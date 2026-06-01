SON DAKİKA| Washington saldırdı Tahran karşılık verdi: Kuveyt’te ABD üssü hedef alındı! İran’da İHA komuta-kontrol tesisleri vuruldu

ABD’DEN LÜBNAN GERİLİMİNİ AZALTMAYI HEDEFLEYEN PLAN ÖNERİSİ

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepkiler sürerken, ABD'den çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen yeni bir hamle geldi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek iki ülke arasındaki gerilimin kademeli olarak azaltılmasını öngören yeni bir plan önerisi sundu.

Bu kapsamda ABD'nin ilk adım olarak Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurmasını ve karşılığında İsrail'in Beyrut'taki gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını teklif ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren ABD'li yetkilinin "Bu, gerilimin kademeli olarak azaltılması ve çatışmaların etkili bir şekilde sona ermesine alan açacaktır" dediği aktarıldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın ABD'nin önerisine sıcak baktığı ve İsrail ile bir anlaşma sağlamaya çalıştığı ifade edilen haberde, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ise Hizbullah'ın ateşkese bağlı kalacağını "garanti ettiğini" belirterek önce İsrail'in saldırılara son vermesi talebinde bulunduğu kaydedildi.