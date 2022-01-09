Çavuşoğlu: Desteğe hazırız

Dışişleri
Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Kazakistan
'daki olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu, "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye olarak, Türk Devletleri Teşkilatı
olarak her türlü desteği vereceğiz. Diğer üye ülkelerin, yani Türk dünyasının derdi bizim derdimizdir. Bunu tüm dünya Karabağ zaferinde gördü" sözlerini sarf etti.
GÖRÜŞME SALI GÜNÜ
Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi
'nin, yaptıkları görüşmede "Benim bu toplantıda size bir sunum yapmam lazım. Bu sunumu yapabilmem için de zamana ihtiyacım var" dediğini aktardı. O nedenle toplantıyı salı günü yapmayı kararlaştırdıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Biz de gayet anlayışla karşıladık. Kazakistan'ın da tavsiye ile salı günü sabah toplantımızı gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.
6 THY PERSONELİ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
KAZAKISTAN'DAKI olaylar üzerine uçak seferlerinin durdurulması nedeniyle 6 Türk Hava Yolları
(THY) personeli Nur Sultan
'da kaldı. 2 kaptan pilotu ile 4 kabin memuru, Dubai
aktarmalı seferle Türkiye'ye ulaştırıldı.
ALMATI HAVALİMANI TAMAMEN YAĞMALANDI
İÇİŞLERİ
Bakanı Yerlan Turgumbayev 800 kişinin Almatı Havalimanı'nı ele geçirmesi neticesinde 60 uçağın kalkışının, 56 uçağın inişinin iptal edildiğini; havalimanındaki tüm mağaza ve bilet satın alma noktalarının yağmalandığını söyledi.