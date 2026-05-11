SON DAKİKA| Netanyahu’dan İran’a yeniden saldırı sinyali: Tahran ile savaş bitmedi! ‘Daha yapacak çok işimiz var’
Son Dakika: Netanyahu’nun “savaş bitmedi” çıkışıyla tansiyon yeniden yükseldi. İsrail Başbakanı, İran’ın nükleer kapasitesinin tamamen yok edilmesi gerektiğini savunurken “Daha yapacak çok işimiz var” mesajı verdi. Lübnan cephesinde ise çatışmalar şiddetlendi; Hizbullah’ın İHA saldırısında 1 İsrail askeri öldü, İsrail ordusu güney Lübnan’a yoğun bombardıman düzenledi. İşte ABD/İsrail-İran savaşında son durum ve son dakika gelişmeleri…
Son dakika haberleri: Orta Doğu'da savaş hattında tansiyon yeniden yükseldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la savaşın sona ermediğini belirterek "Daha yapacak çok işimiz var" sözleriyle yeni operasyon sinyali verdi.
Tahran yönetimi ise ABD'nin ateşkes teklifini "teslimiyet" diyerek reddetti; yaptırımların kaldırılması, savaş tazminatı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınmasını istedi.
Trump, İran'ın yanıtını "kabul edilemez" olarak değerlendirirken, İsrail-Lübnan hattında da çatışmalar şiddetlendi.
Hizbullah'ın İHA saldırısında 1 İsrail askeri öldü, İsrail ordusu güney Lübnan'a yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi. İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
LÜBNAN’DA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine dün İHA ile saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda Kıdemli Başçavuş Alexander Glovanyov'un (47) öldüğü belirtildi.
Açıklamada, Lübnan sınırına yakın bölgeye Hizbullah tarafından fırlatılan çok sayıda patlayıcı yüklü İHA'nın isabet ettiği kaydedildi.
"İRAN İLE SAVAŞ BİTMEDİ DAHA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD basınına verdiği özel röportajda İran ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, İran ile savaşın sona ermediğini söyleyerek, Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirme tesislerinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. İsrailli lider, "İran ile savaş bitmedi. Zenginleştirme tesisleri lağvedilmeli ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, ABD ve İsrail'in şu anda ateşkesin yürürlükte olduğu süreçte temel hedeflerinin söz konusu uranyum stoklarının ve tesislerin ortadan kaldırılması, İran'ın balistik füze programının durdurulması ve "İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin etkisiz hale getirilmesi" olduğunu belirtti.
İran'ın hala askeri anlamda önemli kapasitelere sahip olduğunu savunan Netanyahu, "Daha yapılacak çok iş var. Kapasitelerini büyük ölçüde azaltmış olsak da İran hala çeşitli imkanlara sahip" dedi.
"TRUMP ORAYA GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Netanyahu ayrıca, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasının mümkün olduğunu öne sürerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın da kendisine "oraya gitmek istediğini" söylediğini aktardı.
TRUMP 13-15 MAYIS'TA ÇİN'İ ZİYARET EDECEK
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.
ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret, Çin'in açıklamasıyla doğrulanmış oldu.
ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan savaşın henüz çözüme kavuşmadığı bir dönemde stratejik rakibi Çin'e kritik ziyaret gerçekleştirecek.
Daha önce 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat ABD Başkanı'nın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle ertelenen ziyarette, Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor.
Ziyarette tarafların, ekonomi ve ticaret konularının yanı sıra ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunları da ele alması bekleniyor.
İRAN ABD'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ
İran basını, Tahran yönetiminin ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini kabul etmediğini bildirdi.
Resmi İran televizyonunda yer alan haberlere göre; ABD'nin teklifini "teslimiyet" olarak nitelendiren Tahran yönetimi, bunun yerine "ABD'den İran'a savaş tazminatı ödenmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi" talebinde bulundu. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı ise, İran'ın yanıtında ABD'yi "Deniz ablukasını sona erdirmeye, daha fazla saldırı olmayacağına dair garanti sağlamaya ve İran petrol satışlarına yönelik ABD yasağını kaldırmaya" çağırdığı aktarıldı.
"İRAN'DA HİÇ KİMSE TRUMP'I MEMNUN ETMEK İÇİN PLAN YAPMIYOR"
ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetiminin yanıtını "kabul edilemez" olarak nitelendirmesini değerlendiren İranlı bir yetkili ise, "Trump'ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa, bu daha da iyi. İran'da hiç kimse Trump'ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor. Trump gerçeklerden hoşlanmıyor; bu yüzden İran'a karşı sürekli yeniliyor" açıklamasında bulundu.
İSRAİL SALDIRISI NEDENİYLE LÜBNAN’DA 2 KİŞİ ÖLDÜ
Lübnan resmi ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Sur, Bint Cubeyl, Mercayun ve Nebatiye bölgelerine yönelik yoğun saldırılarını sürdürdü.
Nebatiye ilçesindeki Katrani beldesi kırsalına düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Sur ilçesindeki saldırılarda ise 6'sı çocuk, 2'si kadın olmak üzere 13 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Nebatiye şehrinde ise bir kişinin dükkanının önünde hava saldırısına uğradığı aktarıldı.
FOSFOR BOMBASI VE YOĞUN TOPÇU ATEŞİ
İsrail ordusu Nebatiye kenti ve çevresine yönelik topçu atışlarının şiddetini artırırken, Kefr Rumman beldesi ve bölgeye enerji sağlayan bir elektrik istasyonunun çevresi saldırıya uğradı.
Sur, Bint Cubeyl ve Mercayun ilçelerine bağlı çok sayıda yerleşim bölgesi hava saldırıları ve topçu atışlarının hedefi olduğu aktarıldı.
İsrail ordusunun, Nebatiye'ye bağlı Yahmur Şakif beldesine fosfor bombasıyla saldırdığı anlar görüntülerle tespit edildi.
Uluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan fosfor bombası, İsrail tarafından Gazze'de de kullanılmıştı.
İRAN'DAN DÜŞMANLARINA ZAFER HATIRLATMASI
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İranlıların tarih boyunca yalnızca tekil işgalcilere karşı değil, güçlü ittifaklara ve büyük ordulara karşı verdiği çok sayıda mücadelede onurlu bir şekilde zafer elde ettiğini vurguladı.
M.Ö. 53 yılında General Surena'nın Carrhae Muharebesi'nde çok daha az adam ve çok daha sınırlı kaynaklarla Roma'nın ağır zırhlı birliklerini "asimetrik" bir zaferle yenilgiye uğrattığını belirten Bekayi, "Bu savaşta en zengin ve en güçlü Romalılardan biri olan Crassus öldürülmüş; Roma'nın yenilmezlik efsanesi sonsuza dek paramparça olmuş ve Roma'nın doğuya doğru genişleme hayali savaş meydanında can vermiştir" hatırlatmasında bulundu.
İsim vermeden düşmanlarına tarihten ders çıkarma çağrısı yapan Bekayi, "Tarih, onu incelemekten ya da ondan ders çıkarmaktan kaçınanlar için tekerrürden ibarettir" dedi.
İRAN ORDUSU İHA DÜŞÜRDÜ
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran ordusu, bir İHA düşürdü.
İran ordusundan yapılan açıklamada, "Ülkenin güneybatında 'düşmana' ait bir İHA hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
TRUMP İRAN'IN ABD'YE VERDİĞİ YANITI "KABUL EDİLEMEZ" BULDU
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda Trump, "İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.