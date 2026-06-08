SON DAKİKA| Orta Doğu’da masa devrildi füzeler konuştu: İşte karşılıklı hedef alınan yerler! Husiler Kızıldeniz’de yeni cephe açtı
Son Dakika: İran ve İsrail arasında ateşkes umutları yerini yeniden karşılıklı füze saldırılarına bıraktı. Gece boyunca askeri üsler, stratejik tesisler ve hava sahaları hedef alınırken, İsrail’in Ürdün sınırına asker sevk ettiği, Husilerin ise Kızıldeniz’de İsrail gemilerine karşı yeni bir cephe açtığı bildirildi.
Son dakika haberleri: Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanırken İran ve İsrail gece boyunca karşılıklı saldırılarla birbirini hedef aldı.
İran'ın balistik füze saldırıları nedeniyle İsrail genelinde sirenler çalarken, Tel Aviv yönetimi Tahran, İsfahan ve Tebriz çevresindeki askeri hedefler ile bir petrokimya tesisine saldırı düzenledi.
Çatışmaların bölgesel boyut kazanma riski artarken Irak ve İran'ın bazı bölgelerinde hava sahaları kapatıldı, Şam'da uçuşlar durduruldu.
ABD Başkanı Donald Trump taraflara itidal çağrısı yaparken, İsrail'in Ürdün sınırına birlik sevk etmeye hazırlandığı, Yemen'deki Husilerin ise Kızıldeniz'de İsrail'e yönelik yeni bir cephe açtığını duyurması dikkat çekti.
İSRAİL ORDUSU ÜRDÜN SINIRINA BİRLİK GÖNDERİYOR
İsrail Ordu Radyosu’ndan İsrail birliklerinin Ürdün sınırına gönderileceği bildirildi.
İRAN'DA ÜÇ HAVALİMANINDAKİ TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
İran basınına göre, İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar sürerken, başkent Tahran'da bulunan Mehrabad Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar yeni bir duyuruya kadar durduruldu.
Yetkililer, yolculardan uçuş durumlarına ilişkin güncel bilgileri öğrenmek için havalimanına gitmeden önce ilgili birimlerle iletişime geçmelerini istedi.
Meşhed ve Kirmanşah havalimanlarında da uçuş operasyonlarının durdurulduğu kaydedildi.
“İRAN İLE ÇATIŞMA BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR”
İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, İsrailli yetkililerin durum değerlendirmesi yaptığı belirtildi.
Tel Aviv yönetiminin İran ile çatışmanın birkaç gün sürmesini beklediğine işaret edilen haberde, İsrail ordusunun da yedek askerlerin orduya çağrılması için hazırlık yaptığı kaydedildi.
Öte yandan, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşların günlük 2 bin 500 yolcu ile sınırlandırılmasını talep ettiği aktarıldı.
Bu kararın, saat başına gerçekleştirilen uçuş sayısında azalmaya yol açabileceği belirtilen haberde, İsrail hava sahasının açık kalacağı ve konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
İRAN İSRAİL’E SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni füzelerin fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.
İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde bulunanların cep telefonlarına erken uyarı alarmlarının gönderildiği ve sığınaklara girilmesi uyarısı yapıldığı belirtildi.
İsrail ordusunun açıklamasından kısa bir süre sonra başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta ve kuzey kesimi ile işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, şimdiye kadar bir yaralı ihbarı almadıklarını, gerekli görülmesi durumunda güncelleme yapılacağını açıkladı.
İRAN'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF HALE GETİRİLDİ
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Kirmanşah kentinde hava savunma sistemleri devreye girdi.
Haberde, ülke hava sahasında "düşman" unsurlarının tespit edilmesi üzerine Kirmanşah'ta hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği ifade edildi.
HUSİLER İSRAİL’İN KIZILDENİZ’DEKİ FAALİYETLERİNİ YASAKLADI
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada İsrail'in Yafa kentine füze saldırıları gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını belirten Seri, "Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getiriyoruz. Şu andan itibaren düşmanın tüm hareketliliğini meşru askeri hedef olarak kabul ediyoruz." dedi.
İsrail'in gerilimi tırmandıran adımlarına aynı şekilde karşılık vereceklerini söyleyen Seri, İsrail'e yönelik saldırılarını artıracaklarını ifade etti.
TRUMP’TAN NETANYAHU'YA: ANLAŞMA KONUSUNDA İYİ BİR ADIM ATMAYA ÇOK YAKLAŞTIK
Axios haber sitesinin üst düzey ABD'li yetkiliye ve İsrailli kaynağına dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin yeni iddialar gündeme getirildi.
Trump'ın, Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı'na, "Anlaşma konusunda iyi bir adım atmaya çok yaklaştık." dediği ve İran'ın saldırıları ertelemesini söylediği ileri sürüldü.
Trump yönetiminin, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün düzenlendiği saldırılara "yeşil ışık" yakmadığı iddia edildi.
Öte yandan Netanyahu'nun başlangıçta itirazda bulunduğu ancak geri adım atmayı "görünüşte kabul ettiği" öne sürüldü.
KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI İRANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD ile İran arasında yürütülen arabuluculuk çabaları ve Lübnan'daki son gelişmeler ele alındı.
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, gerginliğin kontrol altına alınmasına, bölgede güvenlik, istikrar ve kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacak kapsamlı bir anlaşma için gösterilen çabalara Doha'nın desteğini yineledi.
NETANYAHU GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLUYOR
İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, güvenlik kabinesinin saat 11.00'de toplanacağını kaydetti.
Haberde, İsrail ordusunun çatışmanın devamına hazırlıklı olduğu ve Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın gece ordu yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu ifade edildi.
İran'ın füze saldırılarına misilleme yapılması kararının da bu istişarelerde alındığı ileri sürüldü.
İran'dan gelecek saldırılara "güçlü" şekilde karşılık verileceği belirtilen haberde, Lübnan'dan İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmesi durumunda başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinin hedef alınacağı kaydedildi.
İSRAİL İRAN'A SALDIRILARINDA PETROKİMYA TESİSİNİ VURDU
İsrail'in, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, saldırıya ilişkin bilgi verdi.
Hayati, "Kısa bir süre önce Mahşehr'deki Karun Petrokimya Şirketi, Siyonist düşman tarafından hava saldırısına uğradı. Fırlatılan mühimmatın isabet etmesi sonucu bu sanayi tesisinin bazı bölümleri hasar gördü." dedi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanmanın olmadığını aktaran Hayati, hasarın boyutuna ve olası kayıplara ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağını belirtti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Mahşehr'deki petrokimya tesisinde bulunan "birkaç hedefin" vurulduğu ifade edildi.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'a saldırılarına karşılık "Nasr Operasyonu"nu başlattıklarını ve bu doğrultuda Nevatim ve Tel Nof Üssü hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu.
Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada ayrıca, İsrail'de hedef alınacak stratejik noktaların belirlendiği ve hedef bankasının genişletildiği belirtildi.
İRAN’DAN İSRAİL’E YENİ FÜZE SALDIRISI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.
İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in güney ve orta kesimindeki birçok kent ile işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenler çaldı.
İsrail hava savunma sistemleri İran füzelerini önlemeye çalışırken, gökyüzünden patlama sesleri duyuldu.
İRAN: SUUDİ ARABİSTAN'IN EL-HARC KENTİNE SALDIRMADIK
İran devlet televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan askeri kaynak, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesinde bulunan el-Harc kentindeki üsse yönelik hiçbir füze atmadığı veya saldırı gerçekleştirmediği belirtildi.
YEMEN’DEKİ HUSİLERDEN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI
İsrail ordusunun, X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Yemen'den bir füze fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki geniş bölgelerde ve gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde alarm verildiği kaydedildi.
Ordudan yapılan diğer açıklamada ise Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.
İsrail basınında yer alan haberlerde, füzenin tespit edilmesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde, güney bölgelerinde ve gasbedilen Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
Bu saldırının, ABD ile Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi) arasında 8 Nisan'da varılan ateşkesin ardından Husilerin İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği ilk füze saldırısı olduğu belirtiliyor.
SUUDİ ARABİSTAN ERKEN UYARI SİSTEMLERİNİ DEVREYE ALDI
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu tarafından el-Harc vilayetinde olası bir tehlikeye karşı uyarı sisteminin devreye sokulduğu belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlar ve bölgede bulunan kişilere resmi makamların talimatlarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.
Uyarının niteliğine ve tehlikenin kaynağına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Daha sonra Sivil Savunma Müdürlüğünün aynı platform üzerinden yaptığı ikinci açıklamada ise "El-Harc kentinde tehlike sona ermiştir. Güvenliğiniz için Sivil Savunma talimatlarını takip etmeye devam edin, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçının. Acil durumlarda 911'i arayın." ifadeleri kullanıldı.
İRAN: İSRAİL BALİSTİK FÜZELER KULLANARAK SALDIRI DÜZENLEDİ
İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Siyonist düşman, havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak ülkemiz topraklarındaki bazı hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL ORDUSU İRAN'IN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNE SALDIRDI
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.
Saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.
TAHRAN’DA PATLAMA SESLERİ
İsrail ordusunun İran'a saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından İran medyasına göre Tahran, İsfahan ve Tebriz'de patlama sesleri duyuldu.
İSRAİL GAZZE'YE AÇTIĞI SINIR KAPILARINI TAMAMEN KAPATTI
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), saldırıların ardından "bir dizi gerekli güvenlik tedbirinin devreye alındığını" açıkladı.
Açıklamada, Gazze Şeridi'ne açılan Kerem Ebu Salim ve Refah Sınır Kapısı dahil olmak üzere tüm geçiş noktalarının ikinci bir emre kadar kapalı olacağı belirtildi.
COGAT ayrıca, kapatmanın Gazze'deki insani durumu etkilemeyeceğini savunarak, ateşkesin başlangıcından bu yana bölgeye giren gıda miktarının, Birleşmiş Milletler (BM) yöntemlerine göre nüfusun beslenme ihtiyacını önemli ölçüde aştığını öne sürdü.
SUUDİ ARABİSTAN İLE KATAR DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve bunların bölgeye yansımalarının ele alındığı belirtildi.
Tarafların, ayrıca iki ülkenin güvenlik ve istikrarın desteklenmesine yönelik çabalarını da değerlendirdiği kaydedildi.
Görüşmenin, İran ile İsrail arasında yaşanan son gerilimin ardından gerçekleştirildiği ifade edildi.
ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ: SIĞINAKLARA GİRMEYE HAZIR OLUN
ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail'de devam eden güvenlik durumu ve çeşitli bölgelerde verilen İç Cephe Komutanlığı uyarıları nedeniyle ABD hükümeti çalışanları ile aile üyelerine bulundukları yerde kalmaları talimatının verildiği belirtildi.
Açıklamada, çalışanlardan kırmızı alarm verilmesi halinde sığınaklara girmeye hazır olmalarının istendiği kaydedildi.
ABD'nin İsrail'deki konsolosluk birimlerinin 8 Haziran Pazartesi günü kapalı olduğu bildirilen açıklamada, füze veya roket saldırısı ya da düşmanca hava aracı tehdidi durumunda "kırmızı alarm" sirenlerinin devreye girebileceği aktarıldı.
Açıklamada, ABD vatandaşlarına İsrailli yetkililerin ve İsrail İç Cephe Komutanlığının talimatlarını takip etmeleri ve alarm durumunda derhal sığınaklara yönelmeleri çağrısında bulunuldu.
Ayrıca ABD vatandaşlarının, güvenlik ve emniyet güncellemelerini alabilmek için ABD Dışişleri Bakanlığının Akıllı Gezgin Kayıt Programı'na (STEP) kayıt yaptırmaları tavsiye edildi.
"EMİR VERİLİR VERİLMEZ İRAN'A SALDIRACAĞIZ”
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İsrail ordusu komutanlarıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.
Açıklamada Zamir'in "İsrail ordusu, emir verilir verilmez kararlılıkla düşmana saldıracaktır." ifadesine yer verildi.
İSRAİL’DEN SURİYE'NİN GÜNEYİNDEKİ DERA KIRSALINA BASKIN
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Marya köyüne baskın yaparak 9 evde arama gerçekleştirdi.
Baskın sırasında İsrail güçlerinin ağır makineli tüfeklerle ateş açtığı belirtildi.
İsrail güçlerinin baskının ardından bölgeden çekildiği öğrenildi.
İRAN'IN FÜZELERİNİN PARÇALARI DERA KIRSALINA DÜŞTÜ
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail hava savunma sistemlerinin müdahalesi sırasında bazı füze parçaları Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tafas ilçesindeki tarım arazilerine isabet etti.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, füze parçalarının yerleşim yerlerinden uzak bir bölgeye düşmesi nedeniyle maddi hasar oluşmadığı ifade edildi.
TAHRAN'DA TOPLANAN KALABALIKTAN YÖNETİME DESTEK GÖSTERİSİ
Tahran'da yönetime destek gösterisi düzenlendi.
Binlerce kişinin katıldığı gösteride ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
Gösteriye katılanların ellerinde İran ve Hizbullah bayrakları yer aldı.
Destek gösterisinde halk, İran lideri Mücteba Hamaney'in resminin bulunduğu dövizleri sallayarak İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını kutladı.
“ÜRDÜN’ÜN SAVAŞ ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”
Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından Ürdün hava sahasının da etkilendiğini belirtti.
Mumeni, "Bu akşam (dün), bölgede yeniden yükselen gerilim nedeniyle Ürdün Haşimi Krallığı'nın hava sahası bazı füzeler tarafından ihlal edildi." ifadelerini kullandı.
Söz konusu gelişme üzerine İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından sirenlerin devreye sokulduğunu kaydeden Mumeni, vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara gerekli bilgi ve yönlendirmelerin anlık olarak iletileceğini aktardı.
Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Mumeni, ordunun ülkeyi ve vatandaşların mal varlığını korumak amacıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade etti.
Mumeni, Ürdün hava sahasının herhangi bir tarafça ihlal edilmesine yönelik girişimlere karşı uyarılarını yineleyerek, "Hiçbir tarafın Ürdün'ü herhangi bir savaşın sahası haline getirmesine izin verilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.
"SALLANTIDAKİ SİYONİST REJİMİN NEFESİNİN SAYILI GÜNÜ KALMIŞTIR"
İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesaplarından, İsrail'e yönelik mesaj yayımlandı.
Mesajında Hamaney, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır." ifadesine yer verdi.
NETANYAHU İLE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü belirtirken daha fazla ayrıntı paylaşmadı.
TEBRİZ'DE İSRAİL'E AİT İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞÜRÜLDÜ
İran devlet televizyonunun haberinde, "İsrail'e ait bir insansız hava aracı Tebriz semalarında düşürüldü." ifadelerine yer verildi.
Habere ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.
SURİYE'NİN BAŞKENTİ ŞAM'DA UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
Suriye resmi haber ajansı SANA, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne dayandırdığı haberinde, güney hava koridorlarının geçici olarak kapatılarak Şam Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların 12 saat süreyle askıya alındığını belirtti.
Suriye'de uçuşların askıya alınması ve güney hava sahasının kapatılması kararı, İran'ın İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına karşılık İsrail'e füze atışlarının ardından geldi.
ARAKÇİ’DEN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
İran Dışişleri Bakanlığının resmi Telegram hesabına göre Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, bölgesel meseleler ile İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a düzenlediği saldırılar ve İran'ın, Lübnan'a yönelik saldırılara karşılık olarak İsrail'e gerçekleştirdiği saldırılar ele alındı.
IRAK HAVA SAHASINI 3 GÜN KAPATMA KARARI ALDI
İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanmasının ardından Irak Sivil Havacılık Kurumundan açıklama yapıldı.
Açıklamada, Irak hava sahasının 3 gün süreyle kapatılacağı belirtildi.
İRAN İSRAİL'E YAKLAŞIK 10 BALİSTİK FÜZE FIRLATTI
İsrail devlet televizyonu KAN, siyasi kademeye İran'ın fırlattığı füzelere ilişkin bilgi aktarıldığını kaydetti.
Haberde, siyasi kademeye aktarılan verilere göre İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı belirtildi.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların sona erdiği ve ülke genelinde tüm bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceği açıklandı.
Açıklamada, İran'dan atılan tüm füzelerin önlendiği ileri sürüldü.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzeleri nedeniyle uçuşların durdurulduğu Ben Gurion Havalimanı'nın açık kalmasına karar verildiği bildirildi.
Haberde, İran veya Lübnan'daki Hizbullah'tan gelen saldırıların yayılması durumunda, İsrail hava sahasının kapatılması ihtimaline karşı hazırlık yapıldığı kaydedildi.
KATAR: HAVA SAHAMIZI KAPATMADIK
Katar Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamayla, İsrail ile İran arasında tansiyonun yeniden yükselmesiyle sosyal medyada dolaşan haberlere açıklık getirildi.
Açıklamada, Katar hava sahasının kapatılmadığı ya da uçuşların askıya alınmadığı kaydedildi.
TRUMP: FÜZELERİNİZİ FIRLATTINIZ ŞİMDİ MASAYA GERİ DÖNÜN
Fox News muhabirinin aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'de sirenlerin çalması üzerine yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam eden müzakerelere "kesinlikle yardımcı olmayacağını" söyledi.
Trump, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bundan memnun değilim." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Axios'a da bir son dakika açıklaması yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti.
"ŞU AN YAŞANANLAR YÜZÜNDEN BU SÜRECİN BOZULMASINI İSTEMİYORUM"
ABD Başkanı Trump açıklamasında, "İran'ın füze saldırısı kimseye isabet etmedi. Umarım İsrail karşılık vermez. Eğer Bibi (Netanyahu) onlara misilleme yaparsa, olaylar tıpkı son 47 yıldır ya da son 3 bin yıldır olduğu gibi uzayıp gidecek." değerlendirmesinde bulundu.
İran ile nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını vurgulayan Trump, "Bu iyi bir anlaşma olacak. Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.
Trump, "Birazdan Bibi'yi arayıp ona karşılık vermemesini söyleyeceğim. Her iki taraf da üzerine düşeni yaptı. İsrail saldırısını gerçekleştirdi, İran da kendi saldırısını yaptı. Bir yenisine daha ihtiyacımız yok." dedi.
İSRAİL: BU GECE TAHRAN ALEVLER İÇİNDE KALMALI
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonrası tehdit ifadeleri kullandı.
Açıklamasında, "Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı!" ifadesini kullanan Ben-Gvir, İran'a yönelik saldırılar yapılması çağrısında bulundu.
İRAN’IN BATI HAVA SAHASI KAPATILDI
İran Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik değerlendirmeleri dikkate alınarak ikinci bir duyuruya kadar hava sahasının batı kısmının kapatıldığı belirtildi.
İSRAİL'DEKİ RAMAT DAVİD HAVA ÜSSÜ BALİSTİK FÜZELERLE HEDEF ALINDI
İran ordusu, İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili bildiri yayımladı.
Bildiride, "Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'un Dahiye semtindeki halkı katletmesine karşılık olarak, saldırıların çıkış noktası olan Ramat David Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı." ifadelerine yer verildi.
Bildiride ayrıca, ABD ve İsrail'in, 8 Nisan'da varılan ateşkesi birçok kez ihlal ettiği ve füze saldırısının bir uyarı niteliği taşıdığı vurgulanarak, saldırıların tekrarlanması halinde daha geniş kapsamlı karşılık verileceği belirtildi.
İRANLI KOMUTANDAN "VAAT YERİNE GETİRİLDİ" MESAJI
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, İsrail'e füze saldırılarının ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Saldırının hemen ardından "Zorba ve diktatörleri kırıp yok eden Allah'ın adıyla." şeklinde mesaj paylaşan Musevi, bu mesajı alıntılayarak, "Vaat yerine getirildi." ifadelerini kullandı.
"ATEŞKES İHLALLERİNE KARŞILIK VERİYORUZ"
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İran'ın İsrail'e karşı füze saldırılarının ardından X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yayımladı.
Azizi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"ABD'nin Fars (Basra) Körfezi'nde ateşkesi ihlal etmesi ve Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'a karşı işlediği suçlar, sizin sadece güç ve kuvvet dilini anladığınızı gösteriyor. Bu nedenle, Direniş Cephesi de size aynı dille hitap edecektir."