SON DAKİKA| İsrail Washington ile İran’a saldırmaya hazırlanıyor! ABD mühimmatı taşıyan onlarca uçak Tel Aviv’e indi

“İSRAİL ORDUSU IRAK’TA İKİNCİ BİR GİZLİ ÜS KURDU”

The New York Times’ın haberine göre İsrail ordusu, Irak’ın batı çölünde iki gizli üs kurdu ve el-Nuhayb kasabası yakınlarındaki üslerden birini gizlemek amacıyla bir çoban ile bir askeri öldürdü.

Gazete, öldürülen Iraklı çobanın 29 yaşındaki Avad eş-Şammari olduğunu belirtti.

Bölgedeki yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu üssün ABD-İsrail’in İran’a yönelik mevcut savaşından önce kurulduğu ve geçen yıl haziran ayında İran’a karşı yürütülen 12 günlük savaş sırasında kullanıldığı aktarıldı.

Üssün, “hava desteği, yakıt ikmali ve tıbbi tedavi sağlamak amacıyla İsrail tarafından kullanıldığı” ifade edildi.

NYT ayrıca ABD’nin bu İsrail üssünden haberdar olduğunu yazdı. Bu durumun, Washington’un “Irak’a, topraklarında düşman unsurlar bulunduğu gerçeğini gizlediği” anlamına gelebileceği belirtildi.

Gazete, bu üssün daha önce gündeme gelen başka bir karakoldan ayrı olduğunu da aktardı. The Wall Street Journal, söz konusu karakolun ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşı başlamadan hemen önce inşa edildiğini ve burada özel kuvvetlerin konuşlandığını, ayrıca İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez olarak kullanıldığını yazmıştı.

Habere ilişkin Irak tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak pazar günü erken saatlerde Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, ülkesinin topraklarının başka ülkelere yönelik saldırılar için “fırlatma rampası” olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini söylemişti.