SON DAKİKA| İsrail Washington ile İran’a saldırmaya hazırlanıyor! ABD mühimmatı taşıyan onlarca uçak Tel Aviv’e indi
Son Dakika: Orta Doğu’da savaş alarmı yeniden en üst seviyeye çıktı. İran’dan “Umman Denizi ABD’ye mezar olur” tehdidi gelirken, İsrail ordusunun İran’a yönelik yeni saldırılar için yüksek alarma geçirildiği bildirildi. ABD mühimmatı taşıyan onlarca kargo uçağının Tel Aviv’e indiği aktarılırken, New York Times’ın ortaya çıkardığı Irak’taki ikinci gizli İsrail üssü bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı. Washington-Tel Aviv hattında savaş hazırlıkları hız kazanırken, Tahran ise “parmağımız tetikte” mesajı verdi. İşte ABD/İsrail İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
ABD mühimmatı taşıyan onlarca kargo uçağının İsrail'e indiği iddia edilirken, İsrail ordusunun Irak'ta gizli üsler kurduğuna ilişkin New York Times haberi dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki kritik görüşmenin ardından İsrail ordusunun yüksek alarma geçirildiği belirtilirken, Tahran yönetimi ise hem diplomasinin sürdüğünü hem de silahlı kuvvetlerin "tetikte" olduğunu açıkladı.
ABD MÜHİMMATI TAŞIYAN ONLARCA UÇAK İSRAİL’E İNDİ
İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Almanya’daki üslerden havalanan ve ABD’ye ait mühimmat taşıyan onlarca kargo uçağı son 24 saat içinde başkent Tel Aviv’e iniş yaptı.
İsrailli yayın kuruluşu, bu sevkiyatların İran’la savaşın yeniden başlamasına yönelik hazırlıkların bir parçası olduğunu öne sürdü.
“İSRAİL ABD’NİN İRAN SALDIRILARINA KATILMAYA HAZIR”
İsrail basınına göre ordu, İran’la yeniden başlayabilecek çatışmalara hazırlanıyor. İsrail kamu yayıncısı Kan’ın ismini açıklamadığı bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, İsrail’in ABD’nin olası yeni saldırılarına katılacağı ve İran’ın enerji altyapısını hedef alacağı öne sürüldü.
Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında pazar günü yarım saatten uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Kan’a göre iki lider görüşmede yeniden çatışma ihtimalini ele aldı.
Kanal 12 televizyonu da görüşmenin “İran’da yeniden çatışma hazırlıklarının gölgesinde” gerçekleştiğini aktarırken, İsrail ordusunun yüksek alarma geçirildiğini bildirdi.
Habere göre İsrail, ABD’nin olası bir saldırısından önce bilgilendirilmeyi bekliyor ancak kararın tam olarak ne zaman alınacağını bilmiyor.
Kanal 12 ayrıca Trump’ın İran’la yeni bir çatışmaya girmemesi ve bunun yerine müzakere yolunu tercih etmesi yönünde, Çin başta olmak üzere ciddi baskılarla karşı karşıya olduğunu aktardı.
“İSRAİL ORDUSU IRAK’TA İKİNCİ BİR GİZLİ ÜS KURDU”
The New York Times’ın haberine göre İsrail ordusu, Irak’ın batı çölünde iki gizli üs kurdu ve el-Nuhayb kasabası yakınlarındaki üslerden birini gizlemek amacıyla bir çoban ile bir askeri öldürdü.
Gazete, öldürülen Iraklı çobanın 29 yaşındaki Avad eş-Şammari olduğunu belirtti.
Bölgedeki yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu üssün ABD-İsrail’in İran’a yönelik mevcut savaşından önce kurulduğu ve geçen yıl haziran ayında İran’a karşı yürütülen 12 günlük savaş sırasında kullanıldığı aktarıldı.
Üssün, “hava desteği, yakıt ikmali ve tıbbi tedavi sağlamak amacıyla İsrail tarafından kullanıldığı” ifade edildi.
NYT ayrıca ABD’nin bu İsrail üssünden haberdar olduğunu yazdı. Bu durumun, Washington’un “Irak’a, topraklarında düşman unsurlar bulunduğu gerçeğini gizlediği” anlamına gelebileceği belirtildi.
Gazete, bu üssün daha önce gündeme gelen başka bir karakoldan ayrı olduğunu da aktardı. The Wall Street Journal, söz konusu karakolun ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşı başlamadan hemen önce inşa edildiğini ve burada özel kuvvetlerin konuşlandığını, ayrıca İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez olarak kullanıldığını yazmıştı.
Habere ilişkin Irak tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak pazar günü erken saatlerde Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, ülkesinin topraklarının başka ülkelere yönelik saldırılar için “fırlatma rampası” olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini söylemişti.
“UMMAN DENİZİ ABD’YE MEZAR OLACAK”
İran'da Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhsin Rızai, ABD’ye İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırma çağrısında bulunarak İran ordusunun yeni bir çatışmaya hazır olduğunu bildirdi.
Devlet televizyonuna konuşan Rızai, “ABD ordusuna tavsiyemiz, Umman Denizi mezarınız olmadan önce kuşatmayı sona erdirmenizdir” dedi.
Rızai, ABD’nin uyguladığı ablukayı “savaş eylemi” olarak nitelendirdi ve buna karşı koymanın Tahran’ın hakkı olduğunu söyledi.
Rızai, “İran’a yönelik deniz ablukasını ne kadar uzun sürdürürlerse, dünyadaki ülkelerin göreceği zarar da o kadar büyük olacaktır” ifadelerini kullandı.
Savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler hakkında da konuşan Rızai, ABD’nin “güvenilir olduğunu pratikte göstermesi gerektiğini” belirtti.
“Şimdi kendini kanıtlaması gereken Amerika’dır” diyen Rızai, “Silahlı kuvvetlerimiz tetikte bekliyor, aynı zamanda diplomasi de sürüyor” ifadelerini kullandı.