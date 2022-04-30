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Haberler Dünya Haberleri Canlı yayında şok sözler: Ahlaksız! ABD’den özel ekip hamlesi: Putin küplere binecek
Giriş Tarihi: 30.4.2022 10:49 Son Güncelleme: 30.4.2022 10:51

Canlı yayında şok sözler: Ahlaksız! ABD’den özel ekip hamlesi: Putin küplere binecek

Canlı yayında şok sözler: Ahlaksız! ABD’den özel ekip hamlesi: Putin küplere binecek

Rusya-Ukrayna savaşı iki ayı aşkın süredir devam ediyor. Başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya işgalden ötürü yaptırım uygularken, ABD'den Putin'i kızdıracak yeni bir hamle geldi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD askerlerinin Ukrayna birliklerine radar ve topçu eğitimi dahil kritik askeri sistemler üzerine Almanya'da eğitim vermeye başladığını duyurdu. Eğitimin 160 kişilik Florida Ulusal Muhafız Birliği tarafından icra edileceğini belirten Kirby, radar ve top sistemleri dahil yeni sistemler konusunda çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Bugün, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Almanya'daki ABD askeri tesislerinde kilit sistemler konusunda eğitime başladığını duyurabilirim." dedi.

160 KİŞİLİK EKİP DEVREDE
Kirby, eğitimin ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı ile Almanya tarafından koordineli yapılacağını ve savaştan hemen önce Ukrayna'dan çekilen 160 kişilik Florida Ulusal Muhafız Birliği tarafından icra edileceğini belirtti.


YENİ SİSTEMLER ÜZERİNDE EĞİTİM
Sözcü, savaşın Donbas'ta yoğunlaşmasıyla eğitimin ABD'nin yakın zamanda Ukrayna'ya tedarik ettiği radar ve top sistemleri dahil, "Ukrayna'nın Rusya'nın Doğu Ukrayna'da başlattığı saldırısına karşı koyma yeteneğini güçlendirecek yeni sistemler" üzerine olacağını vurguladı.

"HEPİMİZ ONUN AHLAKSIZLIĞIYLA İLGİLİ KONUŞABİLİRİZ"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i halen rasyonel bir aktör olarak görüp görmediklerine ilişkin soruya yanıt veren Kirby, "Vladimir Putin'in psikolojisine girmeyeceğim.

Ukrayna'da yaptıklarına, kuvvetlerinin Ukrayna'da yaptıklarına bakmak ve herhangi bir ahlaki bireyin bunu haklı çıkarabileceğini düşünmek zor. Bazı resimlere bakıp onun iyi düşündüğünü hayal etmek zor. Ciddi, olgun lider bunu yapamaz. Bu yüzden onun psikolojisiyle ilgili konuşamam ama sanırım hepimiz onun ahlaksızlığıyla ilgili konuşabiliriz" dedi.

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Canlı yayında şok sözler: Ahlaksız! ABD’den özel ekip hamlesi: Putin küplere binecek
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