Cannes’da Nuri Bilge Ceylan rüzgârı

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali sürüyor. Fransa'da jüri başkanlığını İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un üstlendiği festivalde aralarında Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filminin de yer aldığı 21 film, Altın Palmiye için yarışıyor. Nuri Bilge Ceylan'ın TRT yapımı filmi "Kuru Otlar Üstüne", Altın Palmiye için yarışan 21 filmin arasında yer alıyor. Kuru Otlar Üstüne filmi, önceki gece 76'ncı Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı. Gösterim bittikten sonra film 11 dakika ayakta alkışlandı.Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor. Öte yandan Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı (BKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle organize edilen Türkiye standı da festivalde yerini aldı. Stantta yapımı tamamlanan, proje veya geliştirme aşamasında olan uzun metraj, kısa metraj, animasyon ve belgesel türündeki projeler uluslararası arenada ilgilisiyle buluşuyor. Festival, 27 Mayıs'a kadar devam edecek.