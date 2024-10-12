Çaresiz insanlar bara sığındı

İşgalci İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta binlerce insan yerlerinden edildi. Beyrut'un güvenli görülen noktalarına doğru aileleriyle birlikte gelen Lübnanlılar, çeşitli zorluklarla hazırlanan barınma merkezlerinde hayata tutunmaya çalışıyor. İsrail'in saldırılarından önce Beyrut Limanı'na yakın bölgede gece kulübü ve bar olarak hizmet veren bir eğlence mekânı, saldırıların ardından bir barınma merkezine dönüştürüldü. Sabah Gazetesi, birçok Lübnanlının sığındığı eğlence mekânını görüntüledi. Daha çok çocuklu ailelerin sığındığı görülen eğlence mekânında Lübnanlılar, hayata tutunmaya çalışıyor. Locaların odaya dönüştürüldüğü mekânda, Lübnanlıların günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ortam için hazırlık yapıldığı görüldü.