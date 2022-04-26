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Giriş Tarihi: 26.4.2022 17:00 Son Güncelleme: 26.4.2022 17:01

Canlı yayında işler karıştı! ABD'de ünlü doktor Mehmet Öz ile parti adayı böyle birbirine girdi

Canlı yayında işler karıştı! ABD’de ünlü doktor Mehmet Öz ile parti adayı böyle birbirine girdi

Dün akşam ABD'de yayınlanan bir canlı yayında Türkiye vatandaşınlığından çıkmasıyla ve açıklamalarıyla gündemde düşmeyen ABD'de Cumhuriyetçi Parti adayı Mehmet Öz ile Donald McCormick karşı karşıya geldi. Canlı yayınca birbirlerini suçlayan ikili arasında gerilim iyice tırmandı. McCormick'in Öz'e suçlamaları ağır oldu.

ABD kanallarında yayınlanan ünlü televizyon programı Dr. Oz'un sunucusu, Doktor Mehmet Öz, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Öz, ABD kimliğini kanıtlamak için Türk vatandaşlığından çıkacağını açıklamasının ardından Cumhuriyetçi Parti'den aday oldu.

YANAR DÖNERLİK SUÇLAMASI

Cumhuriyetçi David McCormick ile Mehmet Öz, dün canlı yaında karşı karşıya geldi. McCormick , Öz'ün uzun süredir devam edem televizyon programındaki 'çarelerini' hedef göstererek Öz'ü yanar döner olmakla suçladı.

"DÜRÜST DAVE İŞ BAŞINDA"

İkilinin 'yanar döner' suçlamarı üzeine programda işler kızıştı. Mehmet Öz ise Cumhuriyetçi adayı, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yalvardığını söyleyerek, "Dürüst Dave yine iş başında" dedi.

TRUMP SÖZLERİ

Öz konuşmasında, "Trump'a yaltaklanıyordu. Ancak başkan onun içini gördü, onu onaylamadı ve beni onayladı" sözlerien yer verdi.

"BU YÜZDEN BAŞARISIZSINIZ"

McCormick ise "Mehmet'in Trump'ın desteğinden bahsetmesinin nedeni kendi işinide ve pozisiyonunda rekorlarının olmasındandır. Sorun şu ki doktor, Pensilvanyalılar sizin sahtekarlığınızı görüyor ve bu yüzden de başarısızsınız" dedii.

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Canlı yayında işler karıştı! ABD'de ünlü doktor Mehmet Öz ile parti adayı böyle birbirine girdi
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