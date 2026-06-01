SON DAKİKA| Washington saldırdı Tahran karşılık verdi: Kuveyt’te ABD üssü hedef alındı! İran’da İHA komuta-kontrol tesisleri vuruldu
Son dakika: Washington ile Tahran arasında karşılıklı saldırılar sürerken Orta Doğu peş peşe gelen füze ve İHA saldırılarıyla sarsıldı. İran’da radar ve iletişim kuleleri vurulurken Kuveyt’teki ABD hava üssü hedef alındı. Bölge ateş hattına dönerken, daha büyük bir çatışma ihtimaline ilişkin endişeler arttı. İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
Son dakika haberleri: Orta Doğu'da tansiyon yeni bir eşiğe ulaştı. ABD'nin İran'daki radar ve İHA komuta-kontrol tesislerini hedef alan saldırılarının ardından Tahran misillemeye geçti ve Kuveyt'teki bir ABD hava üssünü vurduğunu açıkladı.
Aynı saatlerde Kuveyt'te füze ve İHA alarmı verilirken, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletmesi gerilimi daha da tırmandırdı.
Karşılıklı hamleler ve savaş tehditleri, gözleri yeniden Orta Doğu'daki olası daha geniş çaplı çatışma senaryolarına çevirdi.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında son durum ve son gelişmeler…
İRAN'DA "TERÖR EYLEMİ" İLE SUÇLANAN İKİ KİŞİ İDAM EDİLDİ
İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre, Mehrdad Muhammedniya ve Eşkan Maliki hakkında verilen idam cezaları bu sabah erken saatlerde yerine getirildi.
Haberde, Muhammedniya ve Maliki'nin "son protestolar" sırasında Tahran eyaletindeki şiddet olaylarına öncülük etmek, kamu mallarına zarar vermek ve bir camiyi yakmakla suçlandıkları ifade edildi.
İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN ABD'YE MİSİLLEME
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD, Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldı.
DMO'nun açıklamasında söz konusu saldırıya karşılık olarak, saldırının başlangıç noktası olan hava üssünün hedef alındığı ve bazı hedeflerin imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde daha geniş çaplı cevap verileceği ve bunun sorumlusunun ABD olacağı uyarısında bulunuldu.
Misilleme saldırısı yapılan ABD hava üssünün konumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, açıklamanın Kuveyt'e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından gelmesi dikkat çekti.
“İRAN’DA RADAR VE İHA KOMUTA-KONTROL TESİSLERİ VURULDU”
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) X sosyal medya platformundaki hesabından hafta sonunda İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İran'ın Keşm Adası ve Goruk bölgesinde yer alan radar ve insansız hava araçları (İHA) komuta kontrol merkezlerine hafta sonu saldırılar düzenlendiği belirtildi.
ABD'ye ait bir MQ-1 tipi İHA'nın "uluslararası suların üzerinde uçuş yaptığı sırada" İran tarafından düşürülmesi nedeniyle bu saldırıların gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"ABD savaş uçakları da hızla karşılık vererek, İran hava savunmasını, bir yer kontrol istasyonunu ve bölgesel sulardan geçen gemiler için açık tehdit oluşturan 2 İHA'yı etkisiz hale getirdi."
Açıklamada, İran'a saldırılarda ABD güçlerinden can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
KUVEYT’E İHA VE FÜZE YAĞDI
Kuveyt'te bölgesel güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı.
Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin yeni füze ve İHA saldırılarının hedefi olduğu belirtilerek, "Hava savunma güçlerimiz şu anda düşman saldırılarına karşı koymaktadır" denildi.
Duyulacak patlama seslerinin düşman unsurları önleme operasyonlarının sonucu olduğu kaydedilirken, halka ilgili makamların güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
Saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiği ve herhangi bir hasara yol açıp açmadığı belirtilmedi.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA ise ülkede siren seslerinin duyulduğunu bildirdi.
ABD’DEN LÜBNAN GERİLİMİNİ AZALTMAYI HEDEFLEYEN PLAN ÖNERİSİ
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepkiler sürerken, ABD'den çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen yeni bir hamle geldi.
Uluslararası haber ajansı Reuters'ın ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek iki ülke arasındaki gerilimin kademeli olarak azaltılmasını öngören yeni bir plan önerisi sundu.
Bu kapsamda ABD'nin ilk adım olarak Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurmasını ve karşılığında İsrail'in Beyrut'taki gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını teklif ettiği belirtildi.
Konuyla ilgili bilgi veren ABD'li yetkilinin "Bu, gerilimin kademeli olarak azaltılması ve çatışmaların etkili bir şekilde sona ermesine alan açacaktır" dediği aktarıldı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın ABD'nin önerisine sıcak baktığı ve İsrail ile bir anlaşma sağlamaya çalıştığı ifade edilen haberde, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ise Hizbullah'ın ateşkese bağlı kalacağını "garanti ettiğini" belirterek önce İsrail'in saldırılara son vermesi talebinde bulunduğu kaydedildi.
LÜBNAN’DA İSRAİL SALDIRILARINDA 8 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi.
Gerçekleştirilen saldırılar sırasında "katliam" yapıldığı belirtilerek, "Bu katliam, 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur" denildi.
“İSRAİL BEYRUT'A SALDIRMAK İÇİN ABD'DEN ONAY İSTEDİ”
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Lübnan'a yönelik saldırılar ele alındı.
Netanyahu'nun görüşmede Beyrut dahil olmak üzere Lübnan'a saldırılarını genişletmek için talepte bulunduğunu öne süren İsrailli yetkili, Washington yönetiminin İsrail'in söz konusu talebi karşısında öncesine kıyasla "daha açık ve esnek" bir tutum sergilediğini savundu.
Haberde Netanyahu'nun Beyrut'un Hizbullah tarafından "korunaklı bölge" olarak algılanmasının Tel Aviv yönetimi tarafından kabul edilemeyeceğini Dışişleri Bakanı Rubio'ya ilettiği iddia edildi.
ÜRDÜN İLE KATAR İSRAİL'İN LÜBNAN İŞGALİNİ KINADI
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesini, güneydeki kara saldırılarının kapsamını genişletmesini ve sivilleri hedef almasını" kınadıkları belirtildi.
Açıklamada, bu durum "Lübnan'ın egemenliğinin, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali, bölgenin güvenliği, istikrarının yanı sıra gerilimi azaltma çabalarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirildi.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesini, işgal ordusunun ülkenin güneyindeki kara saldırılarını genişletmesini ve sivilleri hedef almasını kınamaktadır. Katar, bu eylemleri tehlikeli bir tırmanış, kardeş Lübnan'ın egemenliğine açık bir ihlal ve uluslararası insancıl hukuk kurallarının bariz bir şekilde çiğnenmesi olarak değerlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.
Uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi, İsrail'i Lübnan'a saldırılarını durdurması konusunda zorlaması çağrısı yapılan açıklamada, Katar'ın Lübnan'ın birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tutumu yinelendi.
İRAN MUTABAKAT ZAPTINDA YENİ DEĞİŞİKLİKLER UYGULAYACAK
Tasnim Haber Ajansı'nın bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, İran, Tahran ve Washington arasındaki olası mutabakat zaptı metninde yeni değişiklikler uygulayacak.
Haberde ayrıca, İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişin devam ettiği, ABD'nin, olası mutabakat zaptında yaptığı değişikliklerin İran tarafından kabul edildiği anlamına gelmediği vurgulandı.
ALMANYA İSRAİL’İN LÜBNAN İŞGALİNDEN ENDİŞE DUYUYOR
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları için bulunduğu ABD'de yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ilerlemesi büyük endişe kaynağı." ifadesini kullandı.
Tüm tarafları acilen çatışmaları durdurmaya ve mutabık kalınan ateşkese geri dönmeye çağıran Alman Dışişleri Bakanı, İsrail'in Hizbullah'a karşı yürüttüğü operasyonda sivilleri ve sivil altyapıyı korumak zorunda olduğunu vurguladı.
Wadephul, ülkenin istikrarı için Lübnan devletinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun için Lübnan hükümetinin de Hizbullah'a karşı kararlı şekilde harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.
SELMAN İLE MACRON TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşme gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından, iki lider arasındaki telefon görüşmesine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Bin Selman ile Macron'un görüşmesinde iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra bölgedeki gelişmeler, güvenlik ve istikrarı desteklemeye yönelik diplomatik çalışmalar ve denizlerde seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ele alındı.
Görüşmede ayrıca ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirildi.
"HİÇBİR TOPLUM BÜYÜK ZORLUKLARI SIKINTI ÇEKMEDEN AŞAMAZ"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında ABD-İsrail ile verdikleri savaş nedeniyle yaşanan hassas dönem ve sonrasındaki süreçte ülke yönetimine ilişkin hükümetin adımlarını ve planlarını anlattı.
İran basınına göre Pezeşkiyan konuşmasında, ulusal birlik, toplumsal katılım, gerçekçi yönetim anlayışı ve devletin istikrarının korunması gerektiğini vurguladı.
Son zamanlarda bakanlıklar ve çeşitli kurumlara gerçekleştirdiği ziyaretler ile temaslarına değinen Pezeşkiyan, ülkenin karşı karşıya olduğu şartların olağan olmadığını belirterek, bu sürecin koordinasyon, dayanışma, diyalog ve dikkatli karar alma mekanizmalarıyla yönetilmesi gerektiğini söyledi.
İran üzerindeki yaptırımlar ve ekonomik baskıların ülke yönetimini zorlaştırdığını belirten Pezeşkiyan, halkın sahadaki gerçek durum hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sorunların bir kısmının dış etkenlerden, bir kısmının ise mevcut şartların neden olduğu baskılardan kaynaklandığını dile getiren Pezeşkiyan, hükümetin tüm imkanlarıyla bu süreci en az zarar ve maliyetle atlatmaya çalıştığını belirtti.
Pezeşkiyan bu sürecin ancak farkındalık ve dayanışmayla mümkün olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir toplum büyük zorlukları sıkıntı çekmeden aşamaz" dedi.
İran Cumhurbaşkanı, sadece devlet kurumlarının değil, meslek örgütleri, ticaret odaları, üniversiteler, camiler, mahalle yapıları ve sivil toplum örgütlerinin de sürece katılması gerektiğini vurgulayarak toplumsal dayanıklılığın ve güvenin önemine dikkat çekti.
“GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR ŞU AŞAMADA SÖYLENEN HER ŞEY SPEKÜLASYONDUR"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin konuştu.
Arakçi, İran merkezli haber ajansı IRNA'nın sorularını yanıtlarken taraflar arasındaki görüşmelerin ve mesaj alışverişinin devam ettiğini belirtti.
Arakçi, "Kesin bir sonuca ulaşılıncaya kadar bu konuda bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Şu aşamada söylenen her şey spekülasyondur ve bunlara önem verilmemelidir" dedi.