SON DAKİKA| Orta Doğu’da masa devrildi füzeler konuştu: İşte karşılıklı hedef alınan yerler! Husiler Kızıldeniz’de yeni cephe açtı

05:30

İSRAİL GAZZE'YE AÇTIĞI SINIR KAPILARINI TAMAMEN KAPATTI

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), saldırıların ardından "bir dizi gerekli güvenlik tedbirinin devreye alındığını" açıkladı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne açılan Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere tüm geçiş noktalarının ikinci bir emre kadar kapalı olacağı belirtildi.

COGAT ayrıca, kapatmanın Gazze'deki insani durumu etkilemeyeceğini savunarak, ateşkesin başlangıcından bu yana bölgeye giren gıda miktarının, Birleşmiş Milletler (BM) yöntemlerine göre nüfusun beslenme ihtiyacını önemli ölçüde aştığını öne sürdü.