Canlı yayında taciz anbean yayınlandı! ‘Dur’ sözlerine rağmen ara vermedi... Tacizcinin sonu böyle oldu!

Canlı yayın sırasında yaşanan bu olay hem kanalın izleyicileri hem de program ekibi tarafından açıkça görüldü. Muhabir Isa Balado olayın ardından işine devam ederek haberi aktarmaya çalıştı, ancak televizyon programının sunucusu Nacho Abad durumu fark etti ve muhabirin sözünü keserek adamın kendisini taciz edip etmediğini sordu.

İspanya’da canlı yayında muhabiri taciz eden kişi tutuklandı | Video

Kadın bu soruya "Evet" cevabını verdikten sonra hala yanında duran tacizci adama dönerek canlı yayında olduğunu söyledi ve kendisini rahat bırakmasını istedi. Tacizci adam ise bir şey yapmadığını iddia ederek kendini savundu ve muhabirin saçına dokunmaya çalıştı.