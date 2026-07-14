SON DAKİKA| İran’dan Hürmüz için kritik tasarı: Hamlelerimiz düşmanın uykusunu kaçıracak!
Son Dakika: ABD’nin İran’a yönelik üçüncü gece saldırılarıyla Orta Doğu’da tansiyon daha da yükseldi. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı’na ilişkin kritik yasa tasarısını Meclis’e sunarken, “Sonraki adımlarımız düşmanlarımızın uykusunu kaçıracak” mesajını verdi. Öte yandan Washington bölgede 50 binden fazla askerinin görev yaptığını açıkladı. İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
Son dakika haberleri: ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı merkezli gerilim üçüncü gecesinde daha da tırmandı.
ABD ordusu, İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini ve Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Bender Abbas ile Ebu Musa Adası dahil çok sayıda askeri hedefi vurduğunu açıkladı.
Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin yönetimine ilişkin kritik bir yasa tasarısını Meclis gündemine taşırken, "Sonraki adımlar düşmanlarımızın uykusunu kaçıracaktır" mesajını verdi.
Trump, İran'a yönelik operasyonların süreceğini belirtirken bir yandan da diplomatik çözüm ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında son durum…
“ABD'NİN YAPTIRIMLARINA RAĞMEN PETROL İHRACATIMIZ SÜRÜYOR”
İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran petrolünün ihracatına ilişkin bilgi verdi.
İran'ın, ABD'nin yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için yıllardır petrol ihracatına yönelik mekanizmalar kurduğunu belirten Paknejad, Tahran ile Washington arasında varılan mutabakat zaptında 60 günlük petrol ihracatı muafiyeti tanınmasına rağmen eski mekanizmaları bozmadıklarını dile getirdi.
Söz konusu mekanizmaları kullanmaya devam ettiklerini aktaran Paknejad, ABD'nin verdiği taahhüde uymadığını ve petrol ihracatı muafiyetini sona erdirerek mutabakat zaptının 10. maddesini ihlal ettiğini belirtti.
Paknejad, "Petrol ihracatının devamı için öngörülen yapılar korunduğu için, ülkenin petrol ihracat süreci eskisi gibi devam ediyor ve şükürler olsun ki bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyoruz." ifadesini kullandı.
İRAN’DAN BAHREYN’E SALDIRI
Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'de "sivilleri hedef alan sistematik saldırgan tutumunu" sürdürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) önleyerek imha ettiği ifade edildi.
Silahlı kuvvetlerin, tüm kuvvet ve birlikleriyle ülkeyi korumak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde ve savunma görevini yerine getirmeye hazır durumda olduğu dile getirildi.
Bahreyn halkına ve ülkede ikamet edenlere dikkatli olmaları çağrısı yapılan açıklamada, saldırılardan arta kalan şüpheli veya yabancı cisimlere yaklaşılmaması; bunlara dokunulmaması ve derhal yetkililere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, füze ve İHA'ların sivilleri ve özel mülkleri hedef alma amacıyla kullanılmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu hatırlatıldı.
AHMEDİNEJAD "MOSSAD İLİŞKİSİNE" DAİR İDDİALARI YALANLADI
Baharnews haber sitesine göre, Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, ABD merkezli New York Times gazetesinde yer alan iddiaların kamuoyunu yanıltma ve İran'a karşı psikolojik savaş yürütme amacı taşıdığı ifade edildi.
İddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, New York Times gazetesinin "yalan ve sahte habercilik yapması"yla bilindiği savunularak aynı iddiaların daha önce de ortaya atıldığı kaydedildi.
Ahmedinejad'ın "günlük işlerle meşgul ve İran halkının hizmetinde olduğu" dile getirildi.
ABD merkezli New York Times gazetesi, İsrail'in gizli bir operasyon çerçevesinde temas kurduğu Mahmud Ahmedinejad'ı ülkenin yeni lideri olarak göreve getirmeye çalıştığını ancak bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını yazmıştı.
HİNDİSTAN İRANLI DİPLOMATLARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞIRDI
India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mohammad Javad Hosseini ile diğer İranlı diplomatları bakanlığa çağırarak BAE’ye ait tankerlere düzenlenen ve Hindistan vatandaşı denizcinin öldüğü saldırıya ilişkin tepkisini iletti ve olayla ilgili açıklama talep etti.
Bakanlığın konuya ilişkin yaptığı farklı bir açıklamada da ABD ordusunun ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a ait askeri noktaları vurmaya başlamasıyla bölgede artan gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, "Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için diplomatik çözüme başvurulmasına yönelik çağrımızın altını tekrar çiziyoruz." ifadesi kullanıldı.
İRAN’DA HÜRMÜZ’E YÖNELİK "EYLEM TASARISI" MECLİSE SUNULDU
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, X sosyal medya platformundaki hesabından, İran meclisinin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ne ilişkin yasa tasarısını paylaştı.
İran ile ABD arasındaki çatışmaların sürdüğü geceye dikkati çeken Azizi, "Dün gece, Amerikan insansız hava araçlarının imha edilmesiyle eş zamanlı olarak, 'Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin Güvenliğini ve Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamaya Yönelik Stratejik Eylem Yasa Tasarısı' meclisin açık oturumunda sunuldu." ifadelerini kullandı.
“SONRAKİ ADIMLAR DÜŞMANLARIMIZIN UYKUSUNU KAÇIRACAK”
İran Meclisinin, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda "kırmızı çizgilerinde kararlı bir şekilde" durduğunu dile getiren Azizi, "Bu ilk adımdır. Sonraki adımlar düşmanlarımızın uykusunu kaçıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.
İRAN HÜRMÜZ’DE SU ALMAYA BAŞLAYAN GEMİDEKİ MÜRETTEBATI KURTARDI
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, sabah erken saatlerde, bir dökme yük gemisinin başka bir deniz aracıyla çarpışması sonucu dökme yük gemisinin gövdesinde ciddi hasar meydana geldi ve gemi su almaya başladı.
Gemi kaptanının acil tahliye talimatı vermesi üzerine 23 yabancı mürettebatın tamamı, İran'ın "başarılı müdahalesiyle" kurtarılarak Keşm Adası'na tahliye edildi.
Geminin hangi ülkeye ait olduğu ve kurtarılan mürettebatın uyrukları hakkında ise bilgi verilmedi.
İRAN'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜYESİ 2 KİŞİ İDAM EDİLDİ
İran'da terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan idamla yargılanan iki kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.
İran yargı erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberinde, sabah idam edilen kişilerin DEAŞ mensubu olduğu ve ülkeye karşı silahlı eylem suçundan idama mahkum edildiği ifade edildi.
Söz konusu kişilerin Suriye ve Irak yapılanmasının dağılmasından sonra İran'a sızdığı, "operasyon için" hücre kurduğu, taraftar toplamaya çalıştığı ancak herhangi bir eylemde bulunmadan yakalandığı belirtildi.
İdam cezasının İran Yargıtayınca onandığı da kaydedildi.
“TRUMP SUUDİ ARABİSTAN'IN HUSİLERE YÖNELİK SALDIRISINA DESTEK VERDİ”
Amerikan Axios haber platformunun isimlerini belirtmek istemeyen ABD'li iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Haberde, görüşmede, bin Selman'ın Husilere yönelik askeri bir operasyon için Trump'tan destek istediği ve ABD Başkanı'nın bu talebi desteklediği öne sürüldü.
Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilimin İran'ın Mahan Air hava yolu şirketine ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki Sana'ya inerek örgüt liderlerinden oluşan bir heyeti İran'a götürmesiyle başladığı hatırlatılan haberde, ABD'li bir yetkilinin söz konusu uçağın Husilere silah, füze parçaları ve askeri uzmanlar taşıdığını öne sürdüğü belirtildi.
Haberde, ve Suudi Arabistan'ın Sana Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığı, Husilerin ise buna karşılık Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği anımsatıldı.
Beyaz Saray konuya ilişkin yorum talebine Trump'ın Fox News'e verdiği ve İran'ı sert ifadelerle eleştirdiği röportaja atıfta bulunarak cevap verdi.
Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
YEMEN'DEKİ KRİZ
Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Ülkede yaklaşık 11 yıldır süren iç savaşta, Nisan 2022'den bu yana zaman zaman yaşanan çatışmalara rağmen genel bir sükunet ve ateşkes havası hakimiyetini koruyor.
ÜRDÜN İRAN'DAN ATEŞLENEN 4 FÜZEYİ İMHA ETTİ
Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran topraklarından atılan 4 füzenin hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi.
Açıklamada, olay nedeniyle herhangi can kaybı, yaralanma ve maddi hasar olmadığı belirtildi.
Orduya bağlı teknik ekiplerin, çeşitli noktalara düşen füze parçalarına müdahale ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.
"İRAN'A YÖNELİK SON SALDIRILAR 5 SAATTE TAMAMLANDI"
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundaki hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD güçlerinin yaklaşık 5 saat süren operasyon kapsamında Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas dahil İran genelindeki askeri hedefleri vurduğu ve son saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.
ORTA DOĞU’DA 50 BİN ABD ASKERİ ALARMDA
Saldırılarda İran'ın kıyı savunma sistemleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) üsleri ile deniz kuvvetlerine karşı hassas mühimmat kullanıldığı kaydedilen açıklamada, Orta Doğu genelinde 50 binden fazla ABD askerinin konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.
BAHREYN'DE BİR KEZ DAHA SİRENLER ÇALDI
Bahreyn İçişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı belirtilerek, halka sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istendi.
Saldırının niteliğine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada gelişmelere ilişkin bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulunuldu.
BAE İKİ PETROL TANKERİNİ HEDEF ALAN İRAN SALDIRISINI KINADI
BAE Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda seyir halinde olan BAE ulusal petrol tankerleri Mombasa ve Al Bahiyah'ın iki seyir füzesiyle vurulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, "BAE, Hürmüz Boğazı'nın güney koridorundaki Umman kara suları sınırları içerisinde seyretmekte olan Mombasa ve Al Bahiyah adlı iki ulusal petrol tankerinin iki füze ile hedef alındığı İran saldırılarını en sert şekilde kınıyor ve protesto ediyor." ifadesi kullanıldı.
Umman kara suları içerisinde gerçekleşen saldırıda gemilerin ağır hasar aldığı aktarıldı.
Dışişleri Bakanlığı, İran'ın bu saldırısının Hindistan uyruklu 1 personelin hayatını kaybetmesine, 8 mürettebatın ise yaralanmasına yol açtığını vurguladı.
Yaralananlardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, yaralıların 6'sının Hindistan, 2'sinin ise Ukrayna vatandaşı olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, Hindistan hükümetine, halkına ve hayatını kaybeden personelin ailesine derin taziye dilekleri iletilirken, yaralılara acil şifalar dilendi.
Bakanlık, söz konusu saldırgan eylemin, deniz seyrüsefer serbestisini vurgulayan, ticari gemilerin hedef alınmasını ve uluslararası deniz yollarının sabote edilmesini reddeden 2817 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının açık ve vahim bir ihlali olduğunu vurguladı.
Açıklamada, ticari seyrüseferin hedef alınması ve Hürmüz Boğazı'nın bir baskı veya ekonomik şantaj aracı olarak kullanılmasının "deniz haydutluğu" (korsanlık) teşkil ettiği, bu durumun bölgesel istikrara, bölge halklarının güvenliğine ve küresel enerji arz güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, BAE'nin İran'a bu saldırgan eylemleri derhal durdurması, tüm düşmanca faaliyetlerine eksiksiz bir şekilde son vermesi çağrısı yinelendi.
Bölge güvenliğini, küresel ekonomiyi ve uluslararası ticareti korumak amacıyla Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz olarak seyrüsefere yeniden açılmasının önemine dikkat çekildi.
BAHREYN’DE SİRENLER ÇALDI
Bahreyn İçişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
TRUMP: İRAN İLE BİR ANLAŞMA HALA MÜMKÜN
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İran'a yönelik ABD saldırıları ve olası diplomatik çözüm süreci hakkında konuşan Trump, "Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık ve onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek." ifadelerini kullandı.
Askeri operasyonların yanı sıra İran'a yönelik deniz ablukasını da yeniden uyguladıklarını belirten Trump, "Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İran'la iş yapanlar geçemeyecek, diğer herkes geçebilecek." dedi.
Trump, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini söyleyerek, "Bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdiklerini öne süren Trump, İran donanmasını bir ay içinde etkisiz hale getirdiklerini, hava kuvvetlerinin artık "fiilen var olmadığını", füze üretim kapasitesinin yüzde 89'unu ve insansız hava aracı üretim kapasitesinin ise yüzde 92'sini yok ettiklerini iddia etti.
Trump, İran'la iki gün önce bir anlaşmaya vardıklarını ancak Tahran'ın daha fazla müzakere talep ederek geri adım attığını ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için düzenlenen saldırıların gerekli olduğunu savundu.
ABD'nin Körfez bölgesindeki faaliyetlerine de değinen Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi müttefiklerini koruduklarını ve bu korumanın maliyetinin söz konusu ülkeler tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.
Trump, "Dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Bunun karşılığında bize ödeme yapılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ’DE BAE’YE AİT 2 TANKER VURULDU: 1 ÖLÜ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Umman kara sularında yer alan Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda BAE'ye ait "Mombasa" ve "Al-Bahia" adlı tankerlere yönelik füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Saldırı sonucu "Mombasa" adlı tankerin Hindistan uyruklu 1 mürettebatının hayatını kaybettiği, 4'ü ağır olmak üzere 8 personelin yaralandığı kaydedildi.
Yaralılardan 6'sının Hindistan, 2'sinin ise Ukrayna vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Saldırının ardından gemilerde yangın çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği aktarılan açıklamada, yangınların kontrol altına alındığı ifade edildi.
"GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALACAĞIMIZI VURGULUYORUZ"
Söz konusu saldırıyı "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölge güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit" olarak nitelendiren ve şiddetle kınayan BAE Savunma Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemiz, bu gerilimi tırmandırma girişimine karşı yanıt verme hakkını tam anlamıyla saklı tutmaktadır. Egemenliğimizi, güvenliğimizi, istikrarımızı, ulusal çıkarlarımızı ve kaynaklarımızı korumak amacıyla topraklarımızı, halkımızı ve ülkede ikamet edenleri savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağımızı vurguluyoruz."
Bakanlık, her türlü tehdide karşı tam bir hazırlık ve teyakkuz halinde olunduğunu, devletin güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü girişime kararlılıkla karşı koyulacağını belirtti.
Açıklamada ayrıca, kamuoyuna bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi adına söylentilerden kaçınmaları ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulunuldu.
KEŞM VE KİŞ ADALARINDA PATLAMA SESLERİ
İran basınına göre ABD ordusunun İran'a karşı hava saldırıları başlattığını duyurmasının ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm, Kiş ve Ebu Musa adalarında patlama sesleri duyuldu.
Öte yandan, Buşehr eyaletinde de patlamalar meydana geldiği belirtildi.
Hürmüzgan Valiliği, saldırılarda şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını duyurdu.
TRUMP: İRAN’I VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Hugh Hewitt'in podcast programına katılan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakereler konusunda gelinen son nokta ile ilgili ayrıntılar verdi.
"Bu gece onları çok sert vuracağız, yarın da çok sert vuracağız." diyen Trump, İran'ın buna karşılık verecek kapasitesinin bulunmadığını savundu.
Trump, "Bunu engellemek için yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ellerinde hiçbir şey yok. Büyük laflar etmekten başka yapabilecekleri bir şey de yok." ifadelerini kullandı.
İran yönetimini sert sözlerle eleştiren Trump, "Bu insanlar çılgın. Her şeyi kazandığımız bir anlaşmamız vardı ama onlar anlaşmaları bozuyorlar. Onlar için anlaşmalar bozulmak üzere yapılır. Son derece güvenilmez insanlar." dedi.
Trump, İran'ın nükleer silah edinmesi halinde bunu "bir gün içinde kullanacağını" öne sürerek, "Bence biraz kaçıklar. Bence hepsi öyle." ifadelerini kullandı.
“KAZMA DAĞI” NÜKLEER TESİSİ HEDEFTE
İran'ın nükleer programına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, özellikle son zamanlarda ABD medyasında yer alan ve Pickaxe (Kazma) Dağı bölgesindeki, gizli dördüncü bir tesis olduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi.
İran'ı uydular aracılığı ile izlediklerini söyleyen Trump "Durumu yakından izliyoruz. Orada herhangi bir faaliyet görmüyoruz. Ama Pickaxe yeni büyük bir atış için muhtemel bir hedef olabilir." diyerek sözü edilen yerin de hedef alınacağını söyledi.
Trump'ın sözünü ettiği "Pickaxe Dağı", İran'ın Natanz nükleer tesisinin yaklaşık 1,5 kilometre güneyinde bulunan ve dağın içine inşa edildiği iddia edilen yer altı tesisi olarak biliniyor.
ABD'nin 22 Haziran 2025'te düzenlediği ve "Gece Yarısı Çekici Harekatı" adı verilen operasyonda Fordov, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisler hedef alınmış, Washington ve Tel Aviv yönetimleri bu saldırıların İran'ın nükleer programına ciddi darbe vurduğunu açıklamıştı.
Ancak daha sonra uydu görüntülerinde Pickaxe Dağı çevresinde yeni inşaat ve tahkimat faaliyetleri tespit edilmişti. Uluslararası basında yer alan analizlerde, dağın içindeki tünel girişlerinin hava saldırılarına karşı toprak ve kaya ile güçlendirildiği, bölgede ağır iş makineleri ile kazı çalışmalarının sürdüğü ileri sürüldü.
ABD İRAN’A KARŞI ÜÇÜNCÜ GECE SALDIRISINI BAŞLATTI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırı haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımda, "CENTCOM, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a karşı art arda üçüncü gece hava saldırılarına başladı." ifadelerini kullandı.
Bu saldırıların, İran güçlerine ağır kayıplar verdireceği belirtilen açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda sivillere ve ticari gemilere saldırma yeteneklerini zayıflatmaya devam edeceği öne sürüldü.
ABD’YE AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ
İran basınına yansıyan haberlere göre, Hürmüz Boğazı üzerinde bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen hava aracının ABD'ye ait MQ1 İHA olduğu belirtildi.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.