SON DAKİKA| İran’ın mutabakat çıkışına Trump’tan sert yanıt: ‘Umurumda değil’ diyerek resti çekti

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SUUDİ ARABİSTAN VE KUVEYT DIŞİŞLERİ BAKANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Kuveytli mevkidaşı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kuveyt ile bölgedeki bazı ülkeleri hedef alan İran'ın saldırıları kınandı.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ile Suudi Arabistan ve Kuveyt'in bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çabaları ele alındı.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapmıştı.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı dün ve bugün yaptığı açıklamalarda, İran'ın saldırılarında iki ayrı elektrik üretimi ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, tesislerde yangın çıktığını ve bazı üretim ünitelerinin tedbir amacıyla devre dışı bırakıldığını duyurmuştu.