Canlı yayında şok sözler: Ahlaksız! ABD’den özel ekip hamlesi: Putin küplere binecek

Ukrayna'da yaptıklarına, kuvvetlerinin Ukrayna'da yaptıklarına bakmak ve herhangi bir ahlaki bireyin bunu haklı çıkarabileceğini düşünmek zor. Bazı resimlere bakıp onun iyi düşündüğünü hayal etmek zor. Ciddi, olgun lider bunu yapamaz. Bu yüzden onun psikolojisiyle ilgili konuşamam ama sanırım hepimiz onun ahlaksızlığıyla ilgili konuşabiliriz" dedi.