Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a sert uyarı: Maceraya atılma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da aralarında bulunduğu gazetecilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu, 2022 değerlendirme toplantısında şu mesajları verdi.Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını korumaya devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege'de değil 12, 1 mil dahi kara suyu genişletmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Çavuşoğlu, "Meclis'imizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, Suriye konusunda "BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor. Hulusi Akar ve Hakan Bey (Fidan) Moskova'daydı. Ben de (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov'la görüşeceğim. PKK/ YPG terör örgütü bizim için tehdit, aslında daha fazla Suriye için tehdit. Çünkü bölücü ajandası var. Göçmenlerin güvenli şekilde Suriye'ye dönebilmesi için Suriye ile angajman önemli. Gelecek dönemde dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı planlanıyor ama toplantının zamanı ile ilgili somut bir tarih yok. Esad'la da bakan düzeyinde görüşmemiz olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan- Esad görüşmesi için ocak ayı erken bir tarih. Somut adımlar atılmasına yönelik olması gerekir" dedi.Bakan ayrıca "Küresel sistem çoklu bir kriz dönemi yaşıyor. Bir yanda, çok kutupluluk olarak adlandırdığımız bir küresel dönüşüm var. Diğer yanda, ABDÇin ayrışması ve Batı'ya karşı Çin- Rusya yakınlaşması ile gevşek bir çift kutuplu sistem ihtimali söz konusu" ifadesini kullandı.Çavuşoğlu "Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Suriye'de rejimle olan şu anki angajman doğrudan veya dolaylı temaslar, terörle mücadelemize engel değil" dedi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin terörle mücadelesi hakkında "Müttefiklerimiz ise maalesef destek değil, köstek olmaya devam ediyorlar. Paris'teki saldırılar, teröristle kol kola girmenin bedelini bir kez daha gösterdi. Hep söyledik. Ateşle oynayan bir gün kendini de yakar. Umarız müttefiklerimiz bundan gerekli dersleri çıkarır ve terörle mücadelede daha samimi davranır" dedi.