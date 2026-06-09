SON DAKİKA| Hürmüz’de ABD askeri helikopteri düştü! Trump: İki hafta içinde tam zafer ilan edeceğiz
Son Dakika: İran-İsrail hattında dünkü şiddetli çatışmalar sona ererken, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD’ye ait bir askeri helikopter düştü. Yemen’den İsrail’e yeni füze saldırısı gelirken Trump savaşın gidişatına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanarak iki hafta içinde “tam zafer” ilan edebileceklerini belirtti. İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
Son dakika haberleri: İran ile İsrail arasındaki şiddetli çatışmalar dün sona erdi. Ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken Yemen'den İsrail'e yeni saldırı gerçekleştirildi.
Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait bir askeri helikopterin düşmesi bölgede endişeleri artırırken, Washington'dan gelen açıklamalar da dikkat çekti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la diplomasi sürecinin devam edeceğini vurgularken, Trump ise iki hafta içinde "tam zafer" ilan edebileceklerini söyledi.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında son durum ve son gelişmeler…
“İSRAİL'İN TUTUMUNA BAKILMAKSIZIN İRAN’LA DİPLOMASİ DEVAM EDECEK”
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İsrail'in alacağı pozisyon ne olursa olsun, ABD'nin İran'ın nükleer programı konusunda anlaşma arayışına devam edeceğini söyledi.
Vance, İran'ın nükleer anlaşmasına uzun vadeli bir çözüm bulabileceklerine inandıklarını belirterek, “İsrail bunu beğenebilir veya beğenmeyebilir, ancak temelde bunun ABD’nin çıkarlarına uygun olduğunu düşünüyoruz. Amerikan halkına doğru şekilde hizmet etmek için bunu yapmalıyız” dedi.
İSRAİL İRAN'IN UYARISINA RAĞMEN LÜBNAN'A SALDIRDI
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Kalavay beldesi çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı.
Cenub ilindeki Cizzin beldesine bağlı El-Katrani bölgesi de İsrail topçu saldırılarına maruz kaldı.
Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde ise İsrail savaş uçakları, Abbasiye beldesine bağlı El-Hamadiye Mahallesi'ni bombaladı.
Ayrıca İsrail ordusu, Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ve Ramadiye beldelerine hava saldırıları düzenledi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.
İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.
"ABD ORDUSUNA AİT HELİKOPTER HÜRMÜZ YAKINLARINDA DÜŞTÜ”
ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğünü bildirdi.
Konu hakkında bilgi sahibi 2 yetkiliye dayandırılan habere göre, helikopterde bulunan 2 mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı aktarıldı. "Apache" tipi helikopterin düşme nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer helikopterin vurularak mı düşürüldüğü, teknik bir arıza mı yaşadığı yoksa başka bir nedenden dolayı mı kaza yaptığı konusunda henüz kesin bir bilginin bulunmadığını vurguladı.
Beyaz Saray ve ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.
İSRAİL ORDUSU YEMEN'DEN FIRLATILAN BİR İHA’YI ENGELLEDİ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin, Yemen'den fırlatılan ve Eilat kentinde hava sahasına giren bir insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi.
İsrail Ordu Radyosu ise bunun, Yemen'den yaklaşık iki ay içinde fırlatılan ilk İHA ve dünkü füze saldırısının ardından 24 saat içinde gerçekleşen ikinci saldırı olduğunu ifade etti.
Husilerden İHA ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu dün, Yemen'den, İsrail'e balistik füze fırlatıldığını, ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurmuştu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı açıklamada, işgal altındaki Yafa'daki "hassas hedefleri" füzelerle hedef aldıklarını ve İsrail'in Kızıldeniz'deki hareketlerine yasak getirdiklerini söylemişti.
TRUMP: ABD 2 HAFTA İÇİNDE “TAM ZAFER” İLAN EDEBİLİR
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılarak seçmenlere İran konusunda mesajlar verdi.
Trump, İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini vurgulayarak, yakında bu konunun kapanacağını ifade etti.
ABD Başkanı, "Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.
Bu süreçle birlikte ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını da veren Trump, seçmenlerden Graham için oy kullanmalarını istedi.
"SON GERİLİMLERİN NEDENİ ATEŞKESİN İHLALİ VE DENİZ ABLUKASIYDI"
İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran halkına hitaben sosyal medya hesaplarında mesaj yayımladı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik önceki saldırılarını müzakereleri kesme ve saldırı tehdidiyle durdurduklarını ve mevcut durumda bu kez doğrudan İsrail'e saldırı düzenleyerek durduklarını savunan Kalibaf, "Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı." ifadelerini kullandı.
"Askeri manada zafer kazanmamış ve diplomasi alanında ilerlememiş olsaydık, Lübnan ve deniz ablukası meselesinde elimiz kolumuz bağlı olurdu." diyen Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, "Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye. Müzakerelerin hedefi savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenliğin sağlanmasıdır, ABD ile normalleşme değil." hatırlatmasında bulundu.
Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası tehditlere karşı harekete geçmek için her zaman hazır olduğu mesajını verdi.
TRUMP'TAN NETANYAHU'YA UYARI: YALNIZ KALABİLİRSİN
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran'la karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuştu.
Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini belirten Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından "son dakikada" haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını kaydetti.
BÖLGEDEKİ 5 ÜLKE İSRAİL'İN SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTEDİ
ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarına katılan 5 bölge ülkesinin, İsrail'in saldırılarını durdurması için kendisine baskı yaptığını belirten Trump, İranlı yetkililerin de bu sabah Washington ile temasa geçtiği bilgisini paylaştı.
Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini duyurduğunu ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini de ileri sürdü.
Bu gelişme üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi.
Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu ve Tahran yönetiminin de bu yönde bir istek taşıdığını dile getirdi.
CNN: ABD İRAN'DAN İSRAİL'E ATEŞLENEN FÜZELERİ ENGELLEMEDİ
CNN'in haberinde, "ABD ordusunun, İran'dan gece saatlerinde dalgalar halinde İsrail'e fırlatılan füzeleri önlediğine yönelik" iddialar ele alındı.
Kanala konuşan ABD'li bir yetkili, iddianın doğru olmadığını, ordunun "gece İran'dan fırlatılan hiçbir füzeyi engellemediğini" savundu.
İsmi açıklanmayan yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ile İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in telefon görüşmesi yaptığına ilişkin iddiayı ise yalanlamayarak, ikilinin 2 kez görüştüğünü öne sürdü.
İsrail basınındaki haberlerde, İsrail ordusunun, ABD'nin İran'dan gelen füzelerinin önlenmesine yardımcı olduğuna ilişkin açıklamaları yer almıştı.