Cannes’da ödüller sahiplerini buldu

Fransa'nın Cannes kentinde 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalde iddialı 22 yapım Altın Palmiye için yarıştı. Ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı.Altın Palmiye ödülü, Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın "Anora" drama filmine verildi. Fransız yönetmen Coralie Fargeat'nın "The Substance" filmi, "En İyi Senaryo" ödülüne, Jüri Özel Ödülü Fransız senarist ve yönetmen Jacques Audiard'ın "Emilia Perez" filmine verildi.Yıldız Savaşları serisinin efsane yönetmeni George Lucas, Onursal Altın Palmiye'nin sahibi oldu. İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un "The Seed of the Sacred Fig" filmine ise "Özel Ödül" verildi. Büyük Ödül'e Payal Kapadia'nın "All We Imagine as Light" isimli filmi layık görülürken, En İyi Yönetmen Ödülü "Grand Tour" filmi ile Portekizli yönetmen Miguel Gomes'e sunuldu.Festivalde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Emilia Perez" filmindeki performanslarıyla Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon ve Selena Gomez'e verilirken, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Kinds of Kindness" filmindeki rolüyle Jesse Plemons oldu.Oscar ödüllü Cate Blanchett Filistin bayrağını anımsatan kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu. Amerikalı model Bella Hadid, kefiyeli elbisesiyle dikkati çekti. İngiliz oyuncu Pascale Kann da Arapça Filistin yazılı kıyafetle katıldı. İtalyan oyuncu Jasmine Trinca Filistin bayrağı desenli broş taktı. Avustralyalı aktör Guy Pearce, Filistin bayrağının renklerinden oluşan bileklik taktı. Fransız yönetmen Gilles Porte ve Cezayir asıllı Fransız oyuncu Leila Bekhti, Filistin bayrağının sembolü haline gelen karpuz dilimi şeklinde rozet taktı.