SON DAKİKA| Washington vurdu İran misillemeye geçti: ABD hava üssü hedef alındı!

TRUMP’TAN TEHDİT: YA ANLAŞMA OLACAK YA DA BİZ BU İŞİ BİTİRECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, basına açık olarak gerçekleştirilen kabine toplantısı sırasında İran konusunda açıklamalarda bulundu. İran ile savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılacağına inandığını söyleyen Trump, durumu aceleye getirmediğini ve özellikle iç siyasi baskılar nedeniyle aceleci davranmadığını ifade etti.

"ARA SEÇİMLER UMURUMDA DEĞİL"

İran savaşının yaklaşan ara seçimleri etkilemesinden endişe duymadığını, İran yönetiminin gücünün tükenme noktasında olduğunu ve ABD'nin şartlarını kabul etmekten başka seçenekleri bulunmadığına inandığını savunan Trump, İran'ın zamana oynayarak kendisini siyasi açıdan zayıflatma umuduyla müzakereleri uzatma stratejisinin başarılı olmayacağını söyledi.

Trump, "Beni, bekleyerek yıpratabileceklerini düşündüler. 'Biz dayanacağız, onu bekleyen ara seçimler var' diye hesap yaptılar. Ara seçimler umurumda değil" dedi.

"BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK"

ABD ile İran arasında yakında bir anlaşma sağlanacağına dair inancını dile getiren ancak ABD'nin henüz şartlardan memnun olmadığını belirten Trump, "İran son derece istekli. Bir anlaşma yapmayı gerçekten çok istiyorlar. Şimdiye kadar buna ulaşamadılar. Ve bu durumdan memnun değiliz. Ama olacağız. Ya bu iş olacak ya da işi kolay bir şekilde tamamlamak zorunda kalacağız" dedi.

İran'ın karşı karşıya bulunduğu ağır ekonomik şartlar nedeniyle anlaşma aramak zorunda olduğunu düşündüğünü ifade eden Trump, "Enflasyonları yüzde 250. Paralarının hiçbir değeri yok. Bütün ekonomik sistemleri çöktü. Sadece bir anlaşma yapmak istiyorlar. Bence başka seçenekleri yok" dedi.

"BOĞAZ HERKESE AÇIK OLACAK"

Kabine toplantısının ardından Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü istemesine ilişkin soru üzerine, "Hayır, boğaz herkese açık olacak" cevabını verdi.

Trump, "Burada uluslararası sular söz konusu. Kimse kontrol etmeyecek. Biz gözetim altında tutacağız. Kimse kontrol etmeyecek ve bu yürüttüğümüz müzakerelerin bir parçası" dedi.

Umman'ın da diğer ülkeler gibi davranmak durumunda kalacağını ifade eden Trump, "Aksi takdirde onları havaya uçurmak durumunda kalırız. Bunu anlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"İRAN'A YAPTIRIMLARIN HAFİFLETİLMESİNİ KONUŞMUYORUZ"

İran'a yaptırımları hafifletmeyi düşünüp düşünmedikleri sorusuna Trump, "İran'a yaptırımların hafifletilmesini ya da para verilmesini konuşmuyoruz. Onlara ait olduğunu iddia ettikleri para kontrolümüzde. O paranın kontrolünü elimizde tutacağız. Doğru davrandıklarında ve doğru olanı yaptıklarında almalarına izin vereceğiz" yanıtını verdi.

"İRAN İSTEDİĞİMİZ ŞEYLERİ BİZE VERMEYE BAŞLIYOR"

İran ile görüşmelerin mevcut durumuna ilişkin soruya cevabında Trump, "Bence çok iyi gidiyoruz. İran istediğimiz şeyleri bize vermeye başlıyor. Eğer böyle olursa harika, eğer olmazsa bu adam (Savunma Bakanı Hegseth) işi bitirecek" dedi.

"ANLAŞMANIN KUSURSUZ OLMASI GEREKİYOR"

İran ile yalnızca daha fazla görüşme öngören bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceği sorusu üzerine Trump, "Hayır. Temel meseleler gerekli" cevabını verdi. Trump, "Bazı kısımlar için kabul ederdim, biliyorsunuz, hız açısından belki bir mutabakat zaptı olabilir. Ve olacak şeylerden biri, boğazın derhal açılması olur. Ama bu anlaşmanın kusursuz olması gerekiyor. Bunu kötü bir anlaşma yapmak için yapmadım" dedi.