Canlı yayında işler karıştı! ABD’de ünlü doktor Mehmet Öz ile parti adayı böyle birbirine girdi

ABD kanallarında yayınlanan ünlü televizyon programı Dr. Oz'un sunucusu, Doktor Mehmet Öz, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Öz, ABD kimliğini kanıtlamak için Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklamasının ardından Cumhuriyetçi Parti'den aday oldu.
YANAR DÖNERLİK SUÇLAMASI
Cumhuriyetçi David McCormick ile Mehmet Öz, dün canlı yaında karşı karşıya geldi. McCormick , Öz'ün uzun süredir devam edem televizyon programındaki 'çarelerini' hedef göstererek Öz'ü yanar döner olmakla suçladı.
"DÜRÜST DAVE İŞ BAŞINDA"
İkilinin 'yanar döner' suçlamarı üzeine programda işler kızıştı. Mehmet Öz ise Cumhuriyetçi adayı, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yalvardığını söyleyerek, "Dürüst Dave yine iş başında" dedi.
TRUMP SÖZLERİ
Öz konuşmasında, "Trump'a yaltaklanıyordu. Ancak başkan onun içini gördü, onu onaylamadı ve beni onayladı" sözlerien yer verdi.