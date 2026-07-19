SON DAKİKA| İran’ın mutabakat çıkışına Trump’tan sert yanıt: ‘Umurumda değil’ diyerek resti çekti
Son Dakika: ABD ile İran arasındaki gerilim yeni günde de hız kesmedi. ABD ordusu gece boyunca İran’daki askeri hedeflere yeni hava saldırıları düzenlerken, Tahran da Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD üslerini hedef aldı. Körfez’de hava savunma sistemleri peş peşe devreye girerken, ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın mutabakata ilişkin açıklamalarına “Umurumda değil” diyerek sert yanıt verdi.
Son dakika haberleri: Körfez'de tansiyon saatler ilerledikçe daha da yükseldi.
ABD'nin İran'a yönelik yeni hava saldırılarının ardından Tahran, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı.
Bölge ülkelerinde alarm durumuna geçilirken Kuveyt hava savunma sistemlerini aktive etti, Bahreyn'de sirenler çaldı ve halka sığınaklara gitmeleri çağrısı yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump ise, İran'ın İslamabad Mutabakatı'na ilişkin açıklamalarına "umurumda değil" sözleriyle yanıt verdi.
BAHREYN’DE SİRENLER ÇALIYOR
Bahreyn'de saldırılar nedeniyle sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
TRUMP: İRAN'IN MUTABAKAT AÇIKLAMALARI UMURUMDA DEĞİL
ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırıların ardından NewsNation kanalına konuya ilişkin açıklama yaptı.
Askerlerin ölmesinin "çok üzücü bir durum" olduğunu dile getiren Trump, "savaşın asıl amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek" olduğunu yineledi.
Trump, İran'ın, İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü olmadığı açıklamasına ilişkin, "Bu umurumda değil." dedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Temmuz'da ABD'nin İslamabad Mutabakatını askeri saldırılar ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle tamamen ihlal ettiğini belirterek, "İran, bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir yükümlülük hissetmiyor." ifadesini kullanmıştı.
İRAN ABD ORDUSUNA AİT İHA DÜŞÜRDÜ
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti semalarında hava savunma sistemi tarafından MQ-9 model bir İHA'nın vurulduğu belirtildi.
ABD ordusundan ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KUVEYT’TE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ
Kuveyt ordusunun X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.
Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.
ABD İRAN’A YÖNELİK SON SALDIRI DALGASINI TAMAMLADI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundaki hesabından İran'a düzenledikleri son saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD saldırılarının 8. gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı depolama alanlarının vurulduğu belirtilerek, yeni saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.
İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasına devam edileceğine işaret edilen açıklamada, "Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırılar nedeniyle" İran Devrim Muhafızları Ordusunun da hedef alındığı vurgulandı.
Açıklamada, Orta Doğu'da 50 bin ABD'li askeri personelin çalıştığı kaydedildi.
İRAN’DAN KUVEYT’TEKİ 2 ABD ÜSSÜNE SALDIRI
İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) Kuveyt'teki iki önemli ABD üssüne saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilen "16'ncı dalga operasyon" kapsamında Kuveyt'te ABD güçlerinin kullandığı El-Adiri Kampı'na saldırılar düzenlendiği belirtildi.
Kamikaze İHA'larla gerçekleştirilen saldırılar kapsamında ABD ordusunun mühimmat deposunun hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki Patriot hava savunma sistemleri ile hava radarının yoğun saldırılarla ateş altına alındığı ifade edildi.
ABD İRAN’IN HACIABAD KENTİNİ VURDU
İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nın haberinde, "Saat 02.10 sularında düşman ABD tarafından Hacıabad yakınlarında askeri bir saldırı gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.
Saldırıda sivil can kaybı veya konut ve ticari altyapıda herhangi bir hasar bildirilmediği aktarıldı.
Hürmüz Boğazı kıyısındaki Hürmüzgan eyaleti son günlerde ABD tarafından birçok kez hedef alınmıştı.
ABD İRAN’IN SİRİK KENTİNİ HEDEF ALDI
İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberinde, "Saat 01.30 sularında düşman Amerika tarafından Sirik çevresinde bir noktaya saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.
Ekiplerin saldırıya uğrayan bölgeye ulaştığı ve muhtemel hasarı açıklayacağı belirtildi.
ABD ORDUSU İRAN'A YENİ HAVA SALDIRILARI BAŞLATTI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformu üzerindeki hesabından İran’a karşı başlatılan hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bugün ABD Kuvvetleri Başkomutanı'nın (Donald Trump) talimatıyla İran'a karşı yeni hava saldırıları başlattı." ifadesi kullanıldı.
Saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme yeteneğini daha da zayıflatmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, ayrıca önceki gece Ürdün'de ABD askerlerine yönelik düzenlenen İran saldırılarına da karşılık vermeyi amaçladığı kaydedildi.
CENTCOM, dün yaptığı açıklamada, "17 Temmuz'da ABD ve müttefik güçlerin Ürdün'de İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı koyduğu esnada 2 ABD askeri hayatını kaybetti." ifadesini kullanmıştı.
Paylaşımda, 1 ABD askerinin kayıp olduğu, tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere sevk edilen 4 askerin taburcu edildiği, hafif yaralanan diğer personelin ise sağlık kontrollerinin ardından görevlerine döndüğü kaydedilmişti.
SUUDİ ARABİSTAN VE KUVEYT DIŞİŞLERİ BAKANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Kuveytli mevkidaşı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Kuveyt ile bölgedeki bazı ülkeleri hedef alan İran'ın saldırıları kınandı.
Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ile Suudi Arabistan ve Kuveyt'in bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik çabaları ele alındı.
Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapmıştı.
Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı dün ve bugün yaptığı açıklamalarda, İran'ın saldırılarında iki ayrı elektrik üretimi ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, tesislerde yangın çıktığını ve bazı üretim ünitelerinin tedbir amacıyla devre dışı bırakıldığını duyurmuştu.
"TRUMP MUTABAKAT ZAPTINI ORTADAN KALDIRDI"
İran'ın Pakistan Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam, ABD Başkanı Donald Trump'ı ABD-İran arasındaki mutabakat zaptını keyfi açıklamalarıyla ortadan kaldırmakla suçladı.
Moghadam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın müzakere sürecine ilişkin tutumunu değerlendirirken, ABD Başkanı'nın barışı hedeflediğini öne sürmesine rağmen İran'a ilişkin halihazırda iki büyük diplomatik adımı boşa çıkardığını söyledi.
Moghadam, "Trump, çağdaş diplomasi tarihinin iki önemli başarısını şimdiden ortadan kaldırmış olmasına rağmen barıştan söz etmeyi sürdürüyor. 2018 yılında göreve geldikten yalnızca 473 gün sonra Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasını bozdu. Şimdi ise keyfi açıklamalar ve kötü niyetli yaklaşımıyla, imzalanmasının üzerinden 20 gün bile geçmeden İslamabad Mutabakat Zaptını da ortadan kaldırdı" dedi.
BAE: BÖLGEDE YAŞANAN GELİŞMELERDEN ENDİŞE DUYUYORUZ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bölgede yaşanan askeri gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Açıklamada, "Bölgede son birkaç gündür yaşanan gelişmelerden derin endişe duyuyoruz" ifadesine yer verilerek, Orta Doğu'da tansiyonun derhal düşürülmesi ve istikrarsızlığı daha da artıracak adımlardan kaçınılması çağrısı yapıldı.
Tehlikeli sonuçlar doğurabilecek, bölgeyi yeni şiddet ve istikrarsızlık sarmalına sürükleyecek eylemlere karşı sükunet çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"BAE, tüm tarafları saldırı eylemlerini derhal durdurmaya ve ivedilikle müzakere masasına geri dönmeye davet ediyor. BAE ayrıca, küresel ekonomi için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişin güvenliği ve sürekliliğinin sağlanmasının öneminin altını çiziyor."
Açıklamada, bölge ülkelerindeki okullar, üniversiteler, hastaneler, tuz arıtma tesisleri, enerji santralleri, ulaşım merkezleri, yerleşim alanları dahil sivil altyapı ve tesislerin hedef alınmasının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceği, haklı gösterilemeyeceği vurgulandı.
Bu arada Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün başta olmak üzere bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğini açıklıyor.
İRAN VE IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLARI BÖLGESEL MESELELERİ GÖRÜŞTÜ
İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundukları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İran'a yönelik ABD saldırıları, ABD'nin mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi ve bölgesel meseleler ele alındı.
Arakçi, görüşme sırasında İran ile Irak arasındaki tarihsel ve stratejik ilişkinin önemine atıf yaparak, bu ilişkilerin kişisel ve gayriresmi açıklamalardan etkilenmemesi gerektiğini söyledi.
Taraflar, bölgesel barışın korunması ve gerginliğin şiddetlenmemesi için istişarelerin önemine vurgu yaptı.