Çarpışan galaksiler böyle görüntülendi! Yıldız patlamasının fotoğrafı çekildi

James Webb Uzay Teleskobu, iki spiral galaksinin çarpışmasıyla tetiklenen yıldız oluşumu kaynaklı patlamayı görüntüledi. CNN'in haberine göre, Arp 220 olarak adlandırılan iki çarpışan galaksi, 1 trilyondan fazla Güneş büyüklüğünde kızılötesi parlama üretti. Samanyolu Galaksisi'nde ortaya çıkan kızılötesi ışığın ise sadece 10 milyar Güneş ışığı parlaklığında olduğu kaydedildi.

ÜÇ GALAKSİNİN EN PARLAĞI

Webb Teleskobu'nun yakın kızılötesi kamerası ve orta kızılötesi aygıtından gelen görüntülerin birleştirilerek söz konusu görüntünün oluşturulduğu açıklandı. Arp 220'nin Serpens (Yılan) Takımyıldızı'nda 250 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunduğu ve Dünya'ya en yakın üç galaksi birleşmesinin en parlağı olduğu belirtildi.