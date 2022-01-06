Çarpıcı sosyal medya anketi! ABD vatandaşlarının yüzde 62’si bu cevabı verdi!

Siyaseti etkilemenin bir yolu olarak çevrimiçi siyasi paylaşımda bulunan ve yorum yapan ABD'lilerin diğerlerine oranla daha az uzlaşmacı oldukları ortaya konan ankette, çevrim içi yorum yapan ve paylaşımda bulunan Cumhuriyetçilerin, diğer Cumhuriyetçilere göre kendi taraflarının siyasi rakiplerle uzlaşmaması gerektiğini söyleme olasılığı daha yüksek çıktı.