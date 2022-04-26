Canlı yayında işler karıştı! ABD’de ünlü doktor Mehmet Öz ile parti adayı böyle birbirine girdi

"BU YÜZDEN BAŞARISIZSINIZ"

McCormick ise "Mehmet'in Trump'ın desteğinden bahsetmesinin nedeni kendi işinide ve pozisiyonunda rekorlarının olmasındandır. Sorun şu ki doktor, Pensilvanyalılar sizin sahtekarlığınızı görüyor ve bu yüzden de başarısızsınız" dedii.