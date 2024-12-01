Çatışmalar genişliyor: ABD destekli Suriye Özgür Ordusu harekete geçti

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye Özgür Ordusu güçleri, Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ile Suriye'nin doğusunda Deyrizor iline bağlı Meyadin'e doğru saldırıya geçti.

İran destekli gruplar, El-Bukemal ve Meyadin ilçelerini karargah olarak kullanıyordu. Irak'tan da Haşdi Şabi güçleri bu bölgeye sıklıkla girip çıkıyordu.

ABD güçleri, bu ilçelerde birçok kez İran destekli grupları ve rejim güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.