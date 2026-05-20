SON DAKİKA| İran’dan ABD’ye peş peşe uyarılar: Savaş bu kez bölgenin çok ötesine yayılacak!

Son dakika haberleri: ABD-İran hattında gerilim yeniden kritik eşiğe geldi. Tahran yönetimi ve Devrim Muhafızları'ndan peş peşe yapılan açıklamalarda, olası yeni bir saldırının bu kez yalnızca Orta Doğu'yla sınırlı kalmayacağı vurgulanırken, "hayal bile edilemeyecek noktalarda" karşılık verileceği mesajı verildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, savaşın yeniden başlaması halinde "çok daha fazla sürpriz" yaşanacağını söylemesi dikkat çekti.

Öte yandan, Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın yeniden masaya dönmek istediğini öne sürerken, ABD ile İsrail'in yeni saldırılar için ortak hazırlıkları tamamladığı iddiaları tansiyonu daha da artırdı.