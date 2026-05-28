SON DAKİKA| Washington vurdu İran misillemeye geçti: ABD hava üssü hedef alındı!
Son Dakika: Washington’un İran’a yönelik hava saldırılarının ardından bölge alev aldı. Tahran’dan ABD üssüne misilleme gelirken, Kuveyt füze ve İHA saldırılarıyla sarsıldı. İsrail ordusu ise Lübnan’ın Sur ve Sayda kentlerine peş peşe hava operasyonları düzenledi. Trump’ın “Ya anlaşma olacak ya da bu işi bitireceğiz” sözleri sonrası yaşanan gelişmeler, Orta Doğu’da tansiyonu had safhaya çıkardı. İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika son gelişmeler…
ABD, İran'ın Bender Abbas bölgesindeki askeri noktaları vururken, Tahran yönetimi saldırının kaynağı olduğunu belirttiği ABD hava üssünü hedef aldığını duyurdu.
Kuveyt, füze ve İHA saldırıları nedeniyle alarma geçerken gökyüzünde peş peşe patlamalar duyuldu.
İsrail ordusu ise Lübnan'ın Sur, Sayda ve Nebatiye kentlerinde hava operasyonları başlattı; apartmanlar, araçlar ve birçok nokta hedef alındı.
İRAN’DAN MİSİLLEME: ABD HAVA ÜSSÜ HEDEF ALINDI
İran, ABD'nin ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas kentine yönelik son saldırılarını doğruladı.
İran devlet televizyonu IRIB'in haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ABD saldırılarının Bender Abbas Havaalanı'nın dışındaki bir noktayı hedef aldığını duyurarak, "Saldırının kaynağı olan ABD hava üssü saat 04:50'de hedef alındı" açıklamasında bulundu.
Açıklamada ayrıca, "Bu yanıt, düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde yanıtımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir." ifadelerine yer verildi.
Misilleme saldırısı yapılan ABD üssünün konumu hakkında detay verilmezken, gelişmenin Kuveyt'in yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu duyurmasının hemen ardından yaşanması dikkat çekti.
KUVEYT'E İHA VE FÜZE YAĞDI
ABD'nin İran'ın Bender Abbas şehrine yönelik son saldırılarının yankıları sürerken, Körfez bölgesinde güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı.
Kuveyt ordusu, ülkenin yeni füze ve İHA saldırılarına uğradığını açıkladı. Duyulacak patlama seslerinin düşman unsurları önleme çabalarının sonucu olduğu belirtilerek, vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
Saldırıların kaçının önlendiği ya da herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.
İSRAİL LÜBNAN'IN SUR KENTİNE HAVA SALDIRILARI BAŞLATTI
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Sur kentinin doğu kesimini bombaladığı belirtildi.
İsrail'in gece saatlerinde de Sur'da bir apartmanı ve bir kafeyi bombaladığı kaydedilen haberde, arama kurtarma ekiplerinin yangını söndürme ve enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Yerel basındaki haberlerde de İsrail savaş uçaklarının, Sur kent merkezindeki birçok binayı bombaladığı bilgisi aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Ordu, Sur kentinde Hizbullah'ın altyapısına karşı saldırılar başlattı." iddiasına yer verildi.
İSRAİL LÜBNAN'IN SUR KENTİNE SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNDU
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundaki hesabından, Sur kent merkezindeki bazı binaların kırmızıyla işaretlendiği haritalar paylaştı.
Haritalarda yer alan Sur kent merkezindeki binaların Hizbullah'a ait olduğunu öne süren Adraee, İsrail ordusunun söz konusu binalara yönelik saldırı düzenleyeceğini bildirdi.
Adraee, Lübnanlı vatandaşların evlerini derhal terk ederek Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.
İRAN'DAN "KIRMIZI ÇİZGİ" AÇIKLAMASI: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ
ABD ile İran arasındaki gerginlik ve kalıcı çözüm umutları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri nedeniyle uranyum zenginleştirme ve zenginleştirilmiş uranyuma sahip olma hakkı, Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet ve yaptırımların kaldırılması şeklindeki kırmızı çizgileri konusunda geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Trump'ın içinde bulunduğu stratejik çıkmazdan kurtulmanın yolunu aradığını vurgulayan Azizi, "Trump'ın, tehditler savurmak ile bir anlaşma çağrısı yapma arasında gidip geldiği açıktır" değerlendirmesinde bulundu.
ABD İRAN'A HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ
İran'ın Bender Abbas kentinin doğusunda patlama seslerinin duyulmasının ardından, ABD cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, İran'a yeni hava saldırıları düzenlediklerini söyledi.
İsmini gizli tutan yetkili, saldırılarda ABD güçleri ile Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu değerlendirilen bir askeri bölgenin hedef alındığını ifade etti.
Ayrıca, İran'a ait çok sayıda insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü aktarıldı.
İSRAİL LÜBNAN’DA BİR EVİ HEDEF ALDI: 2 ÖLÜ
Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Sayda kentinde bir binadaki daireyi hava saldırısıyla hedef aldı.
İsrail saldırısına maruz kalan binada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise halen enkaz altında bulunuyor.
Sayda kentinde hedef alınan evde, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Lübnanlı bir aile kalıyordu.
İsrail ordusu ayrıca Sayda ve Sur kentleri arasındaki otoyolda seyir halinde olan bir aracı hava saldırısıyla vurdu. Saldırıyla ilgili can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye kentine bağlı Arab Salim, Habbuş ve Kefrcevz beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.
İRAN’IN BENDER ABBAS KENTİNDE PATLAMA SESLERİ
İran'daki Fars Haber Ajansı, yerel saatle 01:30 sıralarında ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas kentinin doğusunda 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.
Seslerin nedeninin ve tam olarak nereden geldiğinin henüz kesin olarak bilinmediği aktarılırken, detaylı incelemelerin sürdüğü vurgulandı.
Bender Abbas şehrindeki hava savunma sistemlerinin birkaç dakikalığına aktif hale getirildiği ifade edildi.
İran makamlarından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
TRUMP’TAN TEHDİT: YA ANLAŞMA OLACAK YA DA BİZ BU İŞİ BİTİRECEĞİZ
ABD Başkanı Donald Trump, basına açık olarak gerçekleştirilen kabine toplantısı sırasında İran konusunda açıklamalarda bulundu. İran ile savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılacağına inandığını söyleyen Trump, durumu aceleye getirmediğini ve özellikle iç siyasi baskılar nedeniyle aceleci davranmadığını ifade etti.
"ARA SEÇİMLER UMURUMDA DEĞİL"
İran savaşının yaklaşan ara seçimleri etkilemesinden endişe duymadığını, İran yönetiminin gücünün tükenme noktasında olduğunu ve ABD'nin şartlarını kabul etmekten başka seçenekleri bulunmadığına inandığını savunan Trump, İran'ın zamana oynayarak kendisini siyasi açıdan zayıflatma umuduyla müzakereleri uzatma stratejisinin başarılı olmayacağını söyledi.
Trump, "Beni, bekleyerek yıpratabileceklerini düşündüler. 'Biz dayanacağız, onu bekleyen ara seçimler var' diye hesap yaptılar. Ara seçimler umurumda değil" dedi.
"BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK"
ABD ile İran arasında yakında bir anlaşma sağlanacağına dair inancını dile getiren ancak ABD'nin henüz şartlardan memnun olmadığını belirten Trump, "İran son derece istekli. Bir anlaşma yapmayı gerçekten çok istiyorlar. Şimdiye kadar buna ulaşamadılar. Ve bu durumdan memnun değiliz. Ama olacağız. Ya bu iş olacak ya da işi kolay bir şekilde tamamlamak zorunda kalacağız" dedi.
İran'ın karşı karşıya bulunduğu ağır ekonomik şartlar nedeniyle anlaşma aramak zorunda olduğunu düşündüğünü ifade eden Trump, "Enflasyonları yüzde 250. Paralarının hiçbir değeri yok. Bütün ekonomik sistemleri çöktü. Sadece bir anlaşma yapmak istiyorlar. Bence başka seçenekleri yok" dedi.
"BOĞAZ HERKESE AÇIK OLACAK"
Kabine toplantısının ardından Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü istemesine ilişkin soru üzerine, "Hayır, boğaz herkese açık olacak" cevabını verdi.
Trump, "Burada uluslararası sular söz konusu. Kimse kontrol etmeyecek. Biz gözetim altında tutacağız. Kimse kontrol etmeyecek ve bu yürüttüğümüz müzakerelerin bir parçası" dedi.
Umman'ın da diğer ülkeler gibi davranmak durumunda kalacağını ifade eden Trump, "Aksi takdirde onları havaya uçurmak durumunda kalırız. Bunu anlıyorlar" ifadelerini kullandı.
"İRAN'A YAPTIRIMLARIN HAFİFLETİLMESİNİ KONUŞMUYORUZ"
İran'a yaptırımları hafifletmeyi düşünüp düşünmedikleri sorusuna Trump, "İran'a yaptırımların hafifletilmesini ya da para verilmesini konuşmuyoruz. Onlara ait olduğunu iddia ettikleri para kontrolümüzde. O paranın kontrolünü elimizde tutacağız. Doğru davrandıklarında ve doğru olanı yaptıklarında almalarına izin vereceğiz" yanıtını verdi.
"İRAN İSTEDİĞİMİZ ŞEYLERİ BİZE VERMEYE BAŞLIYOR"
İran ile görüşmelerin mevcut durumuna ilişkin soruya cevabında Trump, "Bence çok iyi gidiyoruz. İran istediğimiz şeyleri bize vermeye başlıyor. Eğer böyle olursa harika, eğer olmazsa bu adam (Savunma Bakanı Hegseth) işi bitirecek" dedi.
"ANLAŞMANIN KUSURSUZ OLMASI GEREKİYOR"
İran ile yalnızca daha fazla görüşme öngören bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceği sorusu üzerine Trump, "Hayır. Temel meseleler gerekli" cevabını verdi. Trump, "Bazı kısımlar için kabul ederdim, biliyorsunuz, hız açısından belki bir mutabakat zaptı olabilir. Ve olacak şeylerden biri, boğazın derhal açılması olur. Ama bu anlaşmanın kusursuz olması gerekiyor. Bunu kötü bir anlaşma yapmak için yapmadım" dedi.
“İRAN URANYUMDAN VAZGEÇSE BİLE YAPTIRIMLAR KALKMAYACAK”
ABD Başkanı Donald Trump, PBS News'e yaptığı açıklamada, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi karşılığında yaptırımların hafifletilmesini kabul etmeyeceğini söyledi.
Haber kanalına telefonla bağlanan Trump, iki ülke arasında devam eden pazarlığın olumlu sonuçlanması durumunda, İran'ın yaptırımların hafifletilmesi karşılığında yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçeceği anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna "Hayır, hayır, kesinlikle değil. Yaptırımların hafifletilmesi değil, hayır." yanıtını verdi.
ABD Başkanı, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesinin, yaptırımların kaldırılmasıyla doğrudan bir bağı olmadığını vurguladı.
Trump'ın açıklaması, ABD ve İran'ın, yaklaşık 3 aydır Orta Doğu'yu etkisi altında tutan çatışmaları sonlandırmak için anlaşmaya varma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde geldi.
LÜBNAN’DA 2 İSRAİL ASKERİ YARALANDI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde konuşlu İsrail birliklerine yönelik saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda hafif yaralanan 2 askerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği aktarıldı.
Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Zotar eş-Şarkiyye'de İsrail ordusuna ait 4 Merkava tankının insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurmuştu.