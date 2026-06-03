SON DAKİKA| İran’dan Körfez’e füze yağmuru: Kuveyt Havalimanı vuruldu! çok sayıda yaralı var
Son Dakika: ABD’nin Keşm Adası’ndaki hedeflere düzenlediği saldırılar ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin ardından İran’dan peş peşe misilleme geldi. Bahreyn’deki ABD Beşinci Filo Karargahı ile bölgedeki Amerikan üsleri füze ve İHA saldırılarının hedefi olurken, Kuveyt Havalimanı’nda hasar meydana geldi ve çok sayıda kişi yaralandı. İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
Son dakika haberleri: Orta Doğu yeni bir gerilim dalgasıyla güne uyandı. ABD'nin İran'ın Keşm Adası'ndaki hedeflere yönelik operasyonları ve Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmelerin ardından Tahran peş peşe misilleme hamleleri gerçekleştirdi.
Bahreyn ve Kuveyt'te sirenler çalarken, füze ve İHA saldırıları bölgeyi alarma geçirdi. Kuveyt Havalimanı'nın hasar gördüğü ve yaralıların bulunduğu açıklanırken, Lübnan'da İsrail saldırıları can almaya devam etti.
İşte ABD/İsrail İran savaşında son durum ve son gelişmeler…
İSRAİL’İN LÜBNAN'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 7 KİŞİ ÖLDÜ
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracının Sur kentine bağlı Hoş bölgesine düzenlediği saldırıda Suriye uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Sur'da Mamura-Hoş yolu üzerinde düzenlediği başka bir saldırıda ise 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Nebatiye kentine bağlı Arabsalim beldesinde İsrail'e ait İHA tarafından düzenlenen saldırıda ise 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinde Sur'a bağlı Bazuriyye beldesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Öte yandan sabah saatlerinde Mercayun bölgesindeki Arid Mercayun'da art arda 3 şiddetli patlama meydana geldiği; Dibbin ve Arid Dibbin bölgelerinde de gece boyunca patlamalar yaşandığı aktarıldı.
Patlamalar nedeniyle çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, Cedide Mercayun beldesindeki bina ve dükkanların camlarının kırıldığı kaydedildi.
İsrail'e ait bir İHA sabah saatlerinde Nebatiye kentine bağlı Deyr Zehrani-Habbuş Otoyolu'nda seyreden pikap tipi bir aracı hedef aldı. Saldırıda bir kişi yaralandı.
İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye'ye bağlı Kefer Tebnit beldesine hava saldırısı düzenledi.
Güneydeki Bint Cubeyl kentine bağlı Tebnin beldesine düzenlenen saldırıda ise yaralananların olduğu bildirildi.
İSRAİL'DEN 3 BELDEYE SALDIRI TEHDİDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, güneydeki Arzi, Mezraat Kevseriyet er-Rız ve Zerariyye beldelerine saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.
Adraee, bölgede yaşayan halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.
KUVEYT HAVALİMANI’NDA UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, havalimanındaki son gelişmelere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "İran saldırısında İHA ve füzelerle 'T1' yolcu terminalinin hedef alınmasının ardından Uluslararası Kuveyt Havalimanında acil durum planı uygulamaya konuldu." ifadesine yer verildi.
Saldırı nedeniyle bazı tesislerde ciddi hasar meydana geldiği, yaralanmaların kaydedildiği aktarıldı.
Havalimanındaki tüm uçuşların yeni bir duyuruya kadar askıya alındığı ve seferlerin alternatif havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.
KUVEYT HAVALİMANI’NDA AĞIR HASAR
Kuveyt ordusu, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan'ın açıklamasını paylaştı.
Atvan, İran'ın düzenlediği çok sayıda kamikaze İHA saldırısında Uluslararası Kuveyt Havalimanı "T1" yolcu terminal binasının vurulduğunu, binada ciddi hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
Yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan, silahlı kuvvetlerin ilgili makamlarla koordinasyon içinde durumu takip ettiğini; ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için hazırlıklı olduğunu vurguladı.
İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARINDA BİR SAĞLIK GÖREVLİSİ ÖLDÜ
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun beldesini bombaladığı aktarılan haberde, savaş uçaklarıyla Nebatiye kentine bağlı Mecdel Silm beldesinin de vurulduğu ifade edildi.
İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Arapsalim beldesini iki hava saldırısıyla hedef aldığı bildirilen haberde, Arapsalim beldesindeki saldırılarda bir sağlık görevlisinin öldüğü kaydedildi.
ABD İRAN'IN KUVEYT SALDIRISININ "BAŞARISIZ OLDUĞUNU" İDDİA ETTİ
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundaki hesabından İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, bu gece Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan İran'a ait ek bir İHA dalgası saldırısının "başarısız olduğu" ifade edildi.
CENTCOM hava savunmasının, birçok İHA'yı başarıyla düşürdüğü belirtilen açıklamada, ABD askerlerinin ve varlığının zarar görmediği kaydedildi.
CENTCOM'dan yapılan başka bir açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı ve bölgedeki bir ABD hava üssünü füzeler ve İHA'larla vurduğunu iddia ediyor. Yanlış." ifadeleri kullanıldı.
FAS KRALI BAE DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Fas Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile başkent Rabat'ta bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı aktarılan açıklamada, iki liderin ayrıca uluslararası sorunlar, özellikle de Körfez ve Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Fas ile BAE arasındaki stratejik ilişkiler ve ortaklığa dikkati çekildi.
İRAN ABD'NİN BAHREYN'DEKİ BEŞİNCİ FİLO KARARGAHI'NI HEDEF ALDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki ABD üssüne saldırıların ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği ve ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı belirtildi.
Bunun ardından ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlediğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin bölgedeki ülkelerden birinde bulunan hava üsleri ve Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'na füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Daha önce, saldırganlık durumunda farklı ve daha ağır bir karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunmuştuk ve buna göre hareket ettik. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bozulmasının, saldırgan Amerikan ordusu için ağır bir bedeli olacağını tekrar vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.
BAHREYN YENİ SALDIRILARA HEDEF OLDUĞUNU AÇIKLADI
Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğu ve bu nedenle birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtilerek, "Vatandaşlarımıza ve diğer sakinlere paniğe kapılmamaları ve en yakın güvenli alanlara sığınma çağrısında bulunuyoruz" denildi.
Halka, gelişmeleri resmi makamların açıklamalarından takip etme tavsiyesinde bulunuldu.
KUVEYT’TE İKİNCİ KEZ SİRENLER ÇALDI
Kuveyt'in resmi haber ajansı KUNA, Kuveyt ordusunun füze ve İHA saldırılarına müdahale ettiğinİ duyurmasının ardından, ülkede 2. kez sirenlerin çaldığını bildirdi.
ABD: KEŞM ADASINA SAVUNMA AMAÇLI SALDIRILAR DÜZENLEDİK
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'ın bölgedeki ABD müttefiklerini hedef aldığı belirtilerek, "ABD kuvvetleri, İran'ın Orta Doğu çapındaki saldırı girişimlerine karşılık çok sayıda İran balistik füzesini ve İHA'sını başarıyla etkisiz hale getirmiş, İran'ın Keşm adasına meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemiştir" denildi.
Kuveyt'i hedef alan 2 İran füzesinin menzil dışında kalarak düştüğü veya havada parçalandığı aktarılan açıklamada, "Bahreyn'e fırlatılan 3 füze ise ABD ve Bahreyn hava kuvvetleri tarafından imha edilmiştir" denildi.
"İRAN İHA'LARINI DÜŞÜRDÜK"
CENTCOM'un ayrıca İran'ın bölgeden geçen sivil denizcileri hedef alan 3 adet tek yönlü saldırı İHA'sını düşürdüğü kaydedilerek, "Amerikan kuvvetleri İran'ın Keşm adasındaki bir askeri yer kontrol istasyonuna da meşru müdafaa amaçlı saldırı gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu operasyonlar sırasında hiçbir ABD askeri personelinin zarar görmediği vurgulanarak, "CENTCOM, devam eden ateşkes sürecinde İran'ın sebepsiz saldırganlığına karşı teyakkuz halinde olmayı sürdürecektir" denildi.
ABD’DEN İSRAİL-LÜBNAN GÖRÜŞMELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, İsrail ve Lübnan heyetlerinin ABD arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmeler ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.
Heyetlerin görüşmelerin 4. turu için ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldiğini belirten Pigott, "Son 20 yılın başarısızlıklarını geride bırakıp, Lübnan'ın egemenliğini yeniden tesis etmeyi ve İsrail'in güvenliğini sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir anlaşmaya doğru ilerlerken, siyaset ve güvenlik alanlarında ilerlemeler kaydedilmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin bu tarihi müzakereleri kolaylaştırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Pigott, "Yarın bir tur görüşme daha yapılması bekleniyor" dedi.
IRAK HAŞDİ ŞABİ'YE BAĞLI BİR GRUBUN SİLAH BIRAKMA GİRİŞİMİNİ OLUMLU KARŞILADI
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, X platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, İmam Ali Tugayları'nın Haşdi Şabi'den ayrılma ve silahı devlete teslim etme girişimini değerlendirdi.
Bu girişimin ortak ulusal çabalar kapsamında, ülkenin egemenliğinin güçlendirilmesi ve silahlı kuvvetlerin rolünün artırılması için sorumlu bir adım olduğuna dikkati çeken Zeydi, girişimin ayrıca bir milletin iradesi niteliği taşıdığına ve Irak'taki en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin talimatıyla örtüştüğüne işaret etti.
Zeydi, söz konusu girişimi takdirle karşıladıklarını vurgulayarak, silahların devlete teslim edilmesinin Irak anayasası, yeni hükümetin planları ve ülkenin istikrarının yanı sıra kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.
İRAN KUVEYT'TEKİ ABD ÜSLERİNİ VURDUĞUNU AÇIKLADI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu." ifadesine yer verildi.
Saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının yıkıldığı belirtildi.
İran'a saldırılar için ABD'ye topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere uyarıda bulunulan açıklamada, "Vurkaç dönemi sona erdi ve saldırganlar, cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar." ifadesi kullanıldı.
BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI
Bahreyn İçişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgelere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
"İRAN'A ULAŞMAYA ÇALIŞAN PETROL TANKERİNİ FÜZE SALDIRISI İLE ENGELLEDİK"
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi'nden bir İran limanına ilerlemeye çalışan boş petrol tankerine müdahale edildiğini duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Ordumuz, uluslararası sulardan Hark Adası'na doğru geçiş yapan Botsvana bayraklı M/T Lexie gemisine abluka önlemleri uyguladı. Gemi mürettebatı, 24 saatlik süre zarfında ABD güçlerinin art arda yaptığı uyarıları görmezden geldi. Bir ABD uçağı, sonunda geminin makine dairesine Hellfire füzesi ateşleyerek geminin hareket kabiliyetini devre dışı bıraktı ve tankerin İran'a ulaşmasını engelledi" ifadelerine yer verildi.
ABD'nin 13 Nisan'da başlattığı deniz ablukası kapsamında, İran'a ulaşmaya çalışan 6 ticari gemiyi engellediği, 122 geminin ise rotasını değiştirdiği hatırlatıldı.
KUVEYT’E İHA VE FÜZE YAĞDI
Kuveyt ordusu, X ş sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.
Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
“LÜBNAN'DA SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK SALDIRILAR CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR”
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Lübnan'daki duruma ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.
"Lübnan'da sağlık sektörüne yönelik saldırılar can almaya ve insanları sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bırakmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Lübnan'ın güneyindeki son çatışmalarda, şehrin 3 hastanesinden 2'sini etkileyen çok sayıda saldırı bildirildiğini kaydetti.
Ghebreyesus, gerçekleştirilen saldırılarda ilk raporlara göre dün 39 sağlık çalışanının yaralandığı Cebel Amil Hastanesi ile hastanenin acil servisi ve yoğun bakım ünitesinin ciddi hasar gördüğünü belirtti.
Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Hiram Hastanesi'nin 22 Mayıs ve 31 Mayıs'taki saldırılarda hasar gördüğünü vurgulayan Ghebreyesus, buradaki 37 sağlık çalışanının yaralandığını kaydetti.
Ghebreyesus, "Hasara rağmen bu hastaneler kitlesel yaralanma olaylarından kaynaklanan artan hasta akışını yönetmeye devam ediyor." dedi.
DSÖ'nün 2 Mart'tan sonra çatışmaların artmasının ardından sağlık hizmetlerine yönelik 191 saldırıyı doğruladığına işaret eden Ghebreyesus, "Bu saldırılar sonucunda sağlık çalışanları ve hastalar arasında 128 ölüm ve 371 yaralanma meydana geldi. DSÖ, uluslararası insani hukuka uygun olarak sağlık hizmetlerinin, sağlık çalışanlarının, hastaların ve tıbbi tesislerin korunması çağrısını yineliyor." değerlendirmesinde bulundu.