etti.Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, Lübnan'ın güneyinde 3 hastane ve 41 adet birinci sınıf sağlık merkezinin kapalı kalmaya devam ettiği, diğer birçok sağlık merkezinin de kısmen hizmet verebildiği, daha önce sağlık hizmetleri durdurulan 6 doğum hastanesinin de hala kapalı olduğu bilgisini paylaştı.