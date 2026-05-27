SON DAKİKA| İran istihbaratından dikkat çeken uyarı: Düşman yumuşak savaşa yöneldi! ‘Mutabakat zaptının taslak metni hazır’
“MUTABAKAT ZAPTININ TASLAK METNİ HAZIR”
İran devlet televizyonu, “ABD ile mutabakat zaptı için gayriresmi çerçevenin taslak metni hazır. ABD ile hazırlanan gayriresmi mutabakatın ilk taslağına göre, ABD askeri güçleri İran çevresinden çekilecek, abluka kaldırılacak. Taslağa göre Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yönetimi İran ve Umman iş birliğiyle yapılacak. 60 gün içinde nihai anlaşma varılırsa, anlaşma BMGK kararı şeklinde onaylanacak” ifadelerini kullandı.
İSRAİL KURBAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜNDE LÜBNAN'A SALDIRILARINI ARTIRDI
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını bayramda da sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Felavi, Buday ve Halbata beldelerinin kırsal kesimlerini bombaladı.
İsrail savaş uçakları güneydeki Hasbaya kazasına bağlı Şeba beldesini de hedef aldı.
Sur kentine bağlı Kalile ve Bariş beldeleri hava saldırılarıyla, Mecdel Zun, Mansuri ve Zıbkin beldeleri de topçu atışlarıyla vuruldu.
Öte yandan İsrail savaş uçakları, Mercayun kazasına bağlı Dibbin beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdi.
İSRAİL LÜBNAN'DAKİ 5 BELDE İÇİN SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNDU
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde yer alan Kefer Huna, Melih, Armata, Cercu ve Yukarı Homin beldelerini hedef alacağını bildirdi.
Adraee, söz konusu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.
“ABD'LİLER ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞI'NIN SONLANDIRILMASINI İSTİYOR”
CNN'in son zamanlarda ABD'de yapılan anketlerden derlediği habere göre, ABD halkı ilk günden bu yana savaşın olumlu sonuçlar doğuracağını düşünmüyor.
Fox News'ün 20 Mayıs'taki anketinde, seçmenlerin yüzde 39'u İran'daki askeri operasyonların ABD'nin hedeflerine ulaşana kadar devam etmesi gerektiğini belirtirken yüzde 61'i bunun "sınırlı bir zaman dilimi" içinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.
New York Times-Siena College'ın 18 Mayıs'taki anketinde ise, seçmenlerin yüzde 52'si ABD'nin, İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşma sağlanamasa da askeri operasyonlarını sonlandırması gerektiğini, yüzde 37'si ise anlaşma olmazsa askeri operasyonların sürdürülmesi gerektiği fikrini beyan etti.
Ayrıca, kayıtlı seçmenlerin yüzde 55'i savaşın maliyetinin sağladığı faydaları aştığını, yüzde 21'i ise bu maliyete değdiğini dile getirdi.
Savaşın İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmada "çok başarılı" olacağını düşünenlerin oranı yüzde 22 olarak kayıtlara geçerken, katılımcıların yüzde 18'i, "savaşın biraz başarılı" olacağını, yüzde 50'si ise "başarısız" olacağını görüşünü paylaştı.
Pew Araştırma Merkezi'nin 28 Nisan'daki anketinde de, katılımcıların neredeyse üçte ikisi, yönetimin İran'daki hedeflerini gerçekleştireceğine "biraz" ya da daha az güven duyduğunu belirtti.
CNN'in 3 Mart'taki anketinde ise ABD'lilerin sadece yüzde 20'si İran konusunda doğru kararlar vereceğine ilişkin Trump'a "büyük ölçüde güvendiğini", yüzde 59'u "pek" güvenmediğini" ya da hiç güvenmediğini bildirdi.
"DÜŞMAN ÜLKEYİ BÖLMEK İÇİN YUMUŞAK SAVAŞA YÖNELDİ"
İran İstihbarat Bakanlığının "güvenilir istihbarat kaynaklarına dayandırdığını" belirttiği açıklamasında, "Düşman, son savaşın başında açıkça ilan ettiği ve askeri saldırıyla başaramadığı ülkeyi yıkma ve bölme hedefini, diğer yollarla gerçekleştirmeye çalışmaktadır." ifadelerine yer verdi.
Bu kapsamda, ABD ve İsrail'in "yumuşak savaş, bilişsel savaş ve hibrit savaş yöntemlerine ağırlık verdiği" belirtildi.
ABD ve İsrail'in, özellikle ekonomik sıkıntıları ve yüksek fiyatları istismar ederek sosyal provokasyonlar oluşturmayı, etnik ve dini gruplar arasında ayrılık tohumları ekerek ulusal birliği bozmayı, özellikle kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerinde terör saldırıları düzenlemeyi, ülke içinde suikast ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.
Açıklamada, düşmanların silah, mühimmat ve özellikle Starlink gibi iletişim cihazlarının kaçakçılığını artırmayı, BBC Farsça, Amerika'nın Sesi ve terör örgütü olarak nitelendirilen "Iran International" gibi medya kuruluşlarını casusluk ve kışkırtma amacıyla kullanmayı, sosyal medya platformlarını da dezenformasyon için yoğun biçimde devreye sokmayı hedeflediği ifade edildi.
İstihbarat Bakanlığının açıklamasında, "bu planlara karşı gerekli önlemlerin alındığı ve İran halkının birlik ve direnişinin tüm bu tehditleri boşa çıkaracağı" ifadelerine yer verildi.
“İSRAİL TRUMP'IN BASKISI NEDENİYLE BEYRUT'U HEDEF ALAMADI”
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın dün geceki Güvenlik Kabinesi toplantısında Beyrut'u saldırılarla hedef alamamalarının ardında "ABD vetosu" olduğunu kabul ettiği aktarıldı.
Habere göre, yaklaşık 3 saat süren Güvenlik Kabinesi toplantısında, Lübnan'da "Sarı Hat" olarak adlandırılan alanın ötesinde başlatılan kara saldırıları ele alındı.
Toplantıda, İsrail ordusunun bir süredir Beyrut'a neden hava saldırısı düzenlemediği konusu da gündeme geldi.
Başbakan Netanyahu, Güvenlik Kabinesi üyelerinin eleştirileri karşısında, "Beyrut'a operasyon yapma konusunda bir kısıtlamamız yok, nitekim yakın zamanda orada operasyon düzenledik." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun bu açıklamasına tepki gösteren Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock ise "Üç hafta önce operasyon yapmış olmamız, şu an kısıtlanmadığımız anlamına gelmez. Eyleme geçmeli ve hareket etmeliyiz. Biz egemen bir devletiz ve yerleşim yerlerimizi koruma konusundaki kısıtlamaları kabul edemeyiz." dedi.
"ABD’LİLER BUNU ENGELLİYOR VE ONLAR BİZİM ORTAĞIMIZ"
Kabinedeki tartışmalar üzerine söz alan Savunma Bakanı Katz ise İHA saldırılarına karşılık verilememesinin nedeninin Washington yönetimi olduğunu söyledi.
Katz, "Bizim denklemimiz şuydu: Eğer İHA saldırısı varsa, Dahiye'yi bombalarız. Ancak Amerikalılar bunu engelliyor ve onlar bizim ortağımız." diyerek, ABD'nin baskısı nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.
"DÜŞMAN İRAN’IN EKONOMİSİNİ ZEDELEMEYE ÇALIŞIYOR"
Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Ticaret Odası üyeleriyle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, özel sektörün güçlendirilmesinin ülkenin ekonomik gücünü ve ulusal direncini artıracağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Günümüz ana savaş alanı ekonomik savaştır. Askeri arenada hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomik direncini zedelemeye ve insanların geçim kaynaklarını bozmaya odaklanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
“UMMAN İLE HÜRMÜZ’DE YENİ MEKANİZMAYI GÖRÜŞÜYORUZ”
İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansına göre, Moskova'da düzenlenen 14. Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Yetkilileri Konferansı'na katılan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bakıri, basına açıklamalarda bulundu.
ABD ile Hürmüz Boğazı konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını belirten Bakıri, "Komşu kıyı ülkeleri olan İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için yeni bir mekanizma belirlemek üzere müzakere ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş koşulları ve düzenlemeleri, İran'a karşı savaş başlamadan önceki döneme kıyasla farklı olacak." dedi.
ABD ile dolaylı görüşmelerin devam ettiğini ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin geleceği konusunun müzakerelerin gündeminde olmadığını söyleyen Bakıri, "Tüm konularda bir anlaşmaya varana kadar, hiçbir konuda anlaşmaya varmadığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
İSRAİL’İN LÜBNAN'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 31 KİŞİ ÖLDÜ
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in dün düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivilin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamaya göre, Sur kentine bağlı Burç Şemali beldesine düzenlenen saldırıda, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 5'i çocuk, 6'sı kadın 16 kişi yaralandı.
Sayda kentine bağlı Kevseriyyet er-Ruz beldesindeki saldırıda 5 kişi öldü, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Nebatiye vilayetindeki Habbuş beldesinde 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Sur'a bağlı Maareke beldesinde 6 kişi öldü, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Sur kenti yakınlarındaki Selaa beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
TRUMP'TAN ABD BASININA İRAN ELEŞTİRİSİ
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demokratları ve bazı ABD medyasını, ABD'nin İran'a karşı başarılarını görmezden gelmekle suçladı.
Başkan Trump, ABD'nin İran ile savaşta başarılı olduğuna ikna olmayan New York Times, Wall Street Journal ve CNN'i hedef aldığı paylaşımında, "Demokratlar ve medya yollarını tamamen şaşırmış durumdalar, resmen delirdiler." ifadelerine yer verdi.
Hürmüz Boğazı'ndaki sürece ilişkin eleştirilere tepki gösteren Trump, "İran, ABD karşısında yenilgilerini kabul edip teslim olsa, donanmasını ve hava kuvvetlerini tamamen kaybettiğini kabul etse, tüm ordusu silahlarını yere bırakıp ellerini kaldırarak beyaz bayrak açsa ve her biri, 'Teslim oluyorum.' diye bağırsa bile ABD basını bu savaşı İran'ın kazandığını yazabilir." ifadesini kullandı.
Trump, İran'a yönelik ABD saldırılarının başlamasından bu yana, sosyal medya hesabı üzerinden ve basın toplantılarında sözlü olarak Demokratların ve ABD basınının bu konudaki sert eleştirilerine aynı şekilde cevap veriyor.