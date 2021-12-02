Çavuşoğlu: Ukrayna krizi diplomasiyle çözülmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç
'te düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT
) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Ukrayna'daki kriz, diplomasi yoluyla çözülmeli" dedi. AGİT coğrafyasındaki güvenlik sorunlarının etkin şekilde ele alınması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Güney Kafkasya
'da kalıcı barış için bir fırsat penceresi var. Minsk Grubu
eş başkanları da grubun daimi üyeleriyle birlikte yeni gerçeklere dayalı katkı sunabilir. Ukrayna'daki kriz, diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir. Kırım Tatarlarına yönelik insan hakları ihlallerinden de endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu, ortak değerleri tehdit eden iki konu olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Birincisi; çeşitli AGİT ülkelerinde yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve antisemitizmin yükselişi devam ediyor. Bu tehlikeli eğilimlere göz yumamayız. İkincisi; terör örgütlerinin insani boyut toplantılarına katılmasına izin verilerek, bir zamanlar fikir birliğiyle kararlaştırılan kurallar göz ardı ediliyor. Bu, 1992 Helsinki Belgesi
ve üzerinde anlaşmaya varılan diğer belgelerin lafzına ve ruhuna aykırıdır." Türk Devletleri Teşkilatı
'nı davet ettiği için İsveç'e teşekkür eden Çavuşoğlu, "AGİT'in coğrafyamızda barış ve güvenlik konusunda daha büyük bir rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Ukrayna'daki AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu
da dahil olmak üzere misyonlarına aktif olarak katılıyoruz. Potansiyelimizi tam olarak kullanmak için 1975'in işbirliği ruhunu canlandırmalıyız" diye konuştu.