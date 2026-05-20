SON DAKİKA| İran’dan ABD’ye peş peşe uyarılar: Savaş bu kez bölgenin çok ötesine yayılacak!
Son Dakika: İran’dan peş peşe sert uyarılar gelirken, Devrim Muhafızları “bir sonraki savaşın bölgenin ötesine taşacağını” ilan etti. ABD ve İsrail’in yeni saldırı hazırlıklarını tamamladığı iddiaları sonrası Tahran’dan gelen “çok daha fazla sürpriz olacak” mesajı, bölgede savaş alarmını yeniden zirveye çıkardı. İşte ABD/İsrail İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
Son dakika haberleri: ABD-İran hattında gerilim yeniden kritik eşiğe geldi. Tahran yönetimi ve Devrim Muhafızları'ndan peş peşe yapılan açıklamalarda, olası yeni bir saldırının bu kez yalnızca Orta Doğu'yla sınırlı kalmayacağı vurgulanırken, "hayal bile edilemeyecek noktalarda" karşılık verileceği mesajı verildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, savaşın yeniden başlaması halinde "çok daha fazla sürpriz" yaşanacağını söylemesi dikkat çekti.
Öte yandan, Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın yeniden masaya dönmek istediğini öne sürerken, ABD ile İsrail'in yeni saldırılar için ortak hazırlıkları tamamladığı iddiaları tansiyonu daha da artırdı.
PAKİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI İKİNCİ KEZ İRAN'I ZİYARET EDİYOR
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, başkent Tahran'a hareket etti.
Nakvi, Tahran'da üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelecek.
İran ile ABD arasındaki diplomasi sürecinin arabulucusu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Nakvi, 16 Mayıs'ta da Tahran'ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı ve İran'ın ABD ile müzakere heyetinin başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İçişleri Bakanı İskender Mumini ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmeler gerçekleştirmişti.
“SAVAŞA DÖNÜŞ ÇOK DAHA FAZLA SÜRPRİZE SAHNE OLACAK”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Kongresi'nin İran'a karşı ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı savaşta Amerikan ordusunun F-35 dahil olmak üzere onlarca uçak kaybettiğine dair bilgi içeren raporunu alıntıladı.
İran Dışişleri Bakanı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İran'a savaşın başlatılmasından aylar sonra, ABD Kongresi milyarlarca dolar değerinde onlarca uçağın kaybını kabul ediyor. Göklere çıkarılan F-35'i ilk kez düşürenin de güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz olduğu doğrulandı. Öğrendiğimiz dersler ve kazandığımız bilgiyle, savaşa dönüş daha pek çok sürpriz içerecek."
ABD Kongresinin Araştırma Servisi tarafından hazırlanan raporda, ABD ordusunun İran ile savaş sırasında 1 F-35, 4 F-15, 7 KC-135 yakıt ikmal uçağı başta olmak üzere toplam 42 uçak kaybettiği bilgileri yer almıştı.
“DÜŞMAN SALDIRISI TEKRARLANIRSA SAVAŞ BÖLGENİN ÖTESİNE UZANIR”
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, muhtemel bir savaş durumuna ilişkin bildiri yayımladı.
İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı tüm kapasitesini kullanmadığı belirtilen açıklamada, "Düşman saldırısının tekrarlanmasıyla birlikte, savaş bölgenin ötesine uzanacak ve hayal dahi edemeyeceğiniz yerlerde ezici darbelerimizle sizi toprağa gömecek." ifadelerine yer verildi.
Devrim Muhafızları, "İran'ın gücünün sanal mecralarda değil savaş meydanında" görüleceği değerlendirmesinde bulundu.
“HÜRMÜZ’DE SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİYE İLİŞKİN SORUŞTURMA SON AŞAMADA”
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, "HMM Namu" isimli kargo gemisinde 4 Mayıs'ta meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Cho, olaya ilişkin soruşturmanın son aşamasına gelindiğini ancak saldırının arkasında kim olduğunu kesin olarak belirlemenin zor olduğunu belirterek soruşturmanın sonuçlarını medyaya duyuracaklarını kaydetti.
İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yakın temasta olduğunu ifade eden Cho, "Arakçi'ye konuyu incelemeleri ve soruşturma için iş birliği yapmaları" çağrısında bulunduğunu aktardı.
NE OLMUŞTU?
Merkezi Güney Kore'de bulunan HMM Co tarafından işletilen Panama bayraklı gemide, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında, boğazdaki sularda demirli bulunduğu sırada 4 Mayıs'ta patlama meydana gelmiş ve ardından yangın çıkmıştı.
Gemide 6'sı Güney Koreli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 24 kişiden oluşan mürettebatın bulunduğu aktarılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını belirtmişti.
Gemi, inceleme amacıyla Dubai Limanı'na ulaşmıştı.
TRUMP’IN İRAN’A SALDIRILARI KISITLANIYOR MU?
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının önünü açan bir adım attı.
ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, tasarının Dış İlişkiler Komitesi'nden çıkmasını öngören prosedür oylamasında 47 senatör aleyhte oy verirken, 50 senatör lehte oy kullandı.
Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen "savaş yetkileri" tasarısının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez açılmış oldu.
Oylamada, Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins ve Lisa Murkowski önceki 6 oylamada olduğu gibi "evet" oyu verirken, önceki oylamalardan farklı olarak bu sefer Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy de tasarıya destek verdi. Öte yandan Demokrat Senatör John Fetterman da önceki oylamalarda olduğu gibi tasarıya hayır oyu veren tek Demokrat senatör oldu.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da ilk kez ilk prosedür oylamasını geçen savaş yetkileri tasarısının kabul edilebilmesi için iki oylamayı daha geçmesi gerekebilir.
ABD medyasına açıklama yapan bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün meclis gündemine gelmesini beklediklerini açıkladı.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden çıkacak sonuç merakla beklenirken, söz konusu tasarı hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek.
Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler arasında "İran'la savaşın uzamasından" duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası", ABD Başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor.
Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.
TRUMP: İRAN’LA SAVAŞ ÇOK KISA SÜREDE SONA ERECEK
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını göreceklerini belirtti.
ABD Başkanı, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz." değerlendirmesini yaptı.
İran'ın ordusunu ve siyasi liderliğini büyük ölçüde "ortadan kaldırdıklarını" savunan Trump, "Donanmalarını yok ettik, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavarları yok oldu, liderlerinin yok olduğunu söylemek istemiyorum çünkü bu pek hoş değil ama bu bir gerçek." diye konuştu.
İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Buna tahammül edemeyiz ve tahammül etmeyeceğiz." dedi.
"İRAN'A YÖNELİK ABLUKADA 89 GEMİNİN ROTASI DEĞİŞTİRİLDİ"
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'dan bu yana Hürmüz Boğazı'nda devam eden ABD ablukasına ilişkin açıklama yaptı.
İran limanlarındaki ticari akışı durduran ablukanın devam ettiğini aktaran CENTCOM, bugüne kadar 89 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı.
"İRAN'LA SAVAŞ SONSUZA DEK SÜRMEYECEK"
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Vance, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik "operasyonu" sınırlı bir süre zarfında bitirmeyi planladığını ve yaklaşık 6 haftalık saldırıların ardından son 5 haftadır ateşkes sürecinin devam ettiğini dile getirdi.
Körfez ülkelerinin de girişimleriyle İran'la müzakerelerin sürdüğünü kaydeden JD Vance, ya Tahran'la "nükleer silaha sahip olmayacakları" bir anlaşma yapacaklarını ya da saldırılara geri döneceklerini belirtti.
Kendilerinin "sonsuz savaşları" bitirme vaadiyle işbaşına geldiklerini söyleyen Vance, İran savaşının da çok uzun sürmeyeceği mesajını vererek, "Bu sonsuza dek sürecek bir savaş değil. Görevimizi yerine getirip eve döneceğiz. Başkanın verdiği söz buydu ve tam da bunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
İSRAİL VE ABD İRAN'A YENİ SALDIRILAR İÇİN ORTAK HAZIRLIKLARI TAMAMLADI
İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail ve ABD'nin tam koordinasyon halinde olduğu belirtildi.
KAN'a konuşan ABD'li yetkili, İsrail ve ABD ordularının İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak hazırlıkları tamamladığını söyledi.
Haberde, Tel Aviv'deki askeri ve siyasi kadronun, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesten bu yana en üst seviyede alarm durumuna geçtiği aktarıldı.
The Jerusalem Post'a konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın er ya da geç İran'a yönelik saldırı talimatı vereceğini öne sürerek, asıl meselenin saldırıların ne zaman başlayacağı olduğunu ifade etti.
HİZBULLAH İLE ÇIKAN ÇATIŞMADA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
İsrail ordusu, yenilenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile çıkan çatışmada rütbeli bir İsrail askerinin öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, çatışmada ölen askerin 27 yaşındaki yedek Binbaşı Itamar Sapir olduğu belirtildi.
Açıklamada, işgal altındaki Lübnan'ın güneyindeki bir köyde İsrail güçleri ile bir Hizbullah mensubu arasında çatışma çıktığı bildirildi.
Yedek Binbaşı rütbesindeki askerin öldüğü çatışmanın ardından İsrail savaş uçaklarının bölgeye hava saldırısı düzenlediği de aktarıldı.
Yedioth Ahronot gazetesi ise çıkan çatışmada bazı İsrail askerlerinin de yaralandığını ileri sürdü.
İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 21'e yükseldi.