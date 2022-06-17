Çavuşoğlu: PKK İsveç’i rehin almış durumda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında, Başbakan Andrej Plenkovic ve Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç- Radman ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG'nin sözde bayrağı ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının projeksiyon ile binalara yansıtılması hakkında konuştu. Terör örgütü PKK'nın İsveç'teki eylemlerinin önce sosyal medyada ortaya çıktığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Belediye başkanı ve büyükelçimiz beraberdi. Belediye başkanı 'Böyle bir şey olmadı' dedi, yetkililere sorduğumuzda haberlerinin olmadığını söylediler. Ama bugün İsveç polisi olayın gerçekleştiğini söyledi" dedi."Terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğu ortaya çıktı" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu terör örgütü PKK, sadece Türkiye'ye, bize değil İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar vermeye çalışıyor. Özellikle de İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor. Zaten PKK destekçisi bir milletvekili var, o da İsveç hükümetini adeta rehin almış, sürekli tehdit ediyor. İsveç içinde de görüyoruz, İsveç'in NATO üyesi olmasını istemeyen yetkililer de var, kurumlar da var. Ama özellikle bu PKK terör örgütü, YPG/PKK her türlü çabayı sarf ediyor" şeklinde konuştu. "İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istiyoruz" diyen Çavuşoğlu, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önel ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın Brüksel'e gideceklerini ve NATO ile bir çalışma yapacaklarını aktardı. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye'nin genel anlamda Batı Balkanlar'daki tutumu, özelde de Bosna Hersek'le ilgili tutumu açık ve nettir. Bosna Hersek'in sınır bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu konuda tüm bölgedeki ülkelerle hemfikiriz" diye konuştu.