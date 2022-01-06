Çarpıcı sosyal medya anketi! ABD vatandaşlarının yüzde 62’si bu cevabı verdi!

Katılımcıların yüzde 53'ü sosyal medyanın farklı görüşleri bulmaya yardımcı olan, yüzde 49'u görüşlerini ifade etmeyi kolaylaştıran, yüzde 43'ü de ana akım medyada duymadıklarını bulabilecekleri bir platform olduğunu ifade etti.
Siyaseti etkilemenin bir yolu olarak çevrimiçi siyasi paylaşımda bulunan ve yorum yapan ABD'lilerin diğerlerine oranla daha az uzlaşmacı oldukları ortaya konan ankette, çevrim içi yorum yapan ve paylaşımda bulunan Cumhuriyetçilerin, diğer Cumhuriyetçilere göre kendi taraflarının siyasi rakiplerle uzlaşmaması gerektiğini söyleme olasılığı daha yüksek çıktı.