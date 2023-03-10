Çavuşoğlu’ndan muhalefetin iddialarına yanıt! 20 Mart’ı işaret etti...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi raporunun hazırlandığını belirterek, Sadece fiziki hasarı değil, yol açtığı ekonomik ve sosyal kayıpları da kapsıyor. Bu sadece yıkılanın aynısını yerine koymayı hedeflemiyor. Afetten etkilenen bölgelerimizin en dayanıklı, doğa dostu, ekonomik-sosyal açılardan sürdürülebilir şekilde yeniden inşası için ihtiyaç duyulan kaynağı tespit etmek anlayışıyla hazırlanıyor. Bu nitelikleriyle ülkemiz bakımından bir ilki teşkil ediyor. Raporun Mart ayı içinde, 20 Mart'ta AB tarafından düzenlenmesi öngörülen uluslararası konferans öncesinde tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu muhalefetin henüz depreme ilişkin bir hasar tespit raporu hazırlanmadığı yönündeki iddiasına ilişkin şunları söyledi:

ÜLKEMİZ BAKIMINDAN BİR İLK

Kurumlarımız deprem sonrası hasar tespit ve ihtiyaç değerlendirme raporu çalışmalarına süratle başladı. Eşzamanlı olarak, Bakanlığımız BM Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve AB temsilcileriyle istişarelerde bulundu. Bu istişareler sonucunda, uluslararası standart haline gelmiş metodolojiyle uyumlu bir hasar tespit raporunun da hazırlanması için gerekli çalışmalara başlandı.

"Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi (TERRA)" adını verdiğimiz rapor; Hükümetimizin sahipliğinde ve öncülüğünde, Strateji ve Bütçe Başkanlığımız koordinasyonunda, UNDP-Dünya Bankası-AB uzmanlarının desteğiyle hazırlanıyor. Sadece fiziki hasarı değil, yol açtığı ekonomik ve sosyal kayıpları da kapsıyor. Bu sadece yıkılanın aynısını yerine koymayı hedeflemiyor. Afetten etkilenen bölgelerimizin en dayanıklı, doğa dostu, ekonomik-sosyal açılardan sürdürülebilir şekilde yeniden inşası için ihtiyaç duyulan kaynağı tespit etmek anlayışıyla hazırlanıyor. Bu nitelikleriyle ülkemiz bakımından bir ilki teşkil ediyor.

20 MART'TAN ÖNCE TAMAMLANACAK

Raporun Mart ayı içinde, 20 Mart'ta AB tarafından düzenlenmesi öngörülen uluslararası konferans öncesinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Şimdiye kadar zaten BM Acil İnsani Yardım Çağrısı'nın yanısıra, Dünya Bankası ve EBRD ülkemize bu ihtiyaç kapsamında proje odaklı finansman kararı aldı. Bu çalışma gerek konferans kapsamında ülkemize kaynak tahsisi, gerekse toparlanma ve yeniden inşaya yönelik projelerimize sağlanacak uluslararası finans bağlamında çok önemli bir referans teşkil edecek.